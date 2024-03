Coco Gauff, ce cadou în ziua când a împlinit 20 de ani!

Jucatoarea americană de tenis Coco Gauff s-a calificat miercuri seară în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a trecut, categoric, de Elise Mertens, scor 6-0, 6-2. Victoria a venit chiar în ziua în care Coco a împlinit 20 de ani.

Celebrating 20 years old with a 2 and a 0 🥳

Birthday girl Coco Gauff can’t celebrate better her turning 20 with an easy 6-2 6-0 win vs Elise Mertens to advance into @BNPPARIBASOPEN quarter-finals! pic.twitter.com/chVPxxsbKD

— We Are Tennis (@WeAreTennis) March 13, 2024