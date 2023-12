Noi dezvăluiri despre Ferma Dacilor

Ferma Dacilor distrusă ieri dimineață de un incendiu în care au murit șase persoane nu avea autorizația de construire și a intrat în legalitate pe baza unei modificări legislative, a afirmat Virgiliu-Daniel Nanu, prefectul județului Prahova, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN..

„După lichidarea incendiului, am convocat administrația locală, am evaluat primele documente, am constatat că nu există autorizație de construire. Proprietarii au intrat în legalitate în toamna anului 2020 printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției.

Eu am convocat toate structurile de specialitate și urmează să facem o evaluare a tuturor documentelor și să vedem cronologia acestor hârtii și a controalelor făcute la pensiunea respectivă“, a precizat prefectul județului Prahova.