Ce are Tucker Carlson cu Transilvania?

Aparent luat de cursul interviului său cu Vladimir Putin, Tucker Carlson a aruncat în joc tema maghiarilor din Transilvania și a ”nemulțumirilor privind Transilvania”. Președintele rus a ocolit încercarea timidă a lui Carlson. A arătat doar ca nu i-a spus niciodată premierului Ungariei că poate revendica teritorii aparținând Ucrainei. Rămâne însă o întrebare legată de motivul pentru care Carlson a încercat să deschidă o asemenea discuție. Răspunsul nu ține de vreo pasiune a jurnalistului american licemțiat în istorie la , ci de o strategie a premierului Viktor Orban care dă roade.

În 2023, Ungaria a găzduit American Conservative Political Action Conference, un eveniment major pentru politicienii conservatori din Statele Unite, care nu mai fusese organizat decât o singură dată în Europa. Premierul Viktor Orban a fost invitat să țină un discurs la această conferință americană de la Budapesta.

Cu un an înainte, Viktor Orban fusese invitat la același eveniment, organizat în Texas, unde a fost aplaudat la scena deschisă în timpul unui discurs în care a făcut apel de mai multe ori la „unirea forțelor”. ”Globaliștii se pot duce dracului. Eu am venit în Texas”, a spus Orban. ”Politica nu este suficientă. Acesta este un război cultural. Trebuie să ne revitalizăm biserica, familiile, universitățile și instituțiile comunitare”, a spus Orban.

Ambele conferințe au fost tribune folosite pentru atragerea de capital politic pentru Donald Trump, văzut de atunci ca favorit al republicanilor pentru prezidențialele din acest an din SUA.

Budapesta nu era un oraș străin pentru unii dintre organizatorii și participanții americani la aceste conferințe. În 2019, jurnalistul și scriitorul american Rod Dreher a făcut prima călătorie în Ungaria, pentru a se documenta pentru o carte, o paralelă între fostele regimuri comuniste și cele progresiste de astăzi – ”Cum să nu trăiești în minciună”. A vorbit atunci la o conferință și a fost invitat imediat la o întâlnire privată cu premierul Viktor Orban. Dreher și-a lansat cartea și în România, în urmă cu doi ani, însă șederea sa a fost foarte scurtă. În schimb, a ales să lase Statele Unite pentru Ungaria. Vreme de mai mulți ani, articolele sale din The American Conservative au prezentat o imagine cât se poate de pozitivă a Ungariei lui Viktor Orban.

Dreher a lucrat la Danube Institute, la Budapesta, unde l-a avut șef pe John O’Sullivan, unul dintre scriitorii de discursuri ai lui Margaret Thatcher, atras și el în cercul creat de Orban.

La universitatea Matei Corvin din Budapesta lucrează mulți profesori din Occident. Unul dintre ei, Rodrigo Ballester, s-a stabilit în Ungaria după 17 ani petrecuți în instituțiile europene de la Bruxelles. Ce îi place în Ungaria? ”Este o țară de patrioți, ceva ce s-a pierdut în Europa de Vest. Oamenii de pe stradă sunt mult mai reținuți și ai o senzație de siguranță mult mai mare decât în Vest”.

Thibaud Gibelin, politolog și eseist francez anti-migratțe, a dorit ca fiul său să se nască în Ungaria. Consideră această țară în care s-a stabilit drept un „laborator politic al Europei”.

Sunt doar câțiva dintre intelectualii vestici care au fost atrași de Ungaria și de politica guvernului Viktor Orban. Conexiunile acestor americani, francezi, spanioli în țările lor de origine fac ca Ungaria și interesele guvernului Orban să fie prezente în redacțiile unor publicații și pe agendele unor conferințe mai importante sau mai puțin importante.

Cele câteva informații despre conservatorii vestici seduși de Ungaria lui Viktor Orban sunt preluate din The European Conservative. Este o publicație înființată în 2023, alături de Brussels Signal. Prima se dorește o variantă europeană a mai vechii reviste The American Conservative și este legată ombilical de Universitatea Matei Corvin și de think tank-ul MCC de la Bruxelles. Toate sunt finanțate de guvernul Ungariei.

Brussels Signal este publicat de Patrick Egan (care a lansat anterior publicații precum Remix News – cea din urmă oferă traduceri în limba engleza din presa conservatoare din Ungaria, Polonia, Slovacia și alte state central și est-europene). Brussels Signal l-a angajat pe jurnalistul britanic Michael Mosbacher, fondatorul publicațiilor The Critic și Standpoint, un susținător al Brexitului.

Lor li se adaugă politologii și jurnaliștii citați anterior. Dar și Tucker Carlson, care a fost la Budapesta de două ori. Prima deplasare, în 2021 (anul în care Viktor Orban a fost invitat la conferința din Texas a coservatorilor americani) a fost un adevărat foc de artificii pentru echipa de PR a premierului Orban. Carlson, atunci vedetă Fox News, si-a transmis emisiunea în prime time din Budapesta. După ce a fost plimbat cu elicopterul pentru a observa granițele cu garduri proaspăt ridicate ale Ungariei, Carlson a vorbit despre politica anti-imigrație a Ungariei, despre apărarea valorilor tradiționale în Ungaria și despre limitarea propagandei LGBT. Carlson a realizat mai multe interviuri cu premierul Viktor Orban și cu siguranță nu s-a simțit singur în Budapesta – a avut mulți colegi de breaslă americani cu care să se întâlnească, mulți dintre ei chiar foști colegi la publicațiile pentru care lucrase anterior. Și cu siguranță că nu a fost necesar ca premierul Orban să-i dea lui Carlson vreo mapă cu scrisori din secolul 17 și să-i vorbească despre creștinarea ungurilor pentru a-i spune că este o „nemulțumire” cu Transilvania .

