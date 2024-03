Putin: Am depășit Germania

Rusia a depășit Republica Federală Germania și „i-am luat locul – locul cinci – printre cele mai mari economii ale lumii“, susține președintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat directorului general al grupului media Russia Today, Dmitrii Kiselyov. Cu aceeași ocazie, liderul rus a declarat că nu a refuzat niciodată negocierile de pace și a susținut că „noi suntem pregătiți pentru negocieri, nu bazate pe niște „dorințe” după consumul de medicamente psihotrope, ci bazate pe realitățile care s-au dezvoltat, așa cum se spune în astfel de cazuri, pe pământ. Acesta este primul. Al doilea. Nu ni s-a promis nimic deja de multe ori. Ei au promis că nu vor extinde NATO spre Est și apoi îi vedem la granițele noastre“.

D. Kiselyov: Vladimir Vladimirovici, în cuvântarea către Adunarea Federală, dumneavoastră, la figurat vorbind, ați scos din mânecă trilioane după trilioane (de ruble) pentru un plan absolut uimitor de dezvoltare a țării – absolut uimitor. Aceasta este o Rusia diferită, cu o infrastructură diferită, un sistem social diferit – doar o țară de vis.

Vreau doar să întreb, să pun întrebarea ta preferată de la Vysotsky: „Unde sunt banii, Zin?”

Vladimir Putin: Da, desigur.

Mai mult: în primul rând, toate acestea au fost puse la punct ca urmare a muncii minuțioase a comunității de experți, a specialiștilor din Guvern și Administrație. Totul se încadrează pe deplin în regulile bugetare și, de fapt, este de natură destul de conservatoare, deoarece unii experți consideră că ar trebui și vor exista mai multe venituri. Aceasta înseamnă că ar trebui planificate cheltuieli mai mari , deoarece acest lucru ar trebui să afecteze direct perspectivele de dezvoltare economică.

În general, acest lucru este corect, dar în 2018 ne-am planificat și să alocăm 8 trilioane suplimentare pentru dezvoltarea economiei și sferei sociale, iar apoi am mărit aceste cheltuieli. Cred că este destul de probabil ca, dacă totul va ieși așa cum spun optimiștii din acest cerc de experți despre care am vorbit, atunci putem – și ar trebui și vom putea – să creștem aceste cheltuieli în diverse domenii.

D. Kiselyov: Deci vorbim despre o perioadă de șase ani?

Vladimir Putin: Așa este. Vorbim în special despre o perioadă de șase ani. Întocmim acum un buget pentru un „plan pe trei ani” – pentru o perioadă de planificare de trei ani, așa cum spunem. Dar, bineînțeles, când ne pregătim pentru Adresă – spun „ne pregăteam pentru Adresă” pentru că întreaga echipă lucrează – am plecat de la ipoteza că ne vom calcula veniturile și cheltuielile în acele domenii pe care le considerăm cheie , prioritate pe șase ani.

D. Kiselyov: Dar există încă proiecte literalmente uimitoare. De exemplu, autostrada Soci-Dzhubga: 130 de kilometri, dintre care 90 de kilometri sunt tuneluri, iar restul sunt probabil poduri, judecând după peisaj. Un miliard și jumătate doar în primii trei ani, iar ruta ar trebui, în mod ideal, să fie gata în 2030. Cât de necesar este acest lucru și va fi suficient pentru a câștiga?

Vladimir Putin: Oamenii au nevoie de această rută. La urma urmei, familiile cu copii nu pot ajunge la Soci cu mașina. Toată lumea se oprește undeva în zona Gelendzhik, Novorossiysk, deoarece traseul este foarte dificil – serpentină.

Există mai multe opțiuni de construcție acolo. Vom discuta despre asta literalmente zilele trecute, în următoarele câteva zile: fie să o faci la Dzhubga, fie să o faci mai întâi de la Dzhubga la Soci. Unii membri ai Guvernului propun să facă acest lucru pas cu pas. Alții cred că totul trebuie făcut deodată, pentru că altfel va exista un blocaj de la Dzhubga la Soci.

Prima parte, dacă te uiți din Novorossiysk, este mai mult sau mai puțin decentă, iar acoperirea nu este rea, dar este foarte îngustă. Dacă ajungem la Soci, ca și prima parte, atunci pot apărea blocaje în acest spațiu mic, din care sunt deja destui acolo.

În general, vom determina acest lucru cu specialiști – cum, în ce etape, dar trebuie făcut. Este necesar, desigur, să se determine în sfârșit costul proiectului și să se asigure că toată lumea rămâne în planurile financiare.

În primul rând, interesele oamenilor, dar și economia. Dezvoltarea teritoriilor din sudul țării este foarte importantă.

D. Kiselyov: Dacă ne permitem astfel de investiții de amploare, înseamnă că țara se îmbogățește rapid, mai ales în condițiile Districtului Militar de Nord, în condițiile a aproape 15 mii de sancțiuni – complet sălbatice. Mai mult, ne-am propus și sarcina de a reduce sărăcia, inclusiv în rândul familiilor numeroase. Nu este prea îndrăzneț?

V. Putin: Nu. Uite, dacă te întorci pe acest drum. Când am discutat cu membrii Guvernului – după cum știți, Ministerul de Finanțe este întotdeauna o persoană atât de zgârcită, într-un sens bun, întotdeauna foarte conservatoare în abordarea cheltuielilor, iar apoi ministrul Finanțelor [Anton Siluanov] mi-a spus – aproape textual: „Aceia sunt împotriva construcției acestui drum care nu l-au condus niciodată pe el astăzi.”

D. Kiselyov: Adică, întregul Guvern trebuie urmărit penal.

V. Putin: Și are dreptate, pentru că acest lucru este deosebit de [important] pentru familiile cu copii.

Cât despre dacă ne îmbogățim sau nu. Economia este în creștere – acesta este un fapt și un fapt care este înregistrat nu de noi, ci de organizațiile economice și financiare internaționale. În ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, am depășit într-adevăr Republica Federală Germania și i-am luat locul – locul cinci – printre cele mai mari economii ale lumii.

Economia germană s-a redus, cred, cu 0,3 la sută anul trecut, în timp ce noi am crescut cu 3,6 la sută. Japonia a crescut cu un procent mic. Dar dacă totul se dezvoltă în același ritm ca astăzi, atunci avem toate șansele să luăm locul Japoniei și să devenim a patra economie din lume și în viitorul apropiat.

Dar? – aici trebuie să spunem sincer, obiectiv – există o diferență între calitatea economiilor noastre. În ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, adică în ceea ce privește volumul, suntem într-adevăr acum pe locul cinci și există toate șansele să luăm locul Japoniei. Dar structura economiilor acestor țări, desigur, se compară favorabil cu a noastră.

Mai avem multe de făcut, astfel încât nu numai în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, ci și [în ceea ce privește PIB-ul] pe cap de locuitor, să avem o poziție decentă – în primul rând. Și al doilea: ca structura în sine să se schimbe, astfel încât să devină mult mai eficientă, mai modernă, mai inovatoare. La asta vom lucra.

În ceea ce privește venitul, paritatea puterii de cumpărare este un indicator foarte important. Acesta este volumul, dimensiunea economiei. Aceasta înseamnă că statul, prin sistemul fiscal la toate nivelurile, primește fonduri pentru rezolvarea problemelor strategice. Acest lucru ne oferă posibilitatea să ne dezvoltăm așa cum considerăm necesar pentru țara noastră.

D. Kiselyov: Apropo, vorbiți despre structură, despre necesitatea unor schimbări structurale în economia noastră. La urma urmei, acesta este exact ceea ce a fost inclus în Adresa dvs. și exact așa este stabilită sarcina: ca industriile inovatoare să crească mai repede decât economia medie.

Vladimir Putin: Da, desigur.

Am spus deja asta: structura este ceea ce trebuie să lucrăm. De asta depind viitorul economiei noastre, viitorul resurselor de muncă, eficiența și productivitatea muncii.

Una dintre sarcinile principale astăzi este creșterea productivității muncii. Pentru că în condițiile deficitului de muncitori și resurse de muncă, avem o singură cale de dezvoltare eficientă – creșterea productivității muncii. Acest lucru, la rândul său, înseamnă că trebuie să creștem startul inovator al economiei, să zicem, să creștem densitatea robotizării. Astăzi avem zece roboți, după părerea mea, la 10 mii de muncitori, dar trebuie să avem cel puțin o mie de roboți la 10 mii de muncitori. Așa funcționează lucrurile în Japonia, după părerea mea.

Și pentru ca oamenii să poată lucra cu o astfel de tehnologie nouă – nu numai să folosească robotica, ci și alte mijloace moderne de producție – trebuie să fie instruiți. Apare o altă problemă – pregătirea personalului.

În acest scop, am desemnat zone întregi, inclusiv pregătirea inginerească. Probabil ați observat că am lansat deja 30 de școli moderne de inginerie în toată țara. Anul acesta lansăm încă 20 – vor fi 50. Și plănuim încă 50 în următorii ani.

Prin urmare, aceste direcții sunt viitorul țării noastre. Ne vom mișca și ne vom dezvolta în aceste direcții.

D. Kiselyov: Pentru a „încheia” sancțiunile. Mulți oameni și-au exprimat ideea creării unui organism special care să se ocupe de sancțiuni, de reflectarea acestora și, în general, de apărarea împotriva sancțiunilor. Ar trebui să se întâmple așa ceva sau nu are sens?

