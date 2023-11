Doi premieri din UE ”susţin terorismul”. Israelul, acuzații șocante

Israelul a decis să-i convoace pe ambasadorii Belgiei şi Spaniei pentru a-i ”mustra dur”, după ce şefii lor de guverne au denunţat, într-o vizită în Egipt, ”distrugerea Gaza” şi au cerut Israelului ”să recunoască Palestina”, transmite AFP.

Ministrul israelian de Externe Eli Cohen a ”ordonat să fie convocaţi ambasadorii acestor ţări la o conversaţie de mustrare dură”, a anunţat biroul său.

Şeful diplomţaiei israeliene îi acuză pe şefii guvernelor Spaniei Pedro Sanchez şi belgian Alexander de Croo de faptul că ”susţin terorismul”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ”condamnă ferm”, într-un comunicat separat, declaraţii ale celor doi premieri europeni.

El îi acuză de faptul că nu ”impută Hamasului întreaga responsabilitate a crimelor împotriva umanităţii pe care le-a comis masacrându-ne cetăţenii şi folosindu-i pe palestineieni ca scuturi umane”.

Ministrul spaniol de Externe José Manuel Albares a răspuns Israelului la televiziunea publică spaniolă.

El a anunţat că a ”convocat-o pe ambasadoarea Israelului la Madrid să prezinte explicaţii cu privire la acuzaţii inacceptabile şi false pe care Guvernul Israelului le-a lansat împotriva preşedintelui Guvernului” spaniol Pedro Sanchez şi omologului său belgian Alexander de Croo.

BREAKING!

White European “politicians” standing for non-white victims against #Israel atrocities! This is not heard of before 😱. Hallelujah!#Belgium and #Spain prime misters at #Rafah crossing:

– International law MUST be respected

– Killing of civilians MUST stop.

– The… pic.twitter.com/F4XPwDpFTM

— Waleed Selim (@Waselim) November 24, 2023