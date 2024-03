Primă record, anunțată pentru CFR Cluj

CFR Cluj a terminat sezonul regulat pe locul 3 în SuperLiga, cu 53 puncte, 11 în urma liderului FCSB, dar după înjumătățirea punctelor ardelenii mai au de recuperat doar cinci puncte (32-27), deci posibilități încă ar fi în cele 10 etape care se vor juca. Tocmai pentru că este convins că echipa patronată de el se poate bate în continuare cu șanse reale pentru a ieși campioană Neluțu Varga, omul care este responsabil cu finanțele la echipa din cartierul Gruia al Clujului, a decis să anunțe public prima record pe care o va primi echipa în cazul în care va ieși campioană. O sumă care nu a mai existat până acum la vreo echipă care a ieșit campioană în fotbalul românesc.

„Chiar dacă în acest moment se vorbește mai puțin de CFR, eu vă spun că CFR-ul se va bate la titlu până în ultima etapă. Suntem o echipă foarte puternică, suntem o echipă care, veți vedea, o să aibă o cu totul altă față în play-off, unde acolo meciurile se vor juca cu inima.

Iar noi, la CFR, avem o inimă mare, mare, mare și asta o vom demonstra tuturor adversarilor. Le spun atât fanilor: credeți în noi! Urmează 10 finale, iar CFR le va juca pe toate ca și cum ar fi ultimul meci.

Dacă băieții iau titlul, îi anunț public că prima este una record. Le voi da să împartă lor și staffului un milion de euro. Deci aceasta este prima pe care CFR Cluj, jucătorii și toți cei care trudesc la echipă o vor împărți în cazul în care luăm titlul de campioană.

Eu sunt ferm convins că pot să-mi ia banii, îi dau cu cea mai mare plăcere și am mare încredere că avem forța necesară să câștigăm din nou titlul de campioană a României.

„Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat. Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare.

De exemplu, cred că Otele al nostru este cel mai bun atacant din România, peste contracandidații de la celelalte echipe de care se tot vorbește în ultima perioadă, jucători și ei valoroși, dar nicidecum de valoarea lui Otele.

Cred că avem niște fundași minunați, un portar fantastic, un Tachtsidis care oricând poate să hotărască soarta unui meci, un Bîrligea care evoluează cu inima, nu 90 de minute, ci 100 de minute sau 150 de minute…

Și avem un antrenor care va dovedi că are valoare, că se pricepe la fotbal, că simte ca nimeni altul jocul și care sunt convins că ne va aduce rezultatele scontate” – s-a destăinuit public Neluțu Varga la FANATIK SUPERLIGA.