Vladimir Putin: Pur și simplu nu este nevoie. Analizăm – Guvernul, Banca Centrală, Consiliul de Securitate – analizăm tot ceea ce fac dușmanii noștri. Se fac multe nici măcar din motive politice sau militare, deși acest lucru se argumentează, ci se face pur și simplu din motive de concurență…

D. Kiselyov: Concurență fără scrupule, neloială.

V. Putin: Concurența neloială – sub masca unor considerente politice sau militare. Acest lucru s-a întâmplat în industria aeronautică și se întâmplă în multe alte industrii.

Ei bine, trăim în lumea care există și ne-am adaptat la ea. Înțelegem cu cine avem de-a face. Și până acum – acest lucru se poate vedea din rezultatele muncii noastre – acționăm destul de eficient.

D. Kiselyov: Dar insidiositatea Occidentului nu se termină cu sancțiuni. Iată un citat din adresa dumneavoastră [către Adunarea Federală]: „Occidentul încearcă să ne tragă într-o nouă cursă a înarmărilor pentru a ne epuiza și a repeta trucul pe care l-au reușit în anii 80 cu URSS”. Cât de mare de siguranță avem de fapt aici în ceea ce privește cursa înarmărilor?

Vladimir Putin: Aici trebuie să obținem profitul maxim pentru fiecare rublă investită în industria de apărare. Într-adevăr, în epoca sovietică, nimeni nu a numărat aceste cheltuieli; din păcate, nimeni în țara noastră nu urmărea eficiența. Cheltuielile pentru apărare au reprezentat aproximativ 13 la sută din PIB-ul țării – Uniunea Sovietică.

Nu mă voi referi la statisticile noastre – ne vom referi la Institutul din Stockholm: anul trecut cheltuielile noastre pentru apărare au fost de patru procente, iar anul acesta au fost de 6,8 la sută, adică am crescut cu 2,8 la sută. În principiu, aceasta este o creștere notabilă, dar absolut necritică. În Uniunea Sovietică a fost de 13 la sută, iar acum avem 6,8.

Trebuie spus că cheltuielile pentru apărare accelerează economia, o fac mai energică. Dar aici, desigur, există limitări, înțelegem asta. Întrebarea veche: ce este mai profitabil – arme sau ulei? Vrem serios.

Deși, repet, lucrul bun despre industria noastră modernă de apărare este că nu numai că influențează indirect industriile civile, ci și, folosind inovațiile necesare apărării, folosește aceste inovații pentru a produce produse civile. Acesta este un lucru extrem de important.

Cheltuielile noastre, desigur, nu sunt comparabile. Câți sunt în Statele Unite? 800…

D. Kiselev: Deja aproape 900.

V. Putin: Aproximativ 900 – 860 sau 870 de miliarde [dolari]. Ele nu sunt absolut comparabile cu cheltuielile noastre.

(…)

Vladimir Putin: Acum voi explica ce se întâmplă. Cert este că cheltuiesc mulți bani pe întreținere – și nu numai pe salarii, ci și pe întreținerea bazelor din întreaga lume. Și acolo parcă totul merge într-o gaură neagră – nu poți număra nimic. Aici are loc tăierea principală. Deși în producția de arme și de arme în general, se cheltuiesc și bani greu de estimat.

Dacă veți calcula cât i-a costat, să zicem, un sistem de apărare antirachetă binecunoscut și una dintre componentele principale ale depășirii apărării antirachetă de partea noastră – Avangard, o rachetă intercontinentală, un bloc de planificare a rază de acțiune intercontinentală – veți vedea că suntGerm valori incomparabile. Și noi, de fapt, am anulat tot ce au făcut ei, tot ce au investit în acest sistem de apărare antirachetă. Așa trebuie să acționăm.

Și, desigur, fără nicio îndoială, economia Forțelor noastre Armate trebuie să îndeplinească cerințele actuale.

D. Kiselyov: Cuvântul „dreptate” este un cuvânt magic pentru limba rusă. Îl folosești cu mare atenție, dar totuși, odată ce ai rostit acest cuvânt în Mesajul tău – și a sunat ca un fulger. Ați spus că distribuția sarcinii fiscale ar trebui să devină mai echitabilă în Rusia și ați sugerat Guvernului să se gândească la asta. În ce direcție ar trebui să gândim?

V. Putin: Știți, într-adevăr, repartizarea sarcinii fiscale ar trebui să fie corectă în sensul că corporațiile ar trebui să aloce mai mult trezoreriei generale, după cum se spune, pentru rezolvarea problemelor naționale, în primul rând pentru rezolvarea problemelor de combatere a sărăciei persoane juridice. și indivizi care câștigă mai mult, în cuvinte simple.

D. Kiselyov: Taxa progresivă?

Vladimir Putin: Da, în esență o taxă progresivă.

Nu aș vrea să intru în detalii acum, trebuie să lucrez la asta. Și astfel este necesar să construim acest sistem astfel încât să ofere cu adevărat profituri mai mari pentru rezolvarea, în primul rând, a problemelor și sarcinilor sociale cu care se confruntă statul în acest domeniu.

Planificăm să reducem povara fiscală, de exemplu, pentru familiile numeroase și să facem o serie de alți pași în această direcție. Mi se pare că societatea va percepe acest lucru ca fiind absolut normal. Primul.

Al doilea. Ce ne cere afacerea în sine? Ne cere să decidem asupra sistemului de impozitare, dar să nu-l mai atingem, ca să fie stabil. Aceasta este cea mai importantă cerere și cerință din partea afacerilor.

Guvernul ar trebui să abordeze acest lucru în viitorul apropiat și, împreună cu deputații Dumei de Stat, să prezinte propuneri.

D. Kiselyov: Taxa progresivă – nu vom speria pe nimeni? Anterior, ne era mereu frică să speriem pe cineva cu această taxă progresivă.

V. Putin: Nu, nu cred. În principiu, acest sistem este bine stabilit în țara noastră. Chiar și cei care au fost susținători înfocați ai scalei plate, autorii scalei plate, cred acum că, în general, suntem gata să fim mult mai selectivi.

D. Kiselyov: În timpul discursului dumneavoastră, ați mulțumit „colegilor de la Guvern” – asta a fost formularea. Înseamnă asta că guvernul Mishustin – în cazul victoriei tale – va supraviețui?

Vladimir Putin: Totuși, trebuie să vorbim despre asta după alegeri, după numărătoarea voturilor. Mi se pare că acum acest lucru este pur și simplu incorect. Dar, per ansamblu, Guvernul lucrează – după cum vedem, rezultatele sunt evidente, acestea sunt date obiective – funcționează destul de satisfăcător.

D. Kiselyov: Ați menționat reducerea poverii fiscale pentru familiile numeroase. Copiii și situația demografică – aceste subiecte au fost foarte voluminoase în adresa dumneavoastră. Într-adevăr, întrebarea este destul de dureroasă, pentru că din punct de vedere demografic Rusia se topește. Anul trecut a fost un an anti-record în ceea ce privește natalitatea.

Vladimir Putin: Rata natalității, după părerea mea, este de 1,31 sau 1,39…

D. Kiselyov: 1,39 copii per femeie capabilă să nască.

Vladimir Putin: Vârsta fertilă.

D. Kiselyov: Probabil, în mod ideal ar trebui să o dublem – [la un coeficient de] trei. Pentru că este literalmente un dezastru pentru societate.

Ați propus un program destul de mare pentru a sprijini maternitatea și stimularea demografică. Există vreo încredere că aceste măsuri vor schimba traiectoria de la descendent în sus?

Vladimir Putin: În general, pe baza tuturor măsurilor de sprijinire a familiilor cu copii, în următorii șase ani plănuim să cheltuim până la 14 trilioane de ruble prin diverse canale. Aceștia sunt mulți bani.

Există o mulțime de domenii de sprijin pentru familiile cu copii: de la cele sociale generale – construcția sau renovarea grădinițelor, construcția de școli noi, renovarea școlilor vechi, punerea lor în ordine în conformitate cu cerințele de astăzi – până la sprijinirea femeilor de la sarcină până la vârsta de 18 ani. La urma urmei, aproape 400 de mii de femei primesc acum beneficii. Aceasta este aproape fiecare a treia femeie care așteaptă un copil. Și peste zece milioane de copii primesc ajutoare. Acestea sunt lucruri serioase.

Am continuat sistemul de asigurare a capitalului maternității. Am continuat plățile – aceste decizii sunt acum luate – în valoare de 450 de mii de ruble per familie, dacă există un al treilea copil, pentru a plăti creditul ipotecar. Am menținut beneficiile creditului ipotecar pentru familiile cu copii. În general, un întreg set în domenii foarte diferite cu scopul de a sprijini familiile.

Desigur – ați menționat deja acest lucru – aceasta este lupta împotriva sărăciei, pentru că, desigur, este mult mai dificilă pentru familiile cu copii decât pentru acele familii fără copii. Acest lucru este de înțeles, costurile sunt mari. Cu toate acestea, am reușit să facem multe în acest domeniu.

Uite, acum 20 de ani, cred că 29 la sută din populația noastră era sub pragul sărăciei, adică 42 de milioane de oameni. Acum este de 9,3 la sută, conform celor mai recente date, dar este și 13 milioane și jumătate de oameni. Desigur, multe. Desigur, trebuie să facem totul pentru a o reduce la cel puțin șapte procente. Și pentru familiile numeroase, cifra este mai modestă, dar ar trebui și mărită.

