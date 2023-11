Donald Trump, clip controversat de campanie

Donald Trump a publicat un videoclip de campanie în care apare dând mâna cu Putin și Kim Jong-un, liderul nord-coreean, pe acordurile cunoscutului hit „Gangsta’s Paradise”. Ideea ar fi că fostul lider de la Casa Albă a avut abilitatea și puterea să-i țină sub control pe cei doi dictatori.

De asemenea, sunt arătate, spre comparație, prețurile carburanților din era Trump și cele din perioada Biden. Joe Biden este prezentat doar în momentele sale penibile.

Trump published a campaign video with Putin and Kim Jong-un in which he compared his presidency to Biden’s. pic.twitter.com/b3IDruGymT

— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2023