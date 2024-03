Comandantul Gafelor a izbit din nou

Facultatea mentală a președintelui Joe Biden a fost pusă din nou sub semnul întrebării după ce a făcut o gafă jenantă în timpul unui anunț de vineri.

Potrivit New York Post, Joe Biden a numit în mod eronat Fâșia Gaza „Ucraina” în timpul anunțului. Biden, în timp ce o găzduia pe premierul italian Giorgia Meloni în Biroul Oval, a amestecat cele două regiuni devastate de război.

„În zilele următoare, ne vom alătura prietenilor noștri din Iordania și altora pentru a furniza mâncăruri și provizii suplimentare în Ucraina și vom căuta să continuăm să deschidem alte căi în Ucraina, inclusiv posibilitatea unui coridor marin pentru a livra în mari cantități asistență umanitară”, a spus Biden. „Adevărul este că ajutorul care afluiește în Gaza nu este nici pe departe suficient acum”.

Potrivit Postului, președintele s-a corectat ulterior, dar nu a abordat gafa sa jenantă. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a confirmat ulterior presei că președintele se referea la Gaza când a spus Ucraina.

Cea mai recentă gafă a lui Biden vine pe măsură ce grijile cresc cu privire la capacitatea sa mentală. Potrivit The Hill, majoritatea alegătorilor spun că președintele nu are aptitudinea fizică și psihică pentru a merge pentru un alt mandat. Un sondaj al Universității Quinnipiac publicat luna trecută a constatat că doar 34% dintre alegătorii înregistrați cred că președintele are capacitatea mentală de a îndeplini un al doilea mandat prezidențial, comparativ cu 64% dintre alegătorii înregistrați care au spus că nu cred că Joe Biden este apt mental pentru înca un mandat.

Sondajul a mai constatat că doar 34% dintre alegătorii înregistrați cred că președintele are aptitudinea fizică pentru un al doilea mandat, în timp ce 63% dintre ei susțin că Joe Biden nu are aptitudinea fizică pentru un al doilea mandat.

Mulți dintre alegătorii chestionați ar fi avut raportul consilierului special Robert Hur privind investigarea gestionării greșite de către președintele Biden a dosarelor clasificate. Hur, în raportul său, a menționat că memoria eșuată a președintelui ar fi făcut aproape imposibilă obținerea unei condamnări. Consilierul special a remarcat că Joe Biden a uitat ziua în care fiul său a murit și nu și-a putut aminti când s-a încheiat mandatul său ca vicepreședinte.

„De asemenea, am considerat că, la proces, domnul Biden s-ar prezenta probabil unui juriu, așa cum a făcut în timpul interviului nostru cu el, ca un bărbat în vârstă, simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”, a scris Hur.