De unde începem când vorbim despre probleme de fertilitate? Am vorbit deja de multe ori, iar experții vorbesc despre asta, acestea sunt lucruri obiective și anume: am avut două scăderi foarte mari ale natalității. În timpul Marelui Război Patriotic – 1943–1944. Un declin comparabil a avut loc imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice. Doar unu la unu, aceeași scădere a natalității.

Este clar de ce: sistemul de sprijin social s-a prăbușit. Oricât de slab a fost în URSS, dacă poți vorbi despre ea, tot a existat, iar după prăbușirea Uniunii Sovietice a dispărut aproape complet, iar sărăcia a început complet. Ce să spun, acum nu e nevoie. În orice caz, orizontul pentru planificarea familială a scăzut în acești ani, iar natalitatea a scăzut până în anii de război. Apoi am avut o ascensiune. Și acum avem un număr destul de mare de copii, tineri care, în câțiva ani, vor intra la maturitate și la vârsta fertilă, și pornim de la faptul că și indicatorii noștri vor crește.

Ceea ce ai spus este o tendință globală. Există doar câteva țări cu economii dezvoltate care prezintă o dinamică demografică pozitivă; în toate celelalte țări totul merge negativ. Aceasta este o problemă complexă legată de economie și de prioritățile de viață ale femeilor. Este mai bine să nu mergeți acolo acum, să încerce demografii, să ne spună și să ne propună o soluție.

Dar știi ce te pune într-o dispoziție pozitivă? Starea de spirit în societate. La noi, 70 la sută dintre bărbați și 72 la sută dintre femei își doresc să aibă doi sau mai mulți copii, iar statul ar trebui să-i susțină. Acesta este un întreg set mare de măsuri de sprijin pe care îl planificăm – cu siguranță trebuie să fie implementate și o vom face.

D. Kiselyov: Dar încă nu există încredere că acele măsuri vor schimba situația.

La sfârșitul anilor 90 – aceasta este o poveste cunoscută, chiar tu ai spus-o – ți-ai salvat copiii de la un incendiu: ai intrat într-o casă în flăcări, la etajul doi. Și apoi și-au amintit că acolo erau bani în altă parte. Banii au luat foc și au ars. Aceasta vorbește despre prioritățile tale: mai întâi – copii, apoi – bani.

Poate că acesta este acum cazul la nivel național? Nu-ți pasă – și nu 14 [trilioane], dar în orice caz și creează un astfel de program care să fie garantat pentru a inversa această situație?

V. Putin: Știți, acest lucru trebuie urmărit pe măsură ce se desfășoară evenimentele, așa cum se spune. La începutul anilor 2000, am făcut o serie de pași în domeniul demografiei, inclusiv introducerea capitalului de maternitate și o serie de alte măsuri care au dat un rezultat pozitiv evident. Aceasta înseamnă că putem atinge obiectivele de care avem nevoie.

D. Kiselyov: Deci aveți o astfel de experiență?

Vladimir Putin: Există experiență, desigur, există experiență. Și, folosind această experiență și alte dezvoltări moderne, trebuie să ne bazăm în continuare pe faptul că ne vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus. Și pe măsură ce evenimentele se dezvoltă, vom ajusta acele măsuri sau vom adăuga altceva la măsurile pe care le vom aplica.

De exemplu, acum am declarat Anul Familiei. Avem un nou proiect național – „Familia”. Există elemente pe care nu le-am folosit niciodată până acum. De exemplu, 75 de miliarde [ruble] vor fi planificate pentru acele regiuni în care natalitatea este mai mică decât media națională. Acestea sunt în principal regiunile centrale ale Rusiei și nord-vestul. 75 de miliarde sunt bani decenti. Trebuie doar să le gestionați cu înțelepciune.

Există și o astfel de componentă precum îngrijirea vârstnicilor. Există și alte măsuri de sprijin. Trebuie să creștem rata natalității și să creștem speranța de viață – apoi vom stabiliza populația țării. Acesta este cel mai important indicator integral al succesului nostru sau, poate, al muncii noastre care necesită o atenție suplimentară din partea tuturor nivelurilor administrative și autorităților.

D. Kiselyov: Da, dar peste tot în lume există și un al treilea instrument de rezolvare a problemelor demografice – imigrația. Despre ce cifre putem vorbi aici în această perioadă de șase ani și ce înseamnă sistematicitate în această lucrare?

V. Putin: Dacă vorbim de lucrători migranți, nu avem atât de mulți imigranți în comparație cu alte țări – ei reprezintă 3,7 la sută din numărul total de muncitori. Dar ele sunt concentrate în acele regiuni în care viața economică este cea mai activă și există, desigur, cu un ordin de mărime mai multe. Acestea sunt regiunea Moscova, Moscova, regiunea Nord-Vest și unele regiuni din Nord, unde nivelul salarial este decent. Dar, fără nicio îndoială, aceasta este o problemă care necesită o atenție specială din partea autorităților – locale, regionale și federale.

Ce ai vrea sa spui aici? Un lucru foarte important. La urma urmei, atunci când lucrătorii migranți sunt atrași, ei vorbesc întotdeauna despre necesitatea de a face acest lucru din cauza lipsei de forță de muncă. Antreprenorii noștri trebuie să înțeleagă că situația pentru ei în ceea ce privește disponibilitatea forței de muncă nu se va schimba în bine în următorii ani – se vor confrunta cu o penurie de forță de muncă.

Aceasta înseamnă că pentru a rezolva radical această problemă – acum revin la ceea ce am vorbit deja – este necesară creșterea productivității muncii și reducerea numărului de lucrători în acele domenii în care acest lucru se poate realiza, obținând rezultate și mai mari prin introducerea tehnicii moderne. Pentru a face acest lucru, trebuie să investim în acest domeniu și să pregătim personal – am vorbit deja despre asta. Acesta este cel mai important lucru la care trebuie să ne gândim.

În general, desigur, politica de migrație este un instrument important în economie. Nu este rău să privim experiența altor țări. În primul rând, desigur, trebuie să vorbim despre repatrierea compatrioților noștri. Ce este repatrierea și ce sunt compatrioții este deja reflectat în cadrul nostru de reglementare; nu este nevoie să repetăm ​​aici.

Trebuie să vorbim despre atragerea de oameni care, poate, nu intenționează să se mute în Federația Rusă, dar datorită calificărilor lor, datorită talentelor lor în diverse domenii, pot aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea statului nostru, la dezvoltarea a Rusiei. De asemenea, vom fi bucuroși să atragem astfel de oameni.

În ceea ce privește migranții de muncă tradiționali, trebuie să ne gândim, de asemenea, la cum să-i pregătim pentru a veni în Rusia, inclusiv cu partenerii noștri din țările în care trăiesc. Acesta este studiul limbii ruse, al tradițiilor noastre, al culturii și așa mai departe. Ei trebuie să fie îngrijiți aici și tratați ca ființe umane. Pentru ca ei să se integreze în societatea noastră în mod natural. Toate acestea împreună ar trebui să dea un efect corespunzător, sper, pozitiv.

Da, și, desigur, toată lumea trebuie să respecte tradițiile noastre și legile Federației Ruse. Și, desigur, respectarea standardelor sanitare și așa mai departe este la mare căutare. Asigurarea siguranței cetățenilor Federației Ruse trebuie să fie pe primul loc.

D. Kiselyov: Rușii sunt probabil cea mai mare națiune divizată din lume. Ai avut o conversație cu „Liderii Rusiei”, iar unul dintre interlocutorii tăi a spus că în regiunea Zaporojie am descoperit că ei sunt la fel de ruși ca și noi. Și pentru ei – a existat o astfel de impresie – a sunat ca un fel de revelație. În general, acesta este într-adevăr cazul, iar acum ne extindem în noi regiuni, iar Odesa este un oraș rusesc. Poate că există o mare speranță aici, și în această direcție?

Vladimir Putin: Desigur. Densitatea populației în aceste regiuni a fost întotdeauna destul de mare, iar clima este minunată.

În ceea ce privește Donbass, este o regiune dezvoltată industrial – chiar și în timpul Uniunii Sovietice. Cât de mult a investit Uniunea Sovietică în această regiune, în industria ei de exploatare a cărbunelui, în industria metalurgică! Da, desigur, sunt necesare investiții pentru ca toată producția să fie modernă, condițiile de viață și condițiile de muncă ale oamenilor să fie construite complet diferit – nu așa cum erau acum câteva decenii.

În ceea ce privește Novorossiya, aceasta este o regiune cu o agricultură clar dezvoltată. Aici vom face totul pentru a susține atât domeniile tradiționale de activitate, cât și altele noi care se potrivesc organic în aceste regiuni și dorința oamenilor de a le dezvolta. Și acolo, știi, oamenii sunt foarte talentați.

Mai mult, așa cum am spus deja, chiar și taxele merg la bugetul federal de acolo. Da, în această etapă ei trebuie să fie ajutați, sprijiniți, aduși la nivelul întreg-republican, integral rusesc. Vor câștiga bani și foarte repede.

D. Kiselyov: Din punct de vedere istoric, este absolut clar că regimurile naziste nu se dizolvă singure, ci dispar ca urmare a înfrângerii militare. Acesta a fost cazul în Germania, Italia și Japonia. Același lucru se va întâmpla, evident, cu regimul nazist Bandera. Acum avansăm pe toată linia frontului, judecând după rapoartele atât ale Ministerului Apărării, cât și ale corespondenților noștri de război.

