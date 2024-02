Circulă deja pe net: O variantă a interviului acordat de Putin lui Tucker Carlson

O variantă a interviului cu preşedintele rus Vladimir Putin realizat de prezentatorul american Tucker Carlson a apărut deja pe Internet.

🟩Tucker:

Vă mulțumim că sunteți aici. Cum este corpul tău?

Au existat unele zvonuri…

🧧Președintele Putin:

Sunt bucuros să vorbesc cu tine și prin tine cu poporul american. Sunt bine. Mă simt bine. Având în vedere vârsta mea, sunt sănătos dar este timpul pentru paternitate.

🟩Tucker: Au existat rapoarte că ai cancer, nu?

🟧Putin: Vă garantez că aceste zvonuri sunt false. Dacă aș avea cancer și l-aș învinge, aș împărtăși lumii vestea bună și vindecarea.

🟩Tucker: Ce le-ai spune oamenilor care conduc America?

🟧Președintele Putin: Mesajul nostru este că Rusia nu este inamicul tău. nu vrem război. Suntem pregătiți pentru pace. Liderul tău caută conflicte. Nu asta ne dorim. Rusia își reprezintă propriul popor. Nu vrem ceea ce nu este al nostru.

🟩Tucker: Bine, înțeleg ce vrei să spui, dar cred că Rusia are aceeași problemă.

🟧Putin: Da, într-o anumită măsură. Dar în Rusia, aceste interese sunt mai aliniate cu mentalitatea cetățeanului rus mediu care trăiește pe străzi. Nu este așa în SUA. Elitele te-au abandonat.

🟩Tucker: Ți-ar plăcea să vizitezi Washington?

🟧Putin: Desigur. Am mai fost în America. Îmi place să vizitez și i-am întâlnit pe toți președinții, cu excepția lui Joe Biden. Vin dacă ești invitat. Da.

🟩Tucker: Ce părere aveți despre președintele Biden?

🟧Președintele Putin: Suntem siguri că nu guvernează țara. Să presupunem că avem surse bune pentru a susține acest lucru, dar, evident, oricine poate vedea singur. Statele Unite au intrat acum în Evul Întunecat. Au o conducere iresponsabilă.

🟩Tucker: Deci cine crezi că guvernează Statele Unite?

🟧Putin: Aceleași forțe care l-au condus mereu. Poți schimba președintele, dar nu poți schimba oamenii de la putere. Aceasta este persoana cu care avem de-a face. Joe Biden este doar un front pentru această structură de putere.

🟩Tucker: Crezi că Joe Biden a câștigat corect?

🧧Putin: Nu vreau să intru prea mult în politica internă americană, dar ambasada mea spune că granița lor de sud este la alegerile din 2020. Am vrut să raportez că acest lucru a fost executat mai bine ca niciodată. (Râsete)

🟩Tucker: Unele sondaje americane arată că popularitatea ta este mai mare decât a lui Biden. Vreo reacție?

🧧Putin: (Râsete) Ar trebui să luăm asta în serios? Nu știu, dar există sprijin pentru idealurile Rusiei. Credem în valorile tradiționale. Căsătoria are loc între un bărbat și o femeie. Bărbații sunt bărbați și femeile sunt femei.

🟩Tucker: Cine vrei să fii următorul președinte al Statelor Unite?

🟧Putin: Încă o dată, nu avem voce sau implicare. Contrar acuzațiilor de lungă durată, nu ne vom amesteca în alegerile dumneavoastră. Nu este nevoie de asta, pentru că până la urmă aceiași oameni vor conduce lucrurile.

🟩Tucker: Cum te-ai simți dacă Trump a câștigat din nou?

🟧Putin: Am avut o relație bună când Trump era președinte. Nu a fost război. Relația noastră a fost la apogeu. Aceasta înseamnă că nimic nu poate fi prezis sau schimbat. Trebuie verificat.

🟩Tucker: De ce am invadat Ucraina?

