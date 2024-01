(VIDEO) Liderul opoziției sud-coreene, înjunghiat lângă reporteri

Șoc în Coreea de Sud. Liderul principalului partid de opoziţie din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, a fost atacat marţi cu un cuţit în timpul unei vizite în oraşul Busan din sudul ţării.

Lee vizita şantierul de construcţie a noului aeroport Gadeokdo când a fost lovit în partea stângă a gâtului în timp ce vorbea cu o mulţime de reporteri, a declarat un oficial al partidului său.

Politicianul, care sângera, a fost dus la spital conștient.

Atacatorul, un bărbat, a fost arestat la faţa locului. Incidentul a fost surprins de camerele de luat vederi.

Lee Jae-myung, în vârstă de 59 de ani, conduce Partidul Democrat din Coreea. În prezent, el nu este membru al legislativului sud-coreean, dar se aşteaptă ca el să candideze pentru un loc la următoarele alegeri generale, care vor avea loc în aprilie 2024. El a pierdut la limită alegerile prezidenţiale din 2022 – la o diferenţă de doar 0,73% din voturi – în faţa actualului preşedinte Yoon Suk-yeol. Se aşteaptă ca el să candideze la următoarele alegeri prezidenţiale din 2027.