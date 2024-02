„Întrebarea care pluteşte în aer” la întâlnirile liberalilor din teritoriu

Preşedintele filialei PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că dacă ar depinde de votul său rămânerea liberalilor în coaliţia de guvernare cu PSD, nu ar ezita să decidă pentru încheierea acesteia.

„E o întrebare care pluteşte în aer, nu numai la conferinţa de presă, pluteşte în aer la toate întâlnirile noastre cu colegii din judeţ, cu colegii din regiune sau din ţară. (…) Această alianţă şi această coaliţie a fost făcută în interesul României – războiul la graniţă, criza energetică, criza economică postpandemie şi aşa mai departe. E într-adevăr că a fost şi o alianţă împotriva firii. Dacă vreţi să vă spun ce aş face eu, dacă de mine ar depinde, dacă de votul meu ar depinde continuarea acestei alianţe, vă garantez că această alianţă s-ar încheia ieri, nu astăzi”, a spus Gigel Ştirbu, fiind întrebat de presă despre poziţia sa faţă de o rupere a coaliţie de guvernare.

Preşedintele PNL Olt a afirmat că în prezent PSD „împinge” PNL în opoziţie.

„După ce am văzut în ultima perioadă, după comportamentul PSD, e clar că PSD are un singur interes şi acela nu este bunăstarea românilor, interesul PSD îm acest moment este stăpânirea României pentru următorii 10 ani. (…) Dar în acest moment, prin tot ceea ce face PSD cu reprezentanţii săi la nivel central şi local, nu face decât să împingă PNL în opoziţie.

Ştiţi destul de bine că de fiecare dată când PNL a făcut o alianţă cu PSD, eu am înghiţit acei ghimpi de fiecare dată şi ca mine sunt mulţi în PNL, dar am făcut-o pentru că la un moment dat România avea nevoie de stabilitate. În acest moment, prin tot ceea ce face, PSD, prin reprezentanţii săi de vârf, nu face decât să arate că în faţa românilor au venit alte persoane cu aceleaşi metehne. PSD este acelaşi de când a luat fiinţă, şi-a schimbat doar figurile cu care vine în faţa oamenilor, metehnele sunt aceleaşi. Deci, dacă ar fi după mine, dacă de mine ar depinde votul menţinerii acestei coaliţii, această coaliţie ar fi desfiinţată începând de ieri. Dacă în PNL, şi în PNL aşa se tratează lucrurile, se va supune la vot continuarea acestei alianţe, eu am un singur vot, eu voi vota împotrivă”, a mai afirmat liderul PNL Olt.

Declaraţia deputatului Gigel Ştirbu vine în aceeaşi zi în care PSD Olt a anunţat racolarea primarului liberal din comuna Cungrea şi a altor consilieri locali ai PNL. În luna noiembrie a anului trecut, PSD Olt a mai anunţat venirea în rândurile sale a 300 de membri PNL din Corabia, a primarilor liberali din localităţile Iancu Jianu şi Şopârliţa, a cinci consilieri judeţeni şi preşedinţii organizaţiilor liberale din Slatina, Caracal şi Piatra-Olt.