🟧Putin: Am invadat sau am fost invadați? Vezi povestea. Vezi oamenii care locuiesc acolo. Din punct de vedere istoric, am fost invadați și acum doar reacționăm. Pământul și oamenii sunt ruși și vom lua înapoi ceea ce a fost cândva al nostru.

🟩Tucker: Ce părere aveți despre domnul Zelensky și care este mesajul dumneavoastră pentru el?

🟧Putin: Îmi amintesc că i-am ascultat glumele și am râs când era comedian în Rusia. Să ne întoarcem la râs.

🟩Tucker: De ce?

🟧Putin: Există instituții financiare puternice care au interes să ne păstreze ca adversari. Unul dintre președinții săi a avertizat împotriva ei. Noi, rușii, nu avem aceste probleme.

🟩Tucker: Crezi că Statele Unite sunt un inamic?

🧧Putin: Nu, absolut nu. Am fost aliați în al Doilea Război Mondial. Rușii au ajutat la colonizarea Alaska, California, iar noi am fost în Hawaii. Oamenii noștri nu sunt dușmanii noștri, dar oamenii din DC cu siguranță nu sunt prietenii noștri.

🟩Tucker: Ai putea fi mai precis?

🧧Putin: Ar fi inutil. Nu este responsabilitatea noastră să vă rezolvăm problemele casnice. În plus, cred că știi numele mai bine decât noi.

🟩Tucker: Deci inamicul tău nu este Joe Biden, ci oamenii din spatele lui?

🧧Președintele Putin: Așa este. Joe Biden poate nici măcar să nu fie conștient de ceea ce se întâmplă. S-ar putea să nu înțeleagă nivelul sancțiunilor impuse Rusiei. Cine a conceput aceste sancțiuni? Sunt dușmanii noștri.

🟩Tucker: De aceea apărați BRICS-urile?

🟧Putin: BRICS vor exista oricum. Este o reacție firească la blocul comercial occidental. Este o contragreutate. Odată ce dolarul este folosit ca armă împotriva națiunilor, vor apărea alternative naturale. Asta ne dorim.

🟩Tucker: De asta ați fost vizați tu și Rusia?

🟧Putin: Este mai complicat, dar sunt sigur că asta este o parte semnificativă a motivului. Ori de câte ori dolarul este în pericol, SUA iau măsuri extreme. Dolarul nu își poate permite să se prăbușească.

🟩Tucker: Dar nu este Rusia mai slabă economic și mai vulnerabilă decât Statele Unite?

🟧Putin: Dacă te uiți la dimensiunea economiei noastre, țara noastră este mică. Dar puțini iau în considerare vastele noastre resurse naturale. Mai mult de 80 de trilioane de dolari sunt în Rusia. Nicio țară nu se apropie de noi.

🟩Tucker: S-au schimbat multe în lume. Ce părere ai despre Elon Musk?

🟧Președintele Putin: Îl considerăm pe domnul Musk un om de afaceri, o persoană de mare succes. A acumulat o mare bogăție și mulți adepți. Este un gânditor unic și are o personalitate puternică pe care banii nu o pot cumpăra. Unii oameni se tem de asta.

🟩Tucker: Când spui că unor oameni le este frică de el, spui că Musk are dușmani?

🧧Putin: Este clar că are dușmani în Statele Unite – am numi asta un semn de tratament special, având în vedere modul în care a fost deposedat de active de 50 de miliarde de dolari. La prima vedere, pare nedrept.

🟩Tucker: Nu ți-a fost teamă de Musk când a început să furnizeze echipamente Starlink Ucrainei?

🟧Putin: Serios, spune că poți învinge puterea rusă cu niște feluri de mâncare pe internet. Ce să-i spun cuiva care se gândește la asta? Dar nu, nici nu ne temem și nici nu-l condamnăm pe domnul Musk. Guvernul nu i-a dat prea mult de ales.

🟩Tucker: Ai vreun sfat pentru Elon?

