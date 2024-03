Părul Simonei, tăiat pentru probe

Omul care a salvat-o pe Simona Halep de acuzația de dopaj se destăinuie: I-am tăiat părul centimetru cu centimetru.

Simona Halep a reușit să demonstreze nevinovăția ei intenționată în cazul de dopaj care îi adusese nu mai puțin de patru ani de suspendare din partea ITIA și probele prezentate la recursul de la TAS, la Lausanne, au fost extrem de clare, acest lucru determinându-i pe cei trei jurați de la TAS, inclusiv pe cel angajat de ITIA să o reprezinte să reducă la numai 9 luni suspendarea, singura vină găsită fiind o oarecare neglijență. Una dintre cele mai tari dovezi asupra nevinovăției româncei a fost furnizată de eminentul medic toxicolog francez Jean Claude Alvarez de la Laboratorul spitalului din Garche și unde Halep a ajuns la recomandarea fostului ei antrenor, Patrick Mouratoglou. Simona l-a angajat pe medic să găsească dovezile care să pună în lumină adevărul în acest caz, dacă s-a dopat intenționat sau a fost victima unei contaminări nefericite cu o substanță despre care nu avea habar, aflată într-un supliment cu colagen.

După ce Halep a reușit să intre în istoria tenisului prin modul în care a ieșit la suprafață totala ei lipsă de intenție de a se dopa, francezii de la cotidianul L’Equipe, unul dintre cele mai tari publicații de sport din lume, au mers la locul de muncă al lui Alvarez. Acesta a explicat pe îndelate cum a constatat că Halep nu se dopase, folosind un aparat de investigație a părului sportiv, care costă nu mai puțin de 600.000 de euro!

Aici, practic, ne ocupăm de toxicologie clinică (analiza părului pentru spitale) și criminalistică. Sunt expert juridic, intervenim în anumite cazuri de deces pentru a afla ce consuma victima sau în cazuri de viol în care sunt implicate droguri.

Încercăm să salvăm sportivii atunci când suntem convinși de nevinovăția lor. Principiul este simplu. Sportivul mă contactează pentru că vrea să demonstreze că a fost victima contaminării. Tăiem părul centimetru cu centimetru, îl măcinăm, apoi extragem moleculele care ne interesează. Le trecem prin spectrometru și vedem tot ce a fost consumat. În funcție de rezultat, pot spune dacă un sportiv se dopează sau nu.

Dacă proba este negativă, cer ca toate produsele pe care sportivul le consumă să-mi fie aduse. Cu Simona am analizat totul și am descoperit substanța în pudra de colagen”, a precizat profesorul Jean-Claude Alvarez pentru sursa citată, spunând despre aparatul în valoare de 600.000 de euro că este „cel cu care am demonstrat că Simona nu s-a dopat”.