Totuși, a fost posibil să găsim o modalitate de a lupta când pierderile noastre în ofensivă sunt mai mici decât în ​​apărare? Aceasta este o sarcină destul de netrivială pentru arta războiului, dar împiedică întotdeauna ofensiva. Aceasta este cumpătare, complet justificată în raport cu eroii noștri războinici. Dar apare această întrebare: cum să avansezi cu pierderi minime?

Vladimir Putin: Întrebarea este clară și corectă. Dar răspunsul este și simplu: trebuie să creștem mijloacele de distrugere – numărul și puterea mijloacelor de distrugere și să creștem eficacitatea forțelor și mijloacelor utilizate. Aviația – atât tactică și militară, cât și strategică. Mă refer, desigur, la acele componente care sunt acceptabile pentru conflicte armate de acest gen. Acestea sunt arme de la sol, inclusiv arme de înaltă precizie. Aceasta este artilerie și vehicule blindate. Dezvoltarea noastră progresează, fără nicio exagerare, cu salturi.

D. Kiselyov: În această direcție?

Vladimir Putin: Da, asta se întâmplă. Acesta este răspunsul la întrebarea dvs.: cu cât mai puternice și mai multe mijloace de distrugere, cu atât mai puține pierderi.

D. Kiselyov: Dar ei încă ridică întrebarea, ce preț suntem dispuși să plătim – poate că cuvântul „proiect” nu este potrivit – pentru toată această provocare pe care am fost forțați să o facem din punct de vedere istoric?

Vladimir Putin: Uite, fiecare viață umană este neprețuită, fiecare. Iar pierderea unei persoane dragi pentru o familie, pentru orice familie, este o mare durere.

Dar care este întrebarea? Întrebarea este să stabilim însuși faptul a ceea ce facem. Ce facem? Astăzi ne-am întâlnit, tocmai ați observat că unul dintre participanții la conversație a spus: am fost surprinși să descoperim că acolo erau ruși la fel ca noi. Am venit în ajutorul acestor oameni. Acesta este, în principiu, răspunsul la întrebarea dvs.

Dacă îi abandonăm astăzi pe acești oameni, atunci mâine pierderile noastre s-ar putea să crească de multe ori, iar copiii noștri nu vor avea viitor, pentru că ne vom simți nesiguri, vom fi o țară de clasa a treia sau a patra, nimeni nu ne va ține cont. , dacă noi înșine Nu ne putem proteja. Iar consecințele ar putea fi catastrofale pentru statulitatea rusă. Iată răspunsul.

D. Kiselyov: Americanii par să vorbească despre negocieri, despre stabilitate strategică, dar în același timp declară nevoia de a provoca o înfrângere strategică Rusiei. Poziția noastră este: „Suntem deschiși la negocieri, dar timpul pentru gesturile amabile a trecut, s-au terminat.” Deci, nu vor fi negocieri?

Vladimir Putin: Nu am refuzat niciodată negocierile.

D. Kiselyov: Dar ce înseamnă fără gesturi amabile fără compromisuri? Ca atunci?

Vladimir Putin: Voi încerca să explic. Când negociam în Turcia, la Istanbul (am spus asta deja de multe ori, trebuie să repet, o voi face), cu negociatorii de cealaltă parte, am venit cu un tom gros, un document, de fapt un acord, un proiect de acord. Există un fragment din acest acord, el a fost parafat de şeful grupului de negocieri din partea ucraineană, domnul Arakhamia. El a făcut-o, este semnătura lui (o avem în Administrație). Dar apoi, după cum știți, domnul Arakhamia însuși a spus lumii în mod public, tot la o întâlnire, după părerea mea, cu jurnaliştii, chiar şi cu străini: fostul premier britanic, domnul Johnson, a venit și i-a descurajat să semneze în cele din urmă și, în consecință, implementarea prezentului acord. Și a apărut subiectul pe care tocmai l-ați menționat: Rusia trebuie învinsă pe câmpul de luptă.

Suntem pregătiți să negociem? Da, suntem pregătiți. Dar doar noi suntem pregătiți pentru negocieri, nu bazate pe niște „dorințe” după consumul de medicamente psihotrope, ci bazate pe realitățile care s-au dezvoltat, așa cum se spune în astfel de cazuri, pe pământ. Acesta este primul.

Al doilea. Nu ni s-a promis nimic deja de multe ori. Ei au promis că nu vor extinde NATO spre Est și apoi îi vedem la granițele noastre. Ei au promis, fără a intra în istorie, că conflictul intern din Ucraina va fi rezolvat prin mijloace pașnice, politice. După cum ne amintim, trei miniștri de externe ai Poloniei, Germaniei și Franței au sosit la Kiev și au promis că vor fi garanții acestor acorduri – o zi mai târziu a avut loc o lovitură de stat. Ei au promis că vor îndeplini acordurile de la Minsk, iar apoi au anunțat public că nu intenționează să își îndeplinească aceste promisiuni, ci au făcut doar o pauză pentru a înarma regimul Bandera din Ucraina. Ni s-au promis multe lucruri, așa că doar promisiunile nu sunt suficiente aici.

Acum, să negociem doar pentru că au rămas fără muniție este cumva ridicol din partea noastră. Suntem, totuși, pregătiți pentru o conversație serioasă și dorim să rezolvăm toate conflictele, și mai ales acest conflict, prin mijloace pașnice. Dar trebuie să înțelegem clar și clar pentru noi înșine că aceasta nu este o pauză pe care inamicul vrea să o ia pentru rearmare, ci aceasta este o conversație serioasă cu garanții de securitate pentru Federația Rusă.

Cunoaștem diferitele opțiuni despre care se discută, cunoaștem „morcovii” pe care ne vor arăta pentru a ne convinge că a venit momentul. Dorim, repet încă o dată, să rezolvăm toate disputele, inclusiv această dispută, acest conflict, prin mijloace pașnice. Și suntem pregătiți pentru asta, ne dorim asta. Dar aceasta trebuie să fie o conversație serioasă care să asigure securitatea părții adverse și, în acest caz, ne interesează în primul rând securitatea Federației Ruse. Din aceasta vom proceda.

D. Kiselyov: Vladimir Vladimirovici, mi se pare că arătăm cumva prea nobili. Nu se va întâmpla să încheiem ceva cu ei, iar ei ne vor înșela încă o dată și ne vom consola cu faptul că suntem sinceri, iar ei ne-au înșelat? Este soarta noastră, până la urmă, să rămânem proști tot timpul?

Americanii și-au bătut medalii în anii 1990 pentru câștigarea Războiului Rece, iar de atunci toate aceste decenii au fost decenii de mari minciuni. Cum să sperăm că vor merge și vor încheia în sfârșit un acord onest cu noi, pe care îl vor îndeplini și chiar cu garanții pentru noi? Nu stiu deloc ce sa fac cu ele? Chiar crezi că acest lucru este posibil?

Vladimir Putin: Nu vreau să spun asta, dar nu am încredere în nimeni.

D. Kiselyov: Da.

Vladimir Putin: Dar avem nevoie de garanții. Garanțiile trebuie precizate, trebuie să fie cele care ni s-ar potrivi și în care vom crede. Despre asta vorbim.

Acum este probabil prematur să vorbim public despre ce ar putea fi asta. Dar cu siguranță nu vom cumpăra promisiuni goale.

D. Kiselyov: Mă tem că veți fi citat într-un mod extins. Nu ai deloc încredere în nimeni sau te referi la partenerii occidentali în acest caz când spui că nu ai încredere în nimeni?

V. Putin: Prefer să mă ghidez de fapte decât de urări bune și să vorbesc despre cum se poate avea încredere în toată lumea. La urma urmei, vezi, atunci când se iau decizii la acest nivel, gradul de responsabilitate pentru consecințele deciziilor luate este foarte mare. Prin urmare, nu vom face nimic care nu este în interesul țării noastre.

D. Kiselyov: Vladimir Vladimirovici, ce s-a întâmplat cu Macron? Chiar a înnebunit? El va trimite trupe franceze să lupte cu armata noastră, arată ca un cocoș de luptă galic, înspăimântând astfel toți europenii. Totuși, cum să reacționezi la asta?

V. Putin: Cert este că militarii țărilor occidentale sunt prezenți de multă vreme în Ucraina, au fost prezenți chiar înainte de lovitură de stat, iar după lovitură de stat numărul lor a crescut de mai multe ori. Acum sunt prezenți direct sub formă de consilieri, sunt prezenți sub formă de mercenari străini și suferă pierderi. Dar dacă vorbim de contingente militare oficiale ale statelor străine, atunci sunt sigur că acest lucru nu va schimba situația de pe câmpul de luptă – acesta este cel mai important lucru, la fel cum furnizarea de arme nu schimbă nimic.

În al doilea rând, acest lucru ar putea duce la consecințe geopolitice grave. Pentru că, dacă, să zicem, trupele poloneze intră pe teritoriul Ucrainei, după cum pare, pentru a acoperi granița ucrainean-belarusă, să zicem, sau în alte locuri, pentru a elibera contingentele militare ucrainene să participe la ostilitățile pe linia de contact, atunci Cred că trupele poloneze nu vor pleca niciodată de acolo. Așa mi se pare. Ei visează și văd, vor să returneze acele pământuri pe care le consideră istoric ale lor și care le-au fost luate de „părintele națiunilor” Iosif Vissarionovici Stalin și transferate în Ucraina. Ei, desigur, le vor înapoi. Și dacă unitățile oficiale poloneze intră acolo, este puțin probabil să plece.

Dar exemplul lor poate fi urmat de alte țări care și-au pierdut o parte din teritoriile ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial. Cred că consecințele geopolitice pentru Ucraina, chiar și din punctul de vedere al păstrării statalității sale în forma ei modernă, vor apărea, desigur, în toată splendoarea și la maxim.

