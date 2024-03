Predoiu, laude la Ziua Poliției: „Nu există nedreptate mai mare”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a lăudat activitatea Poliţiei Române din ultimele 12 luni, susţinând că „nu există nedreptate mai mare” care s-ar putea face acestei instituţii decât să fie judecată pe exemple mai puţin fericite şi pe operaţiuni care nu reuşesc, dar care sunt izolate.

Predoiu a comparat Poliţia cu o armată „care e permanent în luptă”.

„Vorbim despre o instituţie care este permanent în acţiune. Dacă vreţi, în termeni militari, de o armată care e permanent în luptă. În fiecare zi, chiar şi acum când vorbim, avem mii de colegi la datorie, care protejează ordinea publică, apără cetăţenii, menţin ordinea de drept, apără democraţia până la urmă. Numai în acest an, am avut 400 de operaţiuni importante, dintre care aproximativ 200 pe combaterea drogurilor împreună cu procurorii de la DIICOT. De aceea, cred că nu există nedreptate mai mare care s-ar putea face aceste instituţii, decât să fie judecată pe exemple mai puţin fericite, pe operaţiuni care nu reuşesc aşa cum acum şi le-au propus poliţiştii. Este ca şi când ai reproşa într-un război unui soldat, aflat în tranşee, că nu atinge cu gloanţele sale toate ţintele inamicului. E la fel de absurd. Sigur, cantitatea este importantă. Sigur, e important dacă aceste momente operative mai puţin reuşite sunt frecvente sau izolate. Şi aici statistica ne ajută să răspundem corect. Cazurile la care s-a mai făcut referire sunt izolate, ele nu pot contrabalansa miile de acţiuni în care poliţiştii protejează valori fundamentale pentru viaţa cetăţenilor şi pentru democraţie.

Poliţia Română este una dintre instituţiile eficiente ale acestui stat, este una dintre instituţiile care livrează pentru cetăţeni, pentru stat. Este una dintre instituţiile pe care ne putem baza”, a declarat luni Predoiu, cu ocazia Zilei Poliţiei Române.

În context, Predoiu a amintit de reuşitele poliţiştilor, mai ales în combatarea traficului de droguri.

„Aş spune câteva cuvinte despre modul în care am perceput eu istoria ultimelor aproape 12 luni. Am început colaborarea cu o instituţie pe care o cunoşteam doar din exterior, Poliţia Română, şi am stabilit împreună o serie de priorităţi. Le-am spus, le repet şi astăzi, combaterea drogurilor, a traficului de persoane, a traficului de arme, migraţia ilegală, ordinea publică, circulaţia, sunt priorităţi pe care Poliţia le-a respectat şi la care a răspuns cu promptitudine. A răspuns cu vigoare, a răspuns organizat, a răspuns fără ezitare. Şi nu o spun doar pentru că este un moment aniversar, nu o spun doar pentru că, în astfel de ocazii, se rostesc cuvinte în general politicoase. O spun pentru că acesta este adevărul şi o demonstrează cifrele pentru cei care se îndoiesc. Cifrele din ultimele 12 luni: mii de acţiuni desfăşurate, sute de momente operative, percheziţii, confiscări, descinderi, momente procedurale desfăşurate cu procurorii cu mult succes, peste 1.200 de kg de droguri de mare risc confiscate, peste 3 milioane de pastile, droguri sintetice, alte cantităţi importante de precursori, peste 200 de vieţi salvate în acţiune. Sunt cifre care nu pot fi contestate în niciun fel”, a subliniat ministrul de Interne.