🟧Președintele Putin: Aș dori să continui. Nu-ți fie frică. Dar dacă lucrurile devin cu adevărat dificile, Rusia va fi acolo. Voi fi bucuros să deschid ușa. Am salutat antreprenorii americani în trecut și vom prețui pe cineva de calibrul lui Musk.

🟩Tucker: Să trecem la Trump. În primul rând, spuneți-ne ce părere aveți despre situația actuală, în care posibilitatea de realegere este în creștere.

🟧Putin: Poate fi un pic ciudat și deranjat, dar suntem pe deplin pregătiți. El a promis că va pune capăt luptei din Ucraina și noi sprijinim această idee.

🟩Tucker: Cum a reușit să pună capăt războiului atât de repede?

🟧Putin: În primul rând, nu ne-a insultat niciodată. Respectă foarte mult Rusia. Pornim de la o poziție de prietenie și încredere – astfel încât toate problemele să poată fi rezolvate. Am reusit sa realizez acest lucru. ai incredere in mine.

🟩Tucker: Deci Biden te-a numit criminal?

🟧Putin: Primim o mulțime de insulte și calomnii care se întorc de generații de politicieni. Trump a făcut o schimbare revigorantă în acest sens. El este foarte popular în Rusia. Probabil că nu îi va fi de folos.

🟩Tucker: Comunicați cu domnul Trump?

🟧Putin: Nu, bineînțeles că nu. Dar dacă va câștiga din nou, liniile noastre de comunicare vor fi deschise imediat, dar nu există niciun dialog cu președintele Biden în acest moment.

🟩Tucker: Acest lucru este șocant pentru mine. Nu te-a contactat nimeni de la Casa Albă?

🧧Președintele Putin: Așa este. Nimeni nu a sunat pe nimeni de când l-am felicitat pe Biden pentru victoria sa electorală. Ceea ce ne intrigă este că comunicarea este mai rece acum decât era în timpul Războiului Rece.

🟩Tucker: Ce crezi că se va întâmpla la alegerile din 2024?

🟧Putin: Noi doar observăm. Este responsabilitatea noastră să fim vigilenți pentru că acest lucru afectează lumea. Ne dorim ca alegerile să aibă loc într-un mod în care să putem crede în rezultate. Nu există vot prin corespondență în Rusia.

🟩Tucker: Să mergem în China. Cum este relația ta?

🟧Președintele Putin: Președintele Xi și cu mine suntem deosebit de apropiați. Rusia și China au în prezent relații bune, ceea ce reprezintă un avantaj clar pentru țara noastră, deoarece ambele țări sunt printre cei mai mari parteneri ai noștri energetici. Vom rămâne prieteni.

🟩Tucker: Există acuzații că China te-a ajutat în războiul din Ucraina. ADEVĂRAT?

🟧Putin: Nu este ceva ce pot discuta. Să spunem doar că Rusia nu este o mare putere izolată. Această strategie a eșuat. Acum avem mai mulți aliați și parteneri comerciali decât înainte de începerea războiului.

🟩Tucker: Te-ai gândit vreodată la o situație în care Rusia și China au cooperat împotriva Statelor Unite?

🟧Putin: Te referi la economic sau militar? Am spune că nici nu vrem. Nu este în interesul nostru să intrăm în conflict cu Statele Unite. Pentru că toate părțile pierd în acest conflict.

🟩Tucker: Apropo de conflict, ce părere aveți despre situația din Gaza?

🧧Putin: Este cu adevărat regretabil. Poporul palestinian este distrus. Israelul acționează fără reținere. Arată îngrozitoarele standarde duble din lume. Unde sunt sancțiunile împotriva Israelului?

🟩Tucker: Este Rusia implicată în vreun fel, mai ales prin alianța sa cu Iranul?

🟧Putin: Nu, bineînțeles că nu. Nu ne opunem existenței Israelului, dar susținem și dreptul la autodeterminare al poporului palestinian. Vrem să fim legați.

