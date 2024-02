Remarcă ”măgulitoare” la adresa Ginei Pistol. „Smiley a plecat cu boxerul în SUA”

O remarcă deloc măgulitoare la adresa Ginei Pistol, partenera de viață a lui Smiley. O tunsoare nereușită a acesteia a atras atenția. Nu i-a scăpat nici Marianei, fostă Moculescu, prilej să-și amintească ce i-a făcut Smiley în platou la Măruță.

„Atunci când m-a cunoscut (Horia Moculescu – n.r.)a spus că semăn extraordinar de bine cu actrița Raquel Welch. Am cumpărat o perucă asemănătoare coafurii pe care o avea actrița. Se va reîndrăgosti de mine și sper să îi priască”, mărturisea Mariana Moculescu, pentru Antena Stars.

Nu o sfătuiește pe Gina Pistol să-și pună perucă dacă tunsoarea nu i-a ieșit, dar recunoaște că Smiley îi este antipatic.

Artistul se află în SUA alături de Gina Pistol, unde au închiriat o casă

,,Ce să spun… Smiley a plecat cu boxerul în SUA… Gina Pistol, de ea zic că e boxer. Am văzut că este nemulţumită de o nouă tunsoare pe care a căpătat-o în America. Mă umflă şi râsul!

Cât despre Smiley, eu nu îl mai suport de când am fost la o emisiune a lui Cătălin Măruţă, în care eu am făcut duş în direct.

A venit … când era adrenalină în platou. Am observat că l-a întrebat pe Măruţă:

«Ce se întâmplă aici?». Cătălin i-a spus că eu urmează să fac duş în direct.

Smiley a avut o reacţie de dispreţ. De genul: «Pfff!». De atunci, nu îl mai suport”, a spus Mariana pentru Cancan.

Ea nu exclude posibilitatea să reia legătura cu Horia Moculescu

”Mă ajută în continuare dacă îi cer ajutorul. Este foarte gentleman cu mine Horia”.