Cum am devenit președinte (ficțiune pseudomemorialistică)

Mă pregăteam să candidez din nou pentru funcția de primar al Sibiului. Într-o zi mă sună liberalul Eduard Hellvig, sibian de-al meu. Zice că va fi a doua zi la Sibiu împreună cu Crin Antonescu, președintele PNL.

Am luat masa la o cabană discretă de lângă oraș. Crin a povestit că pesediștii, care avuseseră un congres în care au hotărât că îl vor susține pe el pentru președinție, s-au răzgândit in corpore și fac presiuni pe Ponta pentru un alt congres. Ponta i-ar fi recomandat lui Crin să se retragă din proprie inițiativă ca să nu mai piardă bani cu congresul.

Bine, a zis Hellvig că i-ar fi zis lui Ponta, dar avem în plan să vă lăsăm fără președinție. Mergem la Sibiu și îl convingem pe Iohannis să candideze în locul lui Crin. Ponta a râs și a spus: „Atunci eu îmi voi face o campanie în care am să mă îngraș cu popcorn”.

Dar și eu râd de planul vostru, le-am spus. Știți și voi că George Maior îl vrea pe Ponta la președinție ca să-l desemneze pe el prim-ministru.

Știm, mi-au zis, dar a apărut o fisură între Maior și Coldea. Coldea are instrucțiuni din Germania să-l saboteze pe Ponta, iar americanii nu au nimic împotriva acestui sabotaj.

Domnilor, poate că Ponta are a fi lucrat, dar atunci cresc șansele Elenei Udrea și din câte știu eu cei din SUA se tem de această eventualitate.

Da, mi-a spus Hellvig, dar tot ei, americanii, au antidotul. E o noutate nemaipomenită. Există o procedură tehnico-electorală care poate aduce un milion de voturi în câteva zile, fără campanie pe teren: manipularea rețelelor electronice de comunicare socială. Nu cunoaștem în detalii chestia, dar în câteva zile are să vină la București o echipă care a mai lucrat cu această procedură. Cu mare succes.

Măi, oameni buni, dar eu n-am calificările necesare spre a conduce ministerele de forță!

Nu-i o problemă asta. Deep State se poate conduce pe sine cu sau fără președinte calificat. Măcar pentru atât să le mulțumim americanilor din epoca Băsescu.

Adică să fiu un fel de președinte de paie?

Nu, a izbucnit Crin ca un leu. Eu am să stau aproape de președintele meu. Aș putea fi un fel de purtător de cuvânt. Pe de altă parte, Coldea poate rezolva orice problemă juridică din mapa personală a președintelui.

Acum lumea crede că Iohannis a fost acela care l-a îndepărtat pe Coldea din SRI. Lucrătura aceea a fost cusută de Maior și de prietenul său Ghiță, care și-a sacrificat afacerile din România ca să se răzbune pe Coldea, căci generalul, într-adevăr, a coordonat bine echipa de manipulare a rețelelor sociale între cele două tururi de scrutin.

Cum, după abuzurile băsiste, Coldea nu se bucura de multă simpatie populară, am preluat valul de mulțumire din societate când Coldea a plecat și am conlucrat bine cu Deep State mai ales când Dragnea a vrut să trădeze aceste structuri.