🟩Tucker: Urmăriți ce se întâmplă la granița de sud a Americii?

🟧Putin: De fapt, sunt. Face parte din briefing-ul meu zilnic. Nouă rușii ni se pare ironic de amuzant faptul că Congresul lor cheltuiește miliarde de dolari pentru a proteja granițele străine și totuși le ignoră. Este în liniște amuzant, dar mortal.

🟩Tucker: Mortal? ce vrei să spui?

🟧Putin: Desigur, foarte serios. Oameni mor în fiecare zi trecând granițele fără control. Totul este gratuit. Lumea nu a văzut niciodată o astfel de situație în vremurile moderne. Ar fi nechibzuit ca o țară să se deschidă în acest fel.

🟩Tucker: Profită cumva Rusia de situația de la graniță?

🟧Putin: Nu, de ce ar trebui să? nu trebuie să facem nimic. America se autodistruge. Și așa cum a spus Napoleon, nu lăsați inamicul să se autodistrugă.

🟩Tucker: Deci vezi America ca pe un inamic?

🟧Putin: Este doar un cuvânt, dar regimul actual cu siguranță nu este un prieten.

🟩Tucker: Se poate schimba asta?

🟧Putin: De aceea avem alegeri.

🟩Tucker: Vă mulțumesc că ați continuat să interacționați cu mine pe diverse subiecte. Ar putea deveni și mai interesant, ca să spunem așa?

🧧Putin: Într-adevăr. Sunt deschis la majoritatea subiectelor.

🟩Tucker: Să abordăm schimbările climatice. Este încă promovat în America și Europa. care este pozitia ta?

🟧Putin: Umanitatea nu este nici măcar o civilizație de tip 1 pe scara Kardashev. Dacă nu putem valorifica potențialul energetic al Pământului, cum putem controla clima?

🟩Tucker: Ești chiar îngrijorat?

🟧Putin: Mă interesează mai mult problemele reale. Schimbările climatice nu se numără printre ele. Pământul se adaptează bine. Și va fi și mai bine dacă Siberia se încălzește puțin. Mai multe terenuri agricole în Rusia.

🟩Tucker: Dar ce le spui adevăraților credincioși care sunt convinși că ne îndreptăm spre dezastru?

🟧Putin: Ei spun că a-ți face griji pentru schimbările climatice este ca și cum te-ai plânge de vreme. Adică, dacă nu-ți place vremea, schimbă-o. Dacă ești îngrijorat de vreme, ia o umbrelă.

🟩Tucker: Cum vezi mișcarea transgender în acest sens?

🟧Putin: Ceea ce este interesant pentru mine este că tot ceea ce a fost odată obiect de intimidare este acum o insignă de onoare. Și asta. În orice caz, Rusia nu are legi, dar nu impune legi copiilor.

🟩Tucker: Rusia a fost criticată pentru Legea sa Gay Ali și ostilitatea față de persoanele LGBTQ+.

🟧Putin: Avem legi care să ne protejeze copiii. Și nu ne decoram ambasadele cu steaguri curcubeu. exact. În caz contrar, nu ne vom amesteca în viața privată a cetățenilor adulți.

🟩Tucker: Urmărești sporturile americane? Super Bowl-ul este aproape aici.

🟧Putin: De fapt, da. Rusia este o mare țară sportivă. Mai recent, a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială. Ne plac toate sporturile.

🟩Tucker: Ce părere ai despre fotbalul american?

🟧Putin: Este un sport interesant. Dar de ce să-i spunem fotbal când mingea este aproape întotdeauna jucată cu mâinile? Uneori poate părea inutil de violentă.

🟩Tucker: Este adevărat. cauți?

🟧Putin: Acest meci nu va fi difuzat în Rusia.

🟩Tucker: Deci nu ne putem întâlni pe Taylor Swift?

🟧Putin: Nu, avem o prelungire.

🟩Tucker: Președinte Putin, vă mulțumesc pentru timpul acordat.