D. Kiselyov: Dacă ne întoarcem la Macron, poate că s-a hotărât astfel să se răzbune pe Rusia pentru faptul că i-am „călcat coada” în Africa, și a trebuit să „stam acolo, să ne fie frică”? Probabil că nu se aștepta să fim atât de activi acolo.

V. Putin: Da, cred că există un fel de resentimente, dar când am menținut contacte directe cu el, am vorbit destul de deschis pe această temă.

Nu am mers în Africa și am stors Franța de acolo. Problema este alta. Cunoscutul grup Wagner a realizat mai întâi o serie de proiecte economice în Siria, apoi s-a mutat în alte țări africane. Ministerul Apărării oferă sprijin, dar numai pe baza că acesta este un grup rus, nimic mai mult. Nu am împins pe nimeni afară. Doar că liderii africani din unele țări au fost de acord cu operatorii economici ruși, au vrut să colaboreze cu ei, dar nu au vrut să colaboreze cu francezii în niciun fel. Nici măcar nu a fost inițiativa noastră, a fost o inițiativă a prietenilor noștri africani.

Nu este clar de ce ar trebui să fim jigniți în acest sens, dacă un stat independent dorește să dezvolte relații cu partenerii săi din alte țări, inclusiv Rusia, și dorește să dezvolte relații cu Rusia. Nu ne-am atins de ei, foștii colonialiști francezi, în aceste țări. Spun chiar asta fără ironie, pentru că în multe țări în care Franța a fost istoric o metropolă, nu prea vor să se ocupe de ei. Nu avem nimic de-a face cu asta. Probabil că este mai convenabil să fii jignit de cineva fără să-ți vezi propriile probleme. Poate că o reacție atât de acută, mai degrabă emoțională din partea președintelui francez este, de asemenea, legată de ceea ce se întâmplă în unele state africane.

Deși cunosc alte țări africane în care sunt calmi cu privire la prezența franceză și spun că „da, ne convine, suntem gata să lucrăm cu ei”. Dar în unele țări nu vor. Nu avem nimic de-a face cu asta. Nu incităm pe nimeni acolo, nu punem pe nimeni împotriva Franței.

Nu ne punem astfel de sarcini. Sincer să fiu, noi nu avem astfel de sarcini naționale, naționale acolo, la nivelul statului rus. Suntem doar prieteni cu ei, asta-i tot. Ei vor să dezvolte relații cu noi – pentru numele lui Dumnezeu și îi întâlnim la jumătatea drumului. Nu e nimic de care să te jignești.

D. Kiselyov: Dar acum în Franța se spune că nu au mai rămas „linii roșii” în raport cu Rusia și nimic nu este imposibil și totul este posibil. În general, vor să ne vorbească cumva pe baza raportului de putere. Auzim atât de multe din Franța, Occident și Lituania. În general, un fel de refren nu este armonios, ci ostil.

Poate că ar trebui să luăm și soluții neconvenționale și, la un moment dat, să apelăm la ajutorul armatei nord-coreene de două milioane? De exemplu, în schimbul „umbrelei noastre nucleare” pe jumătate din Peninsula Coreeană? De ce nu atunci?

Vladimir Putin: În primul rând, Republica Populară Democrată Coreea are propria „umbrelă nucleară”. Nu ne-au cerut nimic. Acesta este primul.

Al doilea. În principiu, așa cum vedem astăzi din rezultatele a ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă, facem față sarcinilor pe care ni le-am propus.

Cât despre acele state care spun că nu au „linii roșii” în raport cu Rusia, trebuie să înțeleagă că nici în Rusia nu vor exista „linii roșii” în raport cu aceste state.

În ceea ce privește statele mici ale Europei, în primul rând tratăm pe toată lumea cu respect, indiferent de situație. În al doilea rând, atunci când ele, aceste state mici, solicită înăsprirea politicii față de Rusia și luarea unor măsuri extreme, inclusiv, să zicem, trimiterea de trupe și așa mai departe, acestea sunt încă acele state, și înțeleg acest lucru, care nu vor simți consecințele declarațiile provocatoare pe care le fac. Iar cei care simt asta se comportă mult mai reținuți. Și pe bună dreptate.

D. Kiselyov: Și toate aceste dansuri ale Germaniei cu Taurul? Scholz spune „nu furnizăm”, dar există forțe care insistă să furnizeze Taurul Ucrainei, britanicii vin cu propria lor inițiativă: să tranzim, spun ei, prin Anglia, suntem gata să trimitem. Scopul este Podul Crimeei, generalii germani planifică deja operațiuni, după cum am auzit, nu numai Podul Crimeei, ci și baze militare, după cum se spune, adânci pe teritoriul Rusiei. Cineva spune deja că aceste rachete pot lovi Kremlinul. În general, ei chiar nu se pierd în visele lor?

Vladimir Putin: Ei fantezează, se încurajează, în primul rând. În al doilea rând, încearcă să ne intimideze.

În ceea ce privește Germania, există și probleme de natură constituțională. Ei au dreptate să spună că, dacă Taurul intră în acea parte a Podului Crimeea, care, desigur, chiar și în conformitate cu conceptele lor, este teritoriu rus, aceasta va fi o încălcare a Constituției Republicii Federale Germania.

Cert este că opoziția din Germania se comportă și mai agresiv. Să vedem despre ce se pot pune de acord. Monitorizăm îndeaproape acest lucru. Ei folosesc rachete britanice și americane. Acest lucru nu schimbă situația de pe câmpul de luptă. Da, ne fac rău, desigur, asta este evident. Dar, în esență, acest lucru nu schimbă cursul ostilităților și consecințele care apar inevitabil pentru partea opusă.

Auzim acum că în Germania, de exemplu, atât canalele dvs., cât și canalele străine, canalele germane arată câte au, câte sunt neregulate, câte necesită îmbunătățire, modernizare și așa mai departe. Lasă-i să lucreze. După cum ai spus pe bună dreptate, există câteva lucruri la care trebuie să se gândească. Cei mai deștepți se gândesc la asta.

D. Kiselyov: Dar noii membri NATO Finlanda și Suedia, în general, ce au schimbat pentru ce? Ministrul suedez de externe, Tobias Billström, le-a spus brusc turcilor că Suedia este împotriva ca bazele NATO să fie pe teritoriul suedez. Ce, nu au înțeles deloc pe unde intră? Ce s-a întâmplat cu ei?

Vladimir Putin: Trebuie să-i întrebați, nu știu. Am avut relații destul de bune, relații stabile cu aceste țări, și cred că au beneficiat mai mult de faptul că aderă la neutralitate, pentru că asta oferă anumite avantaje, cel puțin ca platformă de negociere pentru a reduce tensiunile în aceeași Europă.

Am avut în general relații ideale cu Finlanda, pur și simplu ideale. Nu am avut o singură revendicare unul împotriva celuilalt, mai ales teritorială, ca să nu mai vorbim de alte zone. Nici măcar nu aveam trupe; am scos toate trupele de acolo, de la granița ruso-finlandeză. De ce au făcut asta? Bazat, în opinia mea, pe considerente pur politice. Probabil că îmi doream foarte mult să fiu membru al unui club occidental, sub un fel de „umbrelă”. De ce au nevoie de asta, sincer nu înțeleg. Acesta este un pas absolut lipsit de sens din punctul de vedere al asigurării propriilor interese naționale. Cu toate acestea, depinde de ei să decidă, asta au decis ei.

Nu aveam trupe acolo, dar acum vom avea. Nu existau sisteme de distrugere acolo, dar acum vor exista. Pentru ce? Relațiile noastre economice au fost foarte bune. Ne-au folosit piața, am cumpărat multe de la ei. Ce e în neregulă cu asta? Dar acum situația se va schimba. Cu multele lor bunuri, acestea nu sunt cu adevărat necesare pe alte piețe; ale noastre sunt sub-primite. Nu înțeleg.

D. Kiselyov: Între timp, în SUA există…

Vladimir Putin: Știi, acesta este un lucru de zi cu zi, dar totuși. În ultimii ani, atât în ​​Helsinki, cât și cu atât mai mult în zonele de graniță ale Finlandei, au fost acceptate ruble rusești. Inclusiv la Helsinki, în marile supermarketuri, puteai cumpăra orice mărfuri doreai pentru ruble. Toate anunțurile de acolo sunt în rusă.

D. Kiselyov: Acum, regiunea de graniță de acolo pur și simplu dă faliment.

V. Putin: Da. De ce vorbesc? Pe de altă parte, din punct de vedere economic este foarte bun – prețurile imobiliare au rămas la un nivel destul de bun. Din punct de vedere economic, a fost bine, dar se pare că au existat forțe, foarte conservatoare de dreapta, naționaliste, cărora nu prea le-a plăcut asta – o asemenea apropiere de Rusia. Unii chiar au considerat că este excesiv: „De ce rușii cumpără case și apartamente? Totul în jurul nostru este în rusă…”

Nu numai că cred, dar știu că o astfel de rusofobie a început să crească la nivel de zi cu zi. Poate că unele forțe politice din țară au decis să profite de această părtinire internă, poate. Întreaga combinație a acestor factori a condus la această decizie. Mi se pare așa, dar nu pot spune 100 la sută. În orice caz, acest lucru cu siguranță nu îmbunătățește deloc situația din punct de vedere al securității – atât în ​​relațiile bilaterale, cât și în Europa în ansamblu.

