”Întotdeauna mi-am dorit să ucid”: Cine este autorul atacului din Praga

Tânărul care a dezlănțuit teroarea în Praga și a ucis cel puțin 14 persoane a fost identificat ca fiind studentul David Kozak, în vârstă de 24 de ani, iar poliția a declarat că acesta a fost împușcat mortal după ce a comis oribilul atac.

Kozak și-a ucis tatăl în orașul Hostoun, înainte de a se îndrepta spre capitala cehă, unde a început să împuște la întâmplare oameni de la balconul Facultății de Arte a Universității.

În perioada premergătoare crimei, acesta a ținut un jurnal pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Vreau să trag în școală și, eventual, să mă sinucid. Întotdeauna mi-am dorit să ucid, credeam că în viitor voi deveni un maniac… Apoi, când Ilnaz a tras, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să comiți crime în masă decât în serie. M-am așezat… Am așteptat… Am visat… Am vrut… dar Alina a devenit ultimul punct. A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp.”

Atacatorul ar fi fost inspirat de un atac armat în școală comis de Alina Afanaskina, o elevă de 14 ani, în Rusia, la începutul acestei luni.

Imaginile îl arată înarmat și îmbrăcat în negru țintind cu o pușcă spre oamenii de jos, în timp ce se află în vârful clădirii Facultății de Arte.

Studenți și turiști îngroziți au fost văzuți fugind, în timp ce alții s-au ghemuit sub pervazul unei ferestre de pe clădire, în timp ce se auzeau focuri de armă în ceea ce este unul dintre cele mai importante puncte turistice din Europa. Rapoartele au sugerat că o persoană a murit după ce a căzut de pe o clădire în timp ce se adăpostea.

Există temeri că turiștii s-ar putea număra printre cei uciși sau printre cei 25 de răniți.