Fraudă masivă cu arme la ucraineni

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană.

SBU a anunțat, sâmbătă, 27 ianuarie, descoperirea unei scheme de corupție legată de achiziționarea a aproape 100.000 de obuze, în valoare de aproape 40 de milioane de dolari, transmite The Kyiv Independent.

Anunţul privind frauda masivă a fost confirmat de Ministerul ucrainean al Apărării.

SBU a informat că o investigaţie a „arătat că angajaţi ai Ministerului Apărării şi manageri ai furnizorului de arme Lvov Arsenal au furat aproape 1,5 miliarde de grivne în cadrul unei tranzacţii de cumpărare de obuze”.

„Potrivit anchetei, foşti şi actuali funcţionari de rang înalt din Ministerul Apărării şi manageri ai companiilor afiliate au fost implicaţi în delapidare”, conform SBU, care a adăugat că deturnarea de fonduri a inclus achiziţionarea a 100.000 de obuze pentru armata ucraineană.

SBU a menţionat că un contract pentru obuze a fost semnat cu Lvov Arsenal în august 2022 – la şase luni după începerea războiului – şi că plata a fost făcută în avans, unele fonduri fiind transferate în străinătate.

Cu toate acestea, armamentul nu au fost furnizat niciodată şi unele fonduri au fost transferate ulterior în alte conturi din străinătate, precizează SBU într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului de presă citat, cinci persoane au fost primit „notificări de suspiciune”, prima etapă a procedurilor judiciare ucrainene. Unul dintre suspecţi a fost arestat în timp ce încerca să treacă frontiera ucraineană.

