Fotbalist: Am murit. La propriu!

Tom Lockyer, fostul căpitan al echipei nou promovate în Premier League, Luton Town, a vorbit în presa engleză despre momentele cumplite trăite pe 16 decembrie 2023. În minutul 60 al meciului Bournemouth – Luton, Lockyer s-a prăbușit pe teren, din senin, fără suflare. Făcuse un stop cardiac în plin joc. A fost resuscitat, fiind transportat de urgență la spital. Însă acel episod nu era prima dată când Tom leșina pe teren. Mai avusese un moment de cumpănă în același an, pe 27 mai. Fundașul central s-a prăbușit din senin în minutul 12 al finalei play-off-ului pentru promovarea în Premier League (1-1, 7-6 la penalty-uri cu Coventry).

Făcuse o fibrilație atrială. A fost internat și operat de urgență. Și totuși, la startul sezonului, pe 12 august, internaționalul galez și-a condus echipa la prima etapă în elita Angliei. Primise OK-ul medicilor de a putea reveni pe gazon. Acum, după ce lucrurile au stat mult mai grav, Tom așteaptă verdictul medicilor, pentru că deja este împăcat cu ideea că ar termina aici cariera de fotbalist. Mult mai important este faptul că trăiește și se poate orienta spre altceva, care să reprezinte o sursă de consum atât de mare. Jucătorul este recunoscător medicilor care i-au salvat viața și spune că cel mai greu lucru pentru el, când și-a revenit, a fost gândul că prietena și tatăl său se aflau în tribună, iar mama și fratele lui au auzit vestea la radio.

A vorbit pentru BBC despre tot ce s-a întâmplat și a dezvăluit că timp de două minute inima nu i-a mai bătut. „Mă simt bine, chiar sunt OK. Sunt incredibil de norocos să stau acum în fața voastră și să fiu atât de binedispus”. Apoi, a recunoscut că: „Au fost câteva luni grele”.

Tom a rememorat ziua de 16 decembrie 2023: „Era o zi absolut normală și asta mi se pare cel mai îngrijorător lucru, pentru că mă simțeam foarte bine. Așa că am căutat răspunsuri, dar, din câte știam eu, a fost doar o altă zi normală «la birou». Totul mergea bine până când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Am fost puțin dezorientat. Nu puteam vorbi, nu mă puteam mișca și încercam doar să asimilez ce se întâmpla. Îmi amintesc că mă gândeam «Aș putea să mor aici». Este un gând destul de suprarealist. Inima mea s-a oprit timp de două minute și 40 de secunde. Știu că am murit. La propriu!”.