Vestul nu are antidot la propriile strategii de propagandă

O anchetă a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație arată cum Ciprul a ajutat Rusia să ocolească sancțiunile financiare internaționale. Un stat membru UE a fost folosit pentru a alimenta mașina financiară a Kremlinului, a devenit „inima sistemului financiar din umbră al Rusiei lui Putin”, păstrând sume enorme ale oligarhilor ruși, inclusive după invadarea Ucrainei, în 2022. Filiala cipriotă a PWC pus umărul pentru a-i ajuta pe oligarhii apropiați Kremlinului, supuși sancțiunilor internaționale, să-și păstreze banii în conturi sigure. Autoritățile cipriote spun că doar 1% din banii deținuți în Cipru aparțin rușilor și că țara a făcut progrese majore după criza datoriilor suverane de la începutul anilor 2000 în ce privește aplicarea regulilor împotriva paradisurilor fiscale. Investigația arată că oligarhii păstrau în bancile cipriote sume mai mari decât PIB-ul Ciprului.

Băncile cipriote le-au permis oligarhilor ruși să-și ascundă activele deținute în Vest și să transfere avere din Rusia în Vest, chiar și după invazia rusă și în condițiile în care erau supuși sancțiunilor. Oligarhul Alexander Mordașov a transferat astfel 1,4 miliarde de dolari, PwC mobilizând pentru asta armata sa de 1.000 de angajați din Cipru. În total, au beneficiat de ajutorul serviciilor financiare cipriote nu mai puțin de 96 de oligarhi ruși. Și-au disimulat bine în Occident în acest fel iahturile, proprietățile imobiliare, colecțiile de artă.

Totul s-a întâmplat în condițiile în care Banca Centrală Europeană a instituit, de mai bine de zece ani, un program unic de supraveghere a sistemelor bancare din zona euro, din care Ciprul face parte. BCE susține că nu a închis ochii la afacerile ruse din Cipru, că îi verifică constant pe directorii băncilor, poate deveni oricând instituția de reglementare supremă pentru băncile cipriote și poate efectua inspecții. BCE susține însă că nu are prerogative în domeniul combaterii spălării banilor, iar astfel nu poate fi învinovățită pentru ocolirea sancțiunilor prin intermediul Ciprului.

Dosarul Cyprus Confidential a primit o atenție surprinzător de redusă în presa europeană, dacă este să luăm în considerare acuzațiile grave aduse oligarhilor ruși implicați. Ascunderea a miliarde de dolari în companii-cochilie, fără prezență fizică, fără angajați, stârnește mai puțină atenție decât modul în care un alt guvern din UE folosește câteva sute de mii de dolari pentru a înființa doua publicații la Bruxelles.

Pentru Politico.eu pare să devină o tradiție ca în luna noiembrie să atace Ungaria lui Viktor Orban. În urmă cu un an, Politco.eu suna alarma că la Bruxelles este înființata un think tank legat ombilical de Universitatea Matei Corvin din Budapesta. MCC Brussels va promova euroscepticismul, teme conservatoare și ultraconservatoare, va ataca politica LGBT a UE, atrăgea atenția atunci Politico. La fel de grav, MCC ar fi urmat să atragă la Bruxelles o serie de personalități americane care împărtășesc viziunile toxice ale lui Donald Trump – în primul rând jurnalistul Tucker Carslon, un apropiat al premierului Orban.

Anul acesta, în colimatorul Politico.eu au intrat două publicații finanțate de guvernul Ungariei – The European Conservative și Brussels Signal.

The European Conservative (care se vrea varianta europeana al mai vechii The American Conservative) a fost înființată în 2021, având același sediu ca și fundația ungara MCC. Presa maghiară scrie că a primit o finanțare de peste 600.000 de euro din partea guvernului de la Budapesta, doar pentru birourile din capitala Belgiei. The European Conservative a tratat cu atenție legăturile fratelui președintei CE Ursula von der Leyen cu industria pariurilor din România și implicarea sa pe piața asigurărilor din România.

Brussels Signal este publicat de Patrick Egan (care a lansat anterior publicații precum Remix News – cea din urmă oferă traduceri în limba engleza din presa conservatoare din Ungaria, Polonia, Slovacia și alte state central și est-europene). Brussels Signal l-a angajat pe jurnalistul britanic Michael Mosbacher, fondatorul publicațiilor The Critic și Standpoint, un susținător al Brexitului.

Viktor Orban i-a atras în cercul său pe John Sullivan, unul dintre scriitorii de discursuri ai lui Margaret Thatcher, pe jurnalistul american Rod Dreher și pe Tucker Carlson.

Informațiile sunt disponibile pe Poltico.eu în varianta îmbrăcată în haina woke-progresistă de către o jurnalistă americană școlită la The New York Times și parașutată la Bruxelles pentru a-i informa pe cetățenii europeni despre Uniunea lor – Uniunea Europeana (numită mai nou ”bloc” de către ziariștii anglo-saxoni). La apariția sa, în urmă cu aproape un deceniu, Poitico.eu a preluat European Voice – un site care publica traduceri din presa statelor UE, trecută prin propriul filtru. Acum, Politico se revoltă împotriva Remix News pentru că face același lucru.

Cert este că două publicații minuscule și o fundație prăfuită create cu o finanțare de la Budapesta reușesc să creeze mari neplăceri la Bruxelles și în redacția americano-britanică a unei publicații deținute de germanii de la Axel Springer (Politico). Motivul este că organizațiile acestea spun că establishmentul european nu are 100% dreptate, încearcă să reintroducă dezbaterea și să coaguleze o mișcare conservatoare europeană, folosind în acest scop jurnaliști relativ cunoscuți și care vorbesc limba publicului vizat (engleza ca lingua franca în acest caz). Este aceeași strategie folosită în timpul războiului rece de SUA, reluată cu succes și de Rusia lui Vladimir Putin. Instituțiile UE și presa apropiată lor par la fel de incapabile ca și suratele de peste Ocean să riposteze la o strategie concepută chiar în Vest.

Prezența dezbaterii și contestarea ”narațiunii” dominante par să îngrijoreze presa de la Bruxelles mai mult decât spălarea miliardelor lui Putin. Să fie așa pentru că ”narațiunea” dominantă este extrem de fragilă și cu puțină priză la electoratul european, să fie așa pentru că de paradisurile fiscale au nevoie nu numai Kremlinul și oligarhii ruși?