D. Kiselyov: Dar, între timp, o cursă activă pentru alegerile prezidențiale este în desfășurare în Statele Unite. Nu se poate face fără tine. Participați invizibil la ea, deoarece fiecare dintre candidații din partidele Republican și Democrat vă menționează în discursurile lor și argumentează. În general, impresia este că nu părăsești paginile ziarelor și titlurile știrilor de televiziune și ești un argument în campania electorală a tuturor. Și adaugi combustibil la foc.

Vladimir Putin: Cum este asta?

D. Kiselev: A spune că unul dintre candidați este de preferat pentru noi. Dar dacă, în general, un președinte străin spune că unul dintre candidații din altă țară este de preferat, atunci aceasta este o ingerință clasică în alegeri. În general, în ce măsură vă amestecați în alegerile americane în acest fel, spunând că Biden este de preferat pentru noi? Și în general, cât de adevărat este asta? Acesta este trolling sau ce este asta?

V. Putin: Nu, știți, acum vă voi spune un lucru care va arăta că nimic nu se schimbă în preferințele mele aici. Primul.

Al doilea. Nu intervenim în niciun fel în nicio alegere și, așa cum am spus de multe ori, vom lucra cu orice lider în care poporul american are încredere, alegătorul american.

Dar iată ce este interesant. Chiar și în ultimul an de activitate ca președinte, domnul Trump, candidatul de astăzi la președinție, mi-a reproșat tocmai faptul că îl simpatizez pe Biden. Asta a fost acum mai bine de patru ani. Mi-a spus asta într-una dintre conversații. Îmi pare rău, voi spune așa cum a făcut el, este doar un discurs direct: „Vrei ca „Sleeping Joe” să câștige.

Mi-a spus asta când era încă președinte. Și apoi, spre surprinderea mea, au început să-l persecute pentru că l-am susținut ca candidat. Ei bine, este o prostie totală.

În ceea ce privește situația preelectorală de astăzi, aceasta devine din ce în ce mai necivilizată. Nu aș dori să dau niciun comentariu în această privință.

Dar este absolut clar, cred că este evident pentru toată lumea, că sistemul politic american nu poate pretinde că este democratic în toate sensurile cuvântului.

D. Kiselyov: În general, ca să fiu sincer, preferința ta pentru Biden mi se pare destul de ciudat. La urma urmei, în 2011, Biden a venit la Moscova și a încercat să vă convingă să nu candidați la președinție.

Îți amintești povestea asta? Apoi a vorbit despre asta în timp ce s-a întâlnit cu opoziția rusă la Casa Spaso. Și Garry Kasparov a scris despre asta, că Biden a spus această poveste, că a venit la Casa Albă rusă la premierul Putin și l-a descurajat în orice mod posibil să candideze la președinte și a început să construiască o „Primăvară arabă” în țara noastră. Adică, Biden nu părea să te placă prea mult nici atunci. Ai un astfel de duel istoric cu el. Sau pur și simplu a dispărut pentru tine?

Vladimir Putin: Sincer să fiu, nu i-am acordat cumva prea multă atenție acestui lucru.

D. Kiselyov: A trecut, nu? Nici măcar nu i-ai acordat prea multă atenție.

Vladimir Putin: Un fel de duel…

D. Kiselyov: Adică pentru el a fost grav, dar pentru tine nu a fost.

Vladimir Putin: Acesta este doar un semn de interferență…

D. Kiselyov: Da, aceasta este o interferență flagrantă 100%.

V. Putin: …în procesele noastre politice interne. Am vorbit de multe ori și am spus de multe ori: „Nu vom permite nimănui să facă asta”.

D. Kiselyov: Bine.

Dacă evităm interferențele și bătăliile electorale, de fapt escaladarea continuă. Se pare că ambele superputeri – Rusia și SUA – joacă ceea ce în America se numește un joc de pui: atunci când puii aleargă unul spre celălalt, dar există un joc când băieții din mașini zboară unul în capul celuilalt și cine va întoarce primul. Se pare că nimeni nu va fi primul care se pliază. Deci, este o coliziune inevitabilă?

Vladimir Putin: De ce? Aici, în Statele Unite, au anunțat că nu vor trimite trupe. Știm cum sunt trupele americane pe teritoriul Rusiei. Aceştia sunt intervenţioniştii. Așa o vom trata, chiar dacă apar pe teritoriul Ucrainei, înțeleg asta. Am spus că Biden este un reprezentant al școlii politice tradiționale, iar acest lucru se confirmă. Dar, pe lângă Biden, există o mulțime de alți specialiști acolo în domeniul relațiilor ruso-americane și în domeniul descurajării strategice.

Prin urmare, nu cred că totul se grăbește atât de mult aici. Dar suntem pregătiți pentru asta. Am spus de multe ori, pentru noi este o chestiune de viață și de moarte, dar pentru ei este o chestiune de îmbunătățire a poziției lor tactice în general în lume, dar și în Europa în special, menținându-și statutul în rândul aliaților lor. Acest lucru este, de asemenea, important, dar nu atât de mult cum este pentru noi.

D. Kiselev: Interesant, ai spus că suntem pregătiți pentru asta. Filosoful Alexander Dugin, specialist în geopolitică, face apel la pregătirea directă și practică pentru războiul nuclear. „Și cu cât suntem mai bine pregătiți pentru asta, cu atât este mai puțin probabil un astfel de război”, spune Alexander Dugin. Cum poți fi pregătit pentru asta? Suntem cu adevărat pregătiți pentru război nuclear?

Vladimir Putin: Din punct de vedere militar-tehnic, suntem, desigur, pregătiți. Ei [trupele] sunt în permanență într-o stare de pregătire pentru luptă. Acesta este primul.

Al doilea. Acesta este, de asemenea, un lucru general acceptat – triada noastră nucleară este mai modernă decât orice altă triadă și doar noi și americanii avem o astfel de triadă.

Am făcut mult mai multe progrese aici. Al nostru este mai modern, cu toate componentele nucleare. În general, în ceea ce privește transportatorii și taxele, avem aproximativ paritate, dar a noastră este mai modernă.

Toată lumea știe asta, toți specialiștii știu asta. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să ne măsurăm după numărul de purtători și focoase, dar trebuie să știm despre asta. Iar cei care au nevoie, repet – experți, specialiști, militari – știu bine acest lucru.

Ei își pun acum sarcina de a crește această modernitate, noutate și au planuri corespunzătoare. Știm și asta. Ei își dezvoltă toate componentele, la fel și noi. Dar asta nu înseamnă că, în opinia mea, ei sunt pregătiți să declanșeze acest război nuclear mâine. Ei vor să – ce să facă? Noi suntem gata.

D. Kiselyov: Poate, ca să fie și mai convingător, ar trebui să facem teste nucleare la un moment dat? La urma urmei, nu avem restricții internaționale pentru asta.

Vladimir Putin: Există un acord care interzice testele de acest fel, dar, din păcate, Statele Unite nu au ratificat acest acord. Prin urmare, pentru a menține paritatea, am retras această ratificare. Deoarece tratatul nu a fost ratificat de Statele Unite, nu a intrat în cele din urmă în vigoare, deoarece nu a primit numărul necesar de ratificări, cu toate acestea, aderăm la aceste acorduri.

Știm că astfel de teste sunt luate în considerare în Statele Unite. Acest lucru se datorează faptului că atunci când apar focoase noi, după cum cred unii experți, nu este suficient să le testați doar pe computer, ceea ce înseamnă că trebuie testate în forma lor naturală. Astfel de idei plutesc în anumite cercuri din Statele Unite, ele există, știm despre asta.

Și ne uităm și noi. Dacă efectuează astfel de teste, nu exclud, nu este necesar, avem nevoie sau nu, mai trebuie să ne gândim la asta, dar este posibil să facem la fel.

D. Kiselyov: Dar suntem pregătiți din punct de vedere tehnic pentru asta?

Vladimir Putin: Da, suntem mereu pregătiți. Vreau să fie clar că acestea nu sunt tipuri obișnuite de arme, acesta este tipul, tipul de trupe care se află în permanentă pregătire pentru luptă.

D. Kiselyov: Vladimir Vladimirovici, dar în momentele dificile, nu știu, anul trecut pe front în legătură cu Harkov sau Herson, ți-a trecut vreodată prin minte gândul la arme nucleare tactice?

Vladimir Putin: De ce? La propunerea comandamentului de atunci al grupului, partea noastră a luat decizia de a retrage trupele din Herson. Dar asta nu însemna deloc că frontul nostru de acolo se destramă. Nu era nimic aproape de asta. Acest lucru a fost făcut pur și simplu pentru a nu suferi pierderi inutile în rândul personalului. Asta e tot. Acesta a fost cel mai important motiv, deoarece în condițiile operațiunilor de luptă, când era imposibil să aprovizionăm în totalitate grupul situat pe malul drept, pur și simplu suferim pierderi nejustificate de personal. Din acest motiv, s-a decis mutarea pe malul stâng.

Corectitudinea acestei alegeri a fost confirmată de ceea ce a încercat să facă comandamentul ucrainean în anumite zone ale malului stâng, în aceeași așezare Krynki: pur și simplu și-au aruncat oamenii acolo, ca într-o mașină de tocat carne și atât. Au alergat pe acolo desculți în ultima vreme, în sensul literal al cuvântului. Au încercat să arunce acolo muniție cu bărci de mare viteză și drone. Ce este? Au fost pur și simplu trimiși la sacrificare.

