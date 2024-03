La noi ca la nimeni. Concurs pe bani, unde e groapa cea mai mare

În municipiul Suceava a început un concurs neobișnuit. Cetățenii trebuie să caute cea mai mare groapă pentru a fi recompensanți de către un activistul Andrei Bacoș. Trebuie să trimiți fotografii ca să participi la concursul ”cea mai mare groapă câștigă”.

Bărbatul îndeamnă cetățenii să trimită fotografii cu gropile pe care le-au găsit în zona în care locuiesc. Scopul concursul este de a mobiliza oamenii să semnaleze problemele care pot fi rezolvate de către autorități, informează

„Oamenii s-au familiarizat cu astfel de imagini și ajung să nu le mai observe. Pe o distanță de 20 metri, Aleea Jupiter din cartierul George Enescu, strada pe care și locuiesc, are cel puțin 10 gropi, dar am ales-o pe cea mai veche și mai periculoasă. Am anunțat și prin aplicația Suceava Alert de ceva vreme, dar cineva doarme la serviciu”, a afirmat Andrei Bacoș.

Concursul se va încheia vineri, 22 martie, iar câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook a activistului, iar cel care va găsi cea mai mare groapă va primi 100 de lei. După încheierea concursului, el va depune o petiție la Primăria Suceava cu pozele gropilor făcute de către localnici.