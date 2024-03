Patronul lui CFR Cluj a vorbit despre viitorul lui Adrian Mutu.CFR Cluj este ca și scoasă din lupta pentru titlu după ce a mai bifat o etapă fără victorie, făcând doar 1-1 pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe și spulberând astfel teoria prieteniei dintre cele două cluburi.

Dacă liderul FCSB se va impune la Ovidiu, în disputa cu Farul, atunci distanța se va mări la 10 puncte, practic aproape imposibil de a mai putea fi anihilată.

Numărul de puncte făcute de clujeni sub bagheta lui Adrian Mutu, după înlăturarea italianului Andrea Mandorlini de la timona echipei, dar nu și din club, cum s-a crezut, acesta îndeplinind rol de scouter, este incomparabil mai mic. E un paradox, CFR joacă evident mult mai ofensiv, își crează o mulțime de ocazii, dar ratează enorm iar pe plan defensiv e mai puțin sigură decât pe vremea italianului.Patronul ardelenilor, omul de afaceri Neluțu Varga, l-a adus pe Adrian Mutu, având și o relație de prietenie mai veche cu acesta.

Totuși, prietenia e prietenie iar business-ul e business și Varga a trebuit să explice ce decizie va lua dacă echipa sa nu va termina nici măcar pe locul 2.

Multă lume aștepta de la finanțatorul echipei din Gruia un răspuns care să sune ca o condamnare pentru un antrenor fără rezultatele scontate. Dar cuvintele lui Varga îl pot liniști pe Briliant în privința viitorului său pe banca lui CFR.

„Eu sunt pozitiv în privința lui Adrian Mutu. Echipa a avut ocazii, mă mulțumește jocul echipei, având în vedere faptul că avem atâția accidentați. Nu am nimic să-i reproșez lui Adi Mutu. Își face treaba și va rămâne, nu pleacă! Dacă își realizează obiectivul, rămâne sigur. „Joacă echipa. Avem mai multe ocazii, joacă mai ofensiv. Problema este la )nalizare. Dacă o să dea mai multe goluri, să marcăm în 70% din ocaziile pe care le avem, atunci lucrurile vor ) foarte bune.Iar pentru asta o să-l ajut, o să-l susțin. Îi mai aduc jucători, vom renunța la unii și de la vară vom avea o echipă mai sănătoasă. nu are ca obiectiv titlul.Nu i-am pus acest obiectiv, dar se aștepta, pentru că mă cunoaște și știe că nu mă mulțumesc cu locul 2. Doar că la atâtea puncte diferență cât erau când a venit nu puteam să-i cer omului ceva ce se

poate realiza foarte greu. Nu era corect. De aceea am spus minim locul 2 și Cupa României. Dar eu nu mi-am pierdut speranța nici pentru titlu. Muncim meci de meci și vom vedea ce se va întâmpla”.