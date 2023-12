(VIDEO)Record mondial la colindat. ”O, ce veste minunată”, cântat de mii de oameni la Iaşi

Câteva mii de persoane au venit sâmbătă seara în Grădina Palas din Iaşi, pentru a cânta împreună colindul „O, ce veste minunată”, răspunzând astfel iniţiativei lansate în mediul online de preotul Dan Damaschin.

„Veniţi cu colindul? O, ce veste minunată! Un minut şi treizeci şi patru de secunde pentru Fiul lui Dumnezeu şi sufletul tău”, a spus preotul Dan Damaschin mulţimii de oameni adunaţi în Grădina Palas, care a vrut să transforme iniţiativa în cea mai mare ceată de colindători din ţară.

„Crăciunul este în primul rând despre această mare bucurie – venirea lui Hristos pe pământ. Hristos este dătătorul întregii bucurii, inclusiv bradul de Crăciun, inclusiv masa îmbelşugată sau luminile frumoase care se aprind în întreaga lume. Dacă noi vom fi cu Dumnezeu şi vom avea această pace şi bucurie în lume, atunci, într-adevăr, în fiecare zi am putea sărbători Crăciunul. Am ales „O, ce veste minunată” pentru că este cel mai frumos, cel mai autentic, cel mai cald colind românesc, care ne prezintă esenţa Evangheliei Naşterii lui Isus Hristos”, a declarat presei preotul Dan Damaschin.

El a spus că a organizat evenimentul de sâmbătă seara cu speranţa că va fi înregistrat în Guinness Book, dar şi pentru că a observat în ultimele zile „cât de însetaţi sunt românii de colinde autentice şi tradiţii”.

„Am mers în aceste zile peste tot: în azile, în spitale, la cei sărmani, pe stradă, pentru a colinda în stilul nostru de români autentici. Am văzut cât de însetat este poporul român de colind românesc. Fiecare loc în care am colindat a fost în săli de spectacol unde oamenii au înregistrat, au aplaudat şi s-au bucurat chiar dacă am simţit o presiune uriaşă a ceea ce înseamnă zarva şi importul ieftin al unor tradiţii ce nu ţin de colind şi de Crăciun”, a arătat preotul Dan Damaschin.