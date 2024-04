Mititelu contra Mititelu cel mic

Este război în toată regula între tatăl, Adrian Mititelu, și fiul său, Adiță, din cauza faptului că FCU 1948 Craiova merge din rău în mai rău. Echipa este în real pericol de retrogradare directă, iar în Cupa României, deși era mare favorită în sferturi de finală jucând acasă cu un FC Voluntari venită cu multe rezerve, a fost eliminată la lovituri de departajare!

Al zecelea mandat al antrenorului italian Nicolo Napoli este cel mai nefericit din toate, în mod sigur, el părând atât de aerian de ce se întâmplă la echipă încât nici nu știa că meciul cu FC Voluntari se joacă în Cupă și nu în play-out!

De dezastrul care se conturează la a doua echipă din Bănie, principalul vinovat din punctul de vedere al lui Adrian Mititelu Junior este nimeni altul decât tatăl său. El consideră că fără anumite mari greșeli comise de Mititelu senior situația ar fi fost una liniștită, fără probleme, la această oră.

Este rezultatul unui management foarte slab! Toți cei de la această echipă… Absolut toată lumea, de la acționari până la ultimul om de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la echipa asta! E singura șansă ca această echipă să scape de la retrogradare! E singura șansă! Trebuie să spunem adevărul. Primii care trebuie să-și dea demisia suntem noi. Așa ceva nu s-a mai pomenit!

Este o lipsă totală de profesionalism! De aia suntem pe locul 14, la un pas să fim pe locul 15. Am pierdut cu Voluntari… Ăsta e adevărul, vă spun eu. Adevărul este că suntem neprofesioniști! Ne facem că ne pricepem la fotbal!

Este cea mai neagră perioadă din istoria clubului! Vreau să spun că din iulie 2022, aportul meu la această echipă a fost mic . Asta ca să nu mă mai înjure pe mine cei din galerie. Nu am niciun aport de când tatăl meu s-a eliberat din închisoare. Ce a semănat aia a cules!

Vinovați sub absolut toți, cu finanțatorul în frunte! Ăsta e adevărul. Ca echipa să nu retrogradeze, trag un semnal de alarmă. Este și munca mea. Din Liga a 3-a în Liga 2 m-am implicat. Ca echipa să se salveze, trebuie să plece toți!

Ce e de făcut? V-am spus. Mai sunt 7 meciuri și singura șansă reală e să vină un antrenor care să facă echipa cum crede de cuviință și să-și asume. Dacă retrogradăm, măcar știm că am făcut ceva profesionist, pentru prima dată în ultimii ani”.

Finanțatorul clubului, Adrian Mititelu senior, pur și simplu a luat foc auzind acuzațiile venite din propria familie. Merge până într-acolo încât bănuie că la mijloc ar putea fi chiar o înțelegere secretă între fiul său și patronul Universității Craiova, echipa din play-off, peste capul său.

Adrian Mititelu consideră că este singurul care s-a zbătut cu adevărat pentru ca această echipă să ajungă unde se află acum. A făcut posibil acest lucru numai prin eforturile personale și a crezut tot timpul că proiectul său va fi unul câștigător, nemulțumindu-se doar cu promovarea în SuperLigă dar vrând să prindă loc de play-off.

„Declarațiile lui (n.r. ale lui Adrian Mititelu jr.) sunt nesăbuite, pentru mine este foarte ușor să renunț, dar le facem pe plac la dușmani. Bine, el ar vrea să renunțe la tot dacă ar fi după el. Eu nu mai am nimic de realizat. La ce am fost eu supus, am realizat multe. Foarte puțini oameni în condițiile mele de viață…

Hai să-l vedem noi pe Rotaru că îi ia cineva echipa, îi blochează afacerile și o mai ia de la capăt din Liga 4. Și nu numai Rotaru, nici Becali, nici Șucu. Iar eu sunt înjurat și acum mă mai înjură și fiul meu împreună cu galeria.

Bine, mă, luați echipa, eu atât am putut, locul 7 cum zic ăștia ai lui CSU. Faceți voi mai mult, câștigați cupe, campionate. Nu mai joacă Blănuță, îl dăm afară, să-l cumpere cineva pe Blănuță că e prost. Dar o să vedem unde o să joace Blănuță peste 2 ani, pentru că eu cred că băiatul ăsta va ajunge sus.

Am rămas paf la declarațiile fiului meu care îmi cere într-un fel sau altul demisia. Eu pot să plec că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste 2 luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru (n.r. Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova).

Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag.

El asta vrea de fapt, să conducă el. Bine, îi dau puterea lui, să conducă el, eu îmi văd de treaba mea. Dar măcar să vină, nu să stea la București și să-l pună pe Blondu și pe Săceanu. Să vină și să stea el de dimineață și până seara la Craiova, nu să conducă echipa din Herăstrău.

Orgoliul meu a fost aceste câteva mii de suporteri care au rămas alături de noi și nu am vrut să-i trădez pe ei, pentru că dacă mă luam după familie nu mai era echipa asta de mult. Noi nu avem suporteri de rezultat. Dacă băteam era Știința lor, acum că am pierdut e echipa lui Mititelu, proastă, nu a jucat nimic”