În 2019, Rudy Giuliani, atunci avocatul personal al președintelui Donald Trump, a început să investigheze dedesubturile afacerilor și înțelegerilor liderilor democrați în Ucraina și Europa de Est, în încercarea de a-l ajuta pe Donald Trump să scape de un impeachment care a plecat de la un avertizor de integritate de origine ucraineana din cadrul Consiliului Național de Securitate. Cartierul general al lui Giuliani a fost la Budapesta, de unde se deplasa la Kiev pentru interviuri cu politicieni și oligarhi ucraineni.

Giuliani a fost un personaj esențial pentru fostul președinte Donald Trump, iar numele lui Tucker Carlson este considerat potențial partener al lui Trump pentru funcția de vicepreședinte, la alegerile din acest an. Este puțin probabilă o asemenea echipă la Casa Alba, însă aducerea ei în discuție este un indicator al influenței pe care Carlson ar putea să o aibă într-o a doua administrație Trump. Ce ar putea însemna pentru Ungaria? Într-un interviu acordat la Budapesta în 2023, Carlson a spus: ”Mă simt foarte jenat si trist că american când văd ce ambasador a trimis Biden aici, cu politicile sale bizare despre sex, încercând să le promoveze în Ungaria fără niciun beneficiu pentru securitatea națională și economia SUA”.

Este mai importantă este o altă afirmație făcută de Carlson la Budapesta, în 2023: ”Ungaria nu hărțuiește pe altcineva. Maghiarii au opinii, guvernul maghiar are opinii și chiar dacă nu ești de acord cu ei, trebuie să recunoști că Ungaria nu își exportă opiniile. Nu dați buzna peste graniță să revendicați teritorii pe care le-ați pierdut după Primul Război Mondial. Asta s-ar putea întâmpla, dar nu se întâmplă acum, oricum. Transilvania e în siguranță în mâinile românilor… deocamdată“.

Iar apoi a urmat încercarea fără succes de a smulge un răspuns de la președintele Vladimir Putin. ”I-ați spus lui Viktor Orban că ar putea revendica o parte din Ucraina? Sunt multe asemenea situații. Multe națiuni… Sunt nemulțumiți din cauza Transilvaniei, după cum bine știți. Multe state sunt nemulțumite de retrasarea granițelor după războaiele din secolul 20”. Vladimir Putin a declarat că nu a i-a spus niciodată lui Viktor Orban că poate revendica teritorii ucrainene.

Un fost deputat polonez din opoziția liberală de atunci de la Varșovia declara, în 2019: ”În timpul crizei din Ucraina, Viktor Orban ne-a îndemnat să ocupăm teritorii ucrainene pe care să le împărțim. El visează la schimbarea granițelor in Europa, la fel ca Vladimir Putin (…) Orban este un om periculos și foarte inteligent. Îl știu pe Orban. Este un tip educat, știe limbi străine, știe să se învârtă în cercurile înalte. Nu se poate spune asta despre Jaroslaw Kaczynski. Orban este un politician inteligent. Pentru el este mai simplu, pentru UE este mai complicat”.

În 1989, tânărul Orban primea o scurtă bursă la Universitatea Oxford din partea lui George Soros, acum inamicul numărul unu pentru regimul de la Budapesta. Aici, Orban a fost luat sub aripa profesorului polonez Zbigniew Pełczynski, în jurul căruia gravitau, la finalul anilor 1980, Radoslaw Sikorski (timp de zece ani ministru al Apărării și ministru de Externe al Poloniei), David Cameron sau Boris Johnson (fosti premieri britanici), Timothy Garton Ash (viitor analist al revoluțiilor din 1989 și al transformărilor din fostul lagăr socialist). Profesorul Pełczynski a înființat la Varșovia așa-numitul Colegiu Invizibil, care a pregătit o bună parte dintre liderii Poloniei de după 1989. Puțin mai contează acum că Universitatea Oxford a șters numele lui Viktor Orban din lista liderilor educați aici; premierul Ungariei a învățat bine să-și creeze rețele de relații de care să beneficieze ulterior.

În noiembrie 2009, cu jumătate de an înainte ca Orban să preia guvernarea la Budapesta doi emisari ai săi au avut o discuție la Moscova, în Piața Lubianka, la sediul FSB. Vizita a rămas secretă mult timp și cei doi nu au oferit niciodată detalii. Ulterior, Orban i-a pus Rusiei pe tavă întregul sector al energiei nucleare din Ungaria și acum îi asigură un cap de pod în UE. Apoi, Viktor Orban s-a întrecut în subvenții de stat pentru a atrage investițiile marilor constructori auto din Germania. Acum, Orban a deschis calea pentru o mare investiție chineză în viitorul industriei auto – baterii pentru vehiculele electrice – nesocotind avertismentele venite de a Bruxelles și de la guvernele vestice si permițând Beijingului să evite potențiale măsuri protecționiste producând chiar în UE. Apoi, Orban a creat un creuzet ultraconservator multinațional, finanțează publicații în limba engleză, mizează pe revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și oferă tot sprijinul campaniei lui Trump. Premierul Ungariei știe o lecție importantă: marilor puteri le dai și abia apoi le ceri.

Ce poate să ceară Viktor Orban? Amintitul Rod Dreher spune că ”Ungaria este binecuvântată cu o conducere care este inteligentă și agresivă în apărarea țării și a intereselor sale”. Din 2010, anul revenirii la putere, și până acum, Orban a demonstrat că are o viziune strategică, fie ea și una riscantă. La București, proiectul de țară pare să se limiteze la ”câmpul tactic” al răfuielilor interne.