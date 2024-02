Formula 1: Lewis Hamilton schimbă scuderia

După 11 ani petrecuți la scuderia Mercedes, cel mai mare pilot de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, va schimba echipa începând din sezonul 2025. Va continua la Mercedes până la sfârșitul acestui an, dar deja toate lucrurile sunt stabilite. Hamilton însuși a scris despre noua provocare, iar gigantul italian, trecut de ani buni pe linie moartă tocmai din cauza imposibilității de a se bate cu Hamilton, s-a grăbit să anunțe oficializarea deși contractul prevăzut să dureze cinci ani nu a fost semnat încă.

“Am avut 11 ani extraordinari cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună. Mercedes face parte din viața mea de la 13 ani. Este un loc în care am crescut, așa că luarea deciziei de a pleca a fost una dintre cele mai grele decizii pe care am fost nevoit să le iau vreodată.

Dar a venit momentul potrivit să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare. Voi fi pentru totdeauna recunoscător pentru sprijinul incredibil al familiei Mercedes, în special lui Toto (n.r. Toto Wolff, directorul echipei) pentru prietenia și modul în care a condus totul și vreau să termin cât mai bine împreună ei acest sezon.

Sunt 100% concentrat să ofer cea mai bună performanță posibilă în acest sezon și să fac ultimul meu an cu “Silver Arrows” (n.r. săgețile de argint) unul de amintit” – a scris Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton este pilotul cu cele mai multe curse câștigate (103). Britanicul este primul din acest punct de vedere peste nume uriașe, precum Michael Schumacher (91) și Max Verstappen (54).

Scuderia Ferrari ar fi a treia echipă din prestigioasa carieră a lui Lewis Hamilton. Pilotul în vârstă de 39 de ani a cucerit de 7 ori titlul mondial, dintre care 6 titluri cu Mercedes și unul singur cu McLaren.