L-am întrebat odată pe șeful Statului Major General, nu este nimic secret aici, i-am spus: „Ascultă, cine crezi că ia astfel de decizii de cealaltă parte? Până la urmă, cel care ia decizia înțelege că trimite oamenii la moarte sigură?” El spune: „Ei înțeleg”. Eu spun: „Cine ia decizia, de ce fac asta? Nu are rost.” – „Nu are sens din punct de vedere militar.” Eu spun: „Care?” „Nu știu”, spune el, „probabil conducerea politică de vârf, pe baza unor considerente politice, că au vreo șansă să spargă apărările noastre, că există șanse să obțină bani suplimentari, invocând faptul că au acolo. este un fel de cap de pod pe malul stâng, există vreo șansă să vă prezentați frumos poziția la întâlnirile internaționale.” Comanda trecută, toți șefii de nivel inferior emit automat alte ordine.

Dar, apropo, prizonierii care au fost capturați acolo s-au predat, ei arată că nici măcar nu știau în ce situație ajung. Să presupunem că trimit noi unități acolo și spun: „Există o apărare stabilă acolo, hai să continuăm, ajutor”. Nici măcar nu au mai putut ajunge pe malul stâng.

D. Kiselev: Tragedie.

Vladimir Putin: Natural. Din punct de vedere uman, absolut.

Prin urmare, de ce trebuie să folosim arme de distrugere în masă? Nu a fost niciodată o asemenea nevoie.

D. Kiselyov: Deci acest gând nu ți-a trecut prin cap?

V. Putin: Nu. Pentru ce? Armele există pentru a fi folosite. Avem propriile noastre principii, despre ce vorbesc? Că suntem gata să folosim arme, inclusiv orice arme, inclusiv cele pe care le-ați menționat, dacă vorbim despre existența statului rus, despre deteriorarea suveranității și independenței noastre. Avem totul precizat în Strategia noastră. Nu l-am schimbat noi.

D. Kiselyov: Vladimir Vladimirovici, când președintele în funcție Elțin te-a invitat să candidați pentru președinte, prima ta reacție a fost: „Nu sunt pregătit”.

Vladimir Putin: Exact, acesta este un discurs direct.

D. Kiselyov: De atunci, desigur, ați suferit o mare evoluție. Dacă ar trebui să-ți scrii o telegramă în acel moment, ce text ar conține?

Vladimir Putin: Vedeți, este ca „Un yankeu la curtea Regelui Arthur” sau ceva de genul ăsta. Este imposibil să răspundem la această întrebare deoarece întrebarea a fost pusă la acea vreme, în contextul istoric și economic în care se afla țara, în situația politică internă din punct de vedere al securității interne. Și toate acestea împreună m-au îndemnat la răspunsul pe care l-am dat: „Nu sunt pregătit pentru asta”. Nu pentru că îmi era frică de ceva, ci pentru că amploarea sarcinilor era enormă, iar numărul problemelor creștea în fiecare zi ca un bulgăre de zăpadă. De aceea, am spus sincer și nu pentru că, repet, mi-era frică de ceva, ci pentru că mă gândeam că nu sunt pregătit să rezolv toate aceste probleme, Doamne ferește, aș face ceva și mai rău. Despre asta vorbeam. Prin urmare, am spus absolut sincer și, dacă m-aș întoarce, aș repeta același lucru.

D. Kiselyov: Ce a fost atunci decisiv? Te-ai dus până la urmă.

Vladimir Putin: Probabil conversații cu Boris Nikolaevici.

Cel mai important lucru este că până la urmă mi-a răspuns: „Bine, bine, am înțeles, vom reveni la asta mai târziu.” Și am revenit la asta de câteva ori.

Până la urmă, a spus că sunt o persoană cu experiență, știu ce fac, ce ofer și mi-a spus și alte lucruri. Probabil că este ciudat să te lauzi, dar am spus cuvinte atât de pozitive. Mai târziu a confirmat din nou acest lucru, într-un mod complet pozitiv, nu voi vorbi despre asta acum.

Și când a început munca, totul era complet diferit acolo. Știi, când lucrezi, te gândești: asta, asta, asta este nevoie chiar acum, asta este acum, asta e mâine – și mai departe. Când te implici în muncă, este cu totul altă poveste.

D. Kiselyov: Nu mai este timp să-ți fie frică.

Vladimir Putin: Nu este o chestiune de frică, este o chestiune de înțelegere, de abilitatea de a rezolva aceste probleme. Amintiți-vă cum a fost 1999 în economie, în sfera securității, în finanțe – în orice.

D. Kiselyov: Ai spus odată că pregătirea pentru a intra la Universitatea din Leningrad a fost un punct de cotitură pentru tine. Aceasta a fost situația în care a trebuit să mergi la frâu, dându-ți seama: ori o voi face acum și voi face față, și apoi voi duce la îndeplinire planurile pe care mi le doresc (și deja plănuiai să lucrezi în KGB), ori am pierdut , și atunci totul este diferit și nu există nicio șansă. Deci, Rusia este acum și ea într-o poziție în care este necesar să intre all-in?

Vladimir Putin: În primul rând, atunci nu aveam o asemenea poziție. Da, am vrut să lucrez în agențiile de securitate ale statului.

D. Kiselyov: A fost admiterea, a fost un astfel de punct de cotitură, acest sentiment, nu? Ori asta sau asta?

Vladimir Putin: Nu chiar. Tocmai am venit la recepție și am spus: „Mi-ar plăcea să lucrez. Ce este nevoie pentru asta?

Alternativa era simplă, mi-au spus: trebuie fie să obțin studii superioare, de preferință o diplomă de drept, fie să servesc în armată, fie să am cel puțin trei ani de experiență de muncă, dar este mai bine să servesc în armată. Dacă nu aș fi intrat la universitate, m-aș fi înrolat în armată.

Da, aceasta ar fi putut fi o cale mai lungă către obiectivul pe care mi l-am propus, dar a fost încă acolo. Există întotdeauna o alternativă.

D. Kiselyov: Dar ați acționat cu tensiune.

V. Putin: Da, desigur, pentru că am studiat la o școală cu accent pe chimie și matematică, dar aici a trebuit să urmez discipline umaniste. A trebuit să las un lucru și să fac altul.

Da, desigur, a fost tensiune. A fost necesar să înveți independent o limbă străină, germană în acest caz, a fost necesar să studiezi istoria, literatura și așa mai departe.

D. Kiselyov: Rusia este acum și ea la o răscruce: ori merge, ori…

Vladimir Putin: Rusia nu se află la o răscruce. Se află pe calea strategică a dezvoltării sale și nu se va abate de la calea sa.

D. Kiselyov: În ce măsură simțiți sprijinul societății ruse în noua ei calitate? La urma urmei, a apărut o nouă calitate a societății ruse.

Vladimir Putin: A fost acolo, doar s-a manifestat. Și este foarte bine că am dat acestei societăți rusești profunde oportunitatea de a se exprima. Am sentimentul că oamenii așteaptă asta de mult timp, că un om obișnuit va fi solicitat de țară și de stat și de el depinde soarta țării. Acest sentiment de conexiune internă cu Patria, cu Patria, de importanță pentru rezolvarea problemelor cheie, în acest caz în domeniul securității, a ridicat puterea rusilor și a altor popoare din Rusia la suprafață.

D. Kiselyov: Ești alimentat de asta?

Vladimir Putin: Întotdeauna. Ideea nu este nici măcar că cineva este hrănit, ideea este că văd cerințele societății. Acesta este cel mai important lucru – să satisfacă cerințele societății.

D. Kiselyov: Dar este timpul să recunoașteți că jucați un rol cheie nu numai în Rusia, ci și în lume, pentru că miliarde de oameni își pun speranțele în tine pentru justiția internațională, pentru protecția demnității umane, pentru protecția valori tradiționale. Cum este să simți o astfel de responsabilitate?

Vladimir Putin: Ca să vă spun sincer, nu simt asta deloc. Pur și simplu lucrez în interesul Rusiei, în interesul poporului nostru. Da, înțeleg despre ce vorbești acum și sunt gata să comentez. Dar în așa fel încât să mă simt un fel de arbitru al destinelor lumii, nu există așa ceva. Crede-mă, nici măcar nu e aproape. Pur și simplu îmi îndeplinesc datoria față de Rusia și față de poporul nostru care consideră Rusia patria lor.

În ceea ce privește alte țări din lume, acest lucru este foarte strâns legat de modul în care suntem tratați în întreaga lume. Acest lucru este interesant. Acesta este un fenomen, asta e sigur.

La ce ai vrea să atragi atenția? Aici ai perfecta dreptate, multi oameni din lume se uita la noi, la ceea ce se intampla in tara noastra si in lupta noastra pentru interesele noastre.

Acesta este, după părerea mea, ceea ce este important. De ce se întâmplă asta? Nu pentru că suntem oficial membri ai BRICS sau pentru că avem un fel de relații tradiționale cu Africa. Acest lucru este, de asemenea, important, dar ideea, în opinia mea, este complet diferită. Constă în faptul că acest așa-zis miliard de aur timp de secole, 500 de ani, practic a parazit alte națiuni. Au sfâșiat popoarele nefericite din Africa, au exploatat America Latină, au exploatat țările din Asia și, desigur, nimeni nu a uitat de asta. Am sentimentul că nici măcar nu este vorba despre conducerea acestor țări, deși acest lucru este foarte important, dar cetățenii obișnuiți ai acestor țări simt în inimile lor ceea ce se întâmplă.

