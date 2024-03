Marius Vizer despre Cozmin Gușă: A distrus tot ce a atins

Situația dezastruoasă a judo-ului românesc din prezent este explicată de Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, într-un interviu acordat FANATIK.

În articolul semnat de Horia Ivanovici, Marius Vizer nu ezită să afirme: „Să nu uităm despre Cozmin Gușă că, de-a lungul carierei sale, a distrus tot ce a atins… Oriunde a fost asociat numele său a venit falimentul, totul s-a prăbușit, deoarece Gușă nu este în stare să ducă niciun proiect la bun sfârșit. Nu contează că vorbim despre politică, media sau judo, a lăsat doar pustiu pe unde a trecut… Nu este doar groparul judo-ului românesc, este și groparul tuturor proiectelor pe care le-a inițiat vreodată“.

În ce stare vi se pare astăzi Federația Română de Judo? Și nu mă refer neapărat la rezultate – la seniori, practic, nu mai existăm pe plan internațional -, ci la strategia Federației, credibilitate, proiecție pentru viitor… Cozmin Gușă a declarat că el a stabilizat Federația Română de Judo în ultima perioadă.

– Despre ce stabilizare vorbim, dacă Federația nu are niciun judoka calificat la Jocurile Olimpice de la Paris ?! La capitolul susținere financiară, situația este precară, iar imaginea pe plan național și internațional este praf, deoarece este asociată cu imaginea unuia ca Gușă. Când nu ai nicio viziune, nu poți vorbi despre viitor – a dovedit-o prezentul!

Este ca la Champions League, dacă vreți… Sunt două lucruri le poți face atunci când nu ajungi în Champions League: ori admiri competiția de la distanță și te bucuri de ea pur și simplu, chiar dacă nu poți să o accesezi, ori o invidiezi și o blamezi. Cozmin Gușă a ales cea de-a doua cale, care, de altfel, îl reprezintă!

Vizer, dezamăgit de acuzele că nici măcar n-ar mai fi român: „Nu mă voi dezice niciodată de România, de acolo îmi trag rădăcinile”

Observ că vorbiți cu regret, dar și cu mult drag despre judo-ul românesc… Și totuși, ați fost acuzat că nici măcar nu mai sunteți român…

Da, mi-au ajuns la urechi aceste mizerii… Nu doresc să dezvolt prea mult, deoarece ar trebui să răspund unei aberații de calibru. Vreau să subliniez un singur lucru: România este țara unde m-am născut, țara pe care o voi respecta mereu! De acolo mi-am tras rădăcinile, seva… Acolo m-am format, în primul rând ca om de sport. Este locul unde, cu emoție, am pătruns prima oară într-o sală de judo, am pășit prima oară pe tatami. România va rămâne parte din sufletul meu și nu mi-aș permite niciodată să afectez interesul sportului pe care îl reprezint de-o viață, cu atât mai mult judo-ul din România. Ar fi total împotriva principiilor mele, principiilor judo-ului. Din contră, în limitele mandatului pe care îl am, am ajutat la dezvoltarea și creșterea acestui sport în România, atât din perspectivă instituțională, cât și privată.

Judo-ul românesc a avut, are și va avea un potențial extraordinar pentru marea performanță, un potențial uman foarte bun, un potențial sportiv, un potențial pedagogic, totul însă depinde de calitatea celor care îl conduc acum, una foarte joasă! Am mare încredere, însă, că în anii viitori judo-ul românesc va deveni iarăși un pilon important, un reper în judo-ul mondial.

Marius Vizer: „Gușă a inventat un conflict fals cu mine, pentru a deturna atenția de la starea jalnică a judo-ului românesc din ultimii 7 ani”

Ce are de împărțit cu dumneavoastră președintele FR Judo, Cozmin Gușă?

– Cozmin Gușă a inventat și promovat un conflict fals cu mine, pentru a deturna atenția de la starea deplorabilă în care a adus Federația Română de Judo. Se folosește obsesiv de numele meu pentru a propaga diversiuni și a întreține, repet, un conflict fals. Cu opinteli tot mai patetice, încearcă să deturneze atenția publicului de la lipsa de rezultate, de la lipsa de performanțe devenită de neacceptat, insistând să „fardeze” starea dramatică în care a ajuns judo-ul românesc la nivelul rezultatelor și al percepției din România și nu numai.

Puteți să dezvoltați acest subiect?

– Cozmin Gușă a trădat judo-ul, a trădat toate principiile judo-ului! Este un om care însumează toate anti-calitățile pe care nu ar trebui să le aibă un om provenit din judo sau care iubește acest sport.

Judo-ul înseamnă tradiție. Cozmin Gușă nu respectă niciun fel de tradiție! El nu-i respectă nici măcar pe seniorii sportului și nu știe să respecte trecutul acestei discipline extraordinare. Complexitatea judo-ului îl depășește! Marii sportivi au dăruit deja totul judo-ului, pe toate planurile: sportiv, educațional, administrativ, diplomatic, promoțional, emoțional. Ei sunt și rămân comorile sportului nostru. Pentru acest individ, însă, tradițiile nu înseamnă nimic!

Judo-ul înseamnă moralitate. Cozmin Gușă este complet amoral.

Judo-ul înseamnă respect. Cozmin Gușă nu are respect pentru nimeni și pentru nimic! Gușă nu se respectă nici măcar pe el însuși, atunci când minte fără jenă, inventează cu nerușinare lucruri care nu s-au petrecut niciodată!

Judo-ul înseamnă adevăr. Cozmin Gușă trăiește în minciună!

Judo-ul înseamnă curaj. Cozmin Gușă este un laș! Doar un laș își poate ascunde incompetența și neputința în spatele unor diversiuni și neadevăruri continue. Unele de-a dreptul hilare, pe care pur și simplu nu le mai bagă nimeni în seamă.

Deci, Cozmin Gușă însumează toate „calitățile” care l-ar obliga să nu mai continue în fruntea acestui sport. Degeaba se erijează în justițiarul sportului în general… El nu este decât groparul judo-ului românesc!

(…)

Să nu uităm despre Cozmin Gușă că, de-a lungul carierei sale, a distrus tot ce a atins… Oriunde a fost asociat numele său a venit falimentul, totul s-a prăbușit, deoarece Gușă nu este în stare să ducă niciun proiect la bun sfârșit. Nu contează că vorbim despre politică, media sau judo, a lăsat doar pustiu pe unde a trecut… Nu este doar groparul judo-ului românesc, este și groparul tuturor proiectelor pe care le-a inițiat vreodată.