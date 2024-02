”Repet. Am propus în mod repetat să căutăm o soluție pentru problemele din Ucraina de după lovitura de stat din 2014. Nu ne-a ascultat nimeni. Iar liderii ucraineni au renunțat la Acordurile de la Minsk. Toate acestea au dus la decizia de a pune capăt războiului pe care neonaziștii l-au început în Ucraina”, a spus președintele Rusiei, în interviul acordat lui Tucker Carslon.

Carlson: Credeți că Zelenski are libertatea de a negocia reglementarea conflictului?

Putin: Cred că putea avea această libertate. Tatăl lui a luptat împotriva naziștilor. Am vorbit cu el despre asta. I-am spus: Volodea, de ce faci asta, de ce îi sprijini pe neonaziști? A câștigat alegerile promițând pacea. Dar cred că și-a dat seama de două lucruri când a ajuns la putere: că nu e bine să te pui cu neonaziștii și că SUA îi va sprijini pe aceștia și pe oricine se opune Rusiei.

Rusia este pregătita de negocieri. Nu am refuzat niciodată. El este cel care a refuzat în mod public și a semnat un decret împotriva negocierilor. Să anuleze decretul și să negociem. Mă întristează că au fost convinși sau au cedat la presiunile premierului Boris Johnson de a opri negocierile de la Istanbul. Puteam opri războiul acum un an și jumătate. Unde este Johnson acum? Iar războiul continuă.

Carlson: Bună întrebare. De ce a făcut Johnson asta?

Putin: Nu înțeleg. Dintr-un anumit motiv, din cauza aroganței și nu a inteligenței, toată lumea avea iluzia că Rusia poate fi înfrântă pe câmpul de luptă.

Am spus că nu refuzăm să discutăm. Vrem să negociem, dar este partea occidentală și Ucraina, care este un stat satelit al SUA. Este evident, nu vreau să fie luat ca o insultă. Sprijinul financiar 72 de miliarde de dolari -, apoi urmează Germania și alte țări europene. Se duc zeci de miliarde de dolari în Ucraina. În aceste condiții, ar trebui să spuneți conducerii Ucrainei să se oprească, să vină la negocieri și să anuleze acel decret absurd.

Carlson: Nu este o insultă, statele mari le controlează pe cele mici. Premierul Johnson a făcut presiuni în numele SUA. De ce nu negociați direct cu Biden?

Putin: Dacă administrația Zelenski refuză să negocieze, presupun că o face la instrucțiunile Washingtonului. Dacă SUA cred că a fost o decizie proastă, atunci să o abandoneze, să găsească o scuză delicată. Au făcut o greșeala și ei trebuie să o corecteze.

Carlson: Vreți o soluție negociată?

Putin: Așa este. Și am făcut asta. Liderul delegației ucrainene și-a pus semnătura pe unele documente, la Istanbul. Era pregătit să semneze un acord. Premierul Johnson a venit la Kiev și apoi au comis o greșeală. De ce să reparăm noi greșelile altora? Unii vor spune că a fost greșeala noastră, pentru că am intensificat lucrurile și am decis să punem capăt unui război început în 2014, în Donbas. Dar să ne întoarcem în 1991, când ni s-a spus că NATO nu se va extinde. Să ne întoarcem în 2008, când s-au deschis porțile NATO pentru Ucraina, care era stat neutru. Să ne întoarcem la bazele americane care au început să apară în Ucraina. Să ne întoarcem la lovitura de stat din 2014. Dar suntem gata să acceptăm negocieri și ca ei să repare greșeala.

Carlson: Ar fi o umilință pentru Ucraina să accepte anexările Rusiei?

Putin: Să-i lăsăm să o facă cu demnitate. Unde există voință, există și opțiuni. Până acum se lăudau că au administrat Rusiei o înfrângere strategică. Acum își dau seama că este greu de realizat așa ceva, dacă nu chiar imposibil. După opinia mea, nu se va întâmpla asta niciodată. Cei din Vest își dau seama și ei de acest lucru. Trebuie să se gândească la ce vor face mai departe. Suntem pregătiți pentru dialog.