Ei asociază lupta noastră pentru independența și adevărata lor suveranitate cu aspirațiile lor pentru propria lor suveranitate și dezvoltare independentă. Dar acest lucru este agravat de faptul că elitele occidentale au o dorință foarte puternică de a îngheța starea inechitabilă existentă în afacerile internaționale. Au fost obișnuiți de secole să-și umple burta cu carne de om și buzunarele cu bani. Dar trebuie să înțeleagă că balul vampirilor se termină.

D. Kiselyov: Aluzii la obiceiurile lor coloniale, așa cum ați spus în adresa dvs.? Tu vorbesti despre asta.

Vladimir Putin: Așa se întâmplă totul.

D. Kiselyov: Dar acum ați pictat un tablou complet corect, când oamenii văd un fel de speranță în Rusia. Cum s-a întâmplat ca propaganda occidentală, cu toată puterea ei, cu resursele și instrumentele ei colosale, să nu poată pupa Rusia, să o izoleze și să-i creeze o imagine falsă, deși a încercat să facă acest lucru în mintea a miliarde de oameni? Cum sa întâmplat asta?

V. Putin: Pentru că ceea ce tocmai am spus este mai important pentru oameni. Oamenii din întreaga lume simt asta în inimile lor. Ei nici măcar nu au nevoie de explicații pragmatice pentru evenimentele care au loc.

D. Kiselyov: Adică, în ciuda valului acestui murdărie?

V. Putin: Da. În propriile lor țări, ei păcălesc și oamenii, iar asta are un efect. Ei – în multe țări – cred că acest lucru este în interesul lor, pentru că nu vor să aibă o țară atât de uriașă precum Rusia la granițele lor. Cel mai mare din lume ca teritoriu, cel mai mare din Europa ca populație – nu o populație atât de mare la nivel global, nu poate fi comparată nici cu China, nici cu India, ci cea mai mare din Europa – și acum și a cincea ca mărime în economie de dimensiune mondială. Ei bine, de ce avem nevoie de un astfel de concurent? Ei cred: nu, este mai bine, așa cum au sugerat unii experți americani, să-l împarți în trei, patru, cinci părți – va fi mai bine pentru toată lumea. Ei pornesc de aici.

Și o parte, cel puțin, din elitele occidentale, orbite de rusofobia lor, au fost încântați când ne-au adus în punctul după care încercările noastre de a opri războiul declanșat de Occident în Ucraina au început în 2014 cu forța, când am trecut la desfășurarea unei operațiuni militare speciale. Erau chiar fericiți, cred. Pentru că ei credeau că acum vor termina cu noi, acum, sub acest baraj de sancțiuni, practic un război de sancțiuni declarat nouă, cu ajutorul armelor occidentale și război în mâna naționaliștilor ucraineni, vor termina cu Rusia. De aici a venit sloganul: „Inflige înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă”.

Dar mai târziu s-a dat seama că acest lucru era puțin probabil și chiar mai târziu că era imposibil. Și s-a înțeles că, în loc de înfrângere strategică, s-au confruntat cu neputință și neputință, în ciuda faptului că se bazau pe puterea atotputernicei Statelor Unite. Ne-am confruntat cu neputință în fața unității poporului rus, în fața fundamentelor fundamentale ale sistemului financiar și economic rus, a stabilității acestuia și în fața capacităților în creștere ale Forțelor Armate ale Federației Ruse.

Și atunci au început să se gândească – cei care erau mai deștepți au început să se gândească – că va fi necesar să se schimbe un fel de strategie în raport cu Federația Rusă. Atunci a apărut ideea de a relua procesul de negociere, de a găsi o modalitate de a pune capăt acestui conflict, de a căuta unde sunt interesele reale ale Rusiei. Aceștia sunt oameni periculoși, apropo, pentru că oamenii care se ghidează după astfel de principii de bază sunt mai ușor de luptat.

Îți amintești ce se spunea în Rus’? Care a fost fericirea unor oameni la nivel de zi cu zi? Plin, beat și cu tutun pe nas. Da? Este mai ușor cu oameni ca acesta când ești plin și beat, adică plin, beat. Nasul este acoperit de tutun pentru că foloseau snuff. Acum nasul meu este acoperit de cocaină. Nu contează, cu astfel de oameni este mai ușor, dar cu oameni inteligenți este mai dificil – sunt mai periculoși, pentru că influențează conștiința societății, inclusiv a noastră, își vor arunca tot felul de „dorințe” sub pretext. de „morcovi” pentru noi.

Ați atras deja atenția asupra acestui lucru când ați întrebat despre posibilitatea unui proces de negociere. Dar cu toate acestea. Aici au apărut contradicții în cadrul comunității occidentale. Acesta este un lucru evident, îl vedem.

Nu ne vom angaja în divizări acolo; ei înșiși vor face asta cu brio. Dar cu siguranță ne vom strădui să ne asigurăm că interesele noastre sunt respectate.

D. Kiselyov: Nu pot să nu întreb. Aceste atacuri asupra regiunilor Belgorod și Kursk sunt acțiuni militare care au loc în regiunile noastre. Aceștia se comportă cu mai multă nebunie – simt ei ceva? Ce cauzează asta?

Vladimir Putin: Explicația este foarte simplă. Toate acestea se întâmplă pe fundalul eșecurilor pe linia de contact, pe prima linie. Nu și-au atins niciunul dintre obiectivele pe care și le-au propus anul trecut. Mai mult, acum inițiativa a trecut complet la Forțele noastre Armate. Toată lumea știe asta, toată lumea o recunoaște. Nu cred că voi spune ceva nou aici. Pe fundalul acelor eșecuri, trebuie să arate cel puțin ceva și, în principal, atenția ar trebui să se concentreze pe partea informațională a problemei.

Pe linia frontierei de stat, inamicul a încercat să atace în primul rând cu grupuri de sabotaj. Cel mai recent raport al Statului Major General: undeva până la 300 de oameni, inclusiv participarea mercenarilor străini. Pierderile inamicului s-au ridicat la peste 200 de oameni – aproximativ 230. Din cele opt tancuri folosite, inamicul a pierdut șapte, din nouă vehicule blindate – nouă, dintre care șapte de fabricație americană, Bradley. Au fost folosite și alte vehicule blindate, dar mai ales pentru transportul personalului: le ridică, le aruncă și pleacă imediat. Acesta este în secțiunea Belgorod a graniței. Puțin mai la sud, după părerea mea, într-un singur loc – acolo sunt forțe mult mai mici. Cu toate acestea, scopul principal, nu am nicio îndoială, este de a, dacă nu perturba alegerile prezidențiale din Rusia, atunci măcar să interfereze cumva cu procesul normal de exprimare a voinței cetățenilor. Primul.

Al doilea. Acesta este efectul informațional pe care l-am menționat deja.

Al treilea. Dacă măcar ceva iese, pentru a avea o șansă, o ceartă, un atu într-un posibil viitor proces de negociere: vă vom returna asta, iar dvs. ni le veți returna.

Dar am spus că este mai ușor să vorbești cu oameni care se ghidează după principii: bine hrăniți, beți și cu nasul în materialul cunoscut, pentru că poți calcula ce urmează să facă. Vor încerca și în alte domenii, dar vedem asta.

D. Kiselyov: Am menționat episodul când ați salvat copii de la un incendiu, dar aveți deja nepoți. Ce țară ai vrea să le lași nepoților tăi?

V. Putin: Știți, la prima etapă trebuie să îndeplinim tot ce s-a afirmat în Adresa către Adunarea Federală de acum câteva zile. Avem planuri mari. Acestea sunt de natură foarte specifică în domeniile dezvoltării economice, dezvoltării sociale, sprijinului pentru maternitate, copilărie, familii cu copii și sprijin pentru pensionari. Am vorbit foarte puțin despre asta în ultima vreme sau nu am vorbit despre asta, dar suntem siguri că vom stabili resursele adecvate și aici. Aceasta se referă la indexarea pensiilor, a diverselor beneficii și a îngrijirii pe termen lung pentru persoanele care au nevoie de ele.

Aș dori să spun că oamenii din generația mai în vârstă sunt cei datorită cărora astăzi avem o statulitate și o economie destul de puternice, stabile. Pentru că, în ciuda tuturor vicisitudinilor și încercărilor grele pentru economie din anii 90, aceasta a supraviețuit datorită muncii lor eroice după Marele Război Patriotic și în timpul redresării economice. Prin urmare, nu ar trebui să uităm niciodată despre acest lucru – meritele generației mai în vârstă. Trebuie să ne amintim întotdeauna acest lucru atunci când le asigurăm bunăstarea corespunzătoare. Viitorul aparține copiilor, motiv pentru care am vorbit deja despre programe din domeniul maternității și copilăriei.

Toate acestea se fac doar pe baza economiei. Sper că sistemul nostru va fi mai avansat tehnologic, mai modern și se va baza pe realizări moderne în știință și tehnologie, tehnologia informației, inteligență artificială, robotică, genetică și așa mai departe. Agricultura noastră se dezvoltă atât de bine! Și acolo avem nevoie și de tehnologii moderne. Ele sunt utilizate în mod activ și vor continua să fie utilizate.

Desigur, țara va fi autosuficientă în a-și asigura securitatea și apărarea. Împreună va trebui să înmulțim toate acestea de multe ori – iar viitorul va fi asigurat.

D. Kiselyov: Mulțumesc, Vladimir Vladimirovici. Încrederea ta este contagioasă. Noroc în faptele tale nobile.

Vladimir Putin: Mulțumesc.

D. Kiselyov: Mulțumesc.