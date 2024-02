Gabriela Firea a ajuns la vorba lui Piedone

Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, că în cazul în care partidul nu o va desemna candidat la Primăria Capitalei va susţine „cu toată onestitatea şi sinceritatea” un alt coleg, fie că este Robert Negoiţă, Daniel Băluţă sau Cristian Popescu Piedone, dacă vreunul dintre aceştia va candida, conform Agerpres.

„Dacă din anumite motive de politică internă sau de calcule ale negocierilor în coaliţie nu voi fi eu desemnată candidat pentru Primăria Capitalei, cu toată onestitatea şi sinceritatea voi susţine un alt coleg de-al nostru, fie că este vorba despre colegii de la Sectoarele 3 şi 4, Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă, şi, de asemenea, partidul aliat cu PSD, inclusiv pe proiecte în Parlament, PUSL, şi mă refer aici la Cristian Popescu Piedone.

Este absolut normal să avem o colaborare

Cristian Popescu Piedone m-a susţinut foarte mult în campania de acum 3 ani, deşi a candidat din partea altei formaţiuni politice şi nu a PSD. (…) Este absolut normal să avem o colaborare reciprocă şi în acest an electoral, dacă din anumite calcule politice va reieşi că nu trebuie să fiu eu candidatul PSD”, a spus Firea la Digi 24.

Cristian Popescu Piedone a spus cu o zi în urmă că adevăratul candidat la Primăria Capitalei nu a apărut și că se mai fac calcule electorale.

Noi, PUSL, o susținem pe Gabriela Firea, s-ar putea ca PSD să susțină candidatul PUSL. Eu nu o să ies niciodată în cadrul unui partid să-mi cerșesc funcția.

Domnia sa a spus că nu are nevoie de niciun sprijin. Putea să spună, cu subiect și predicat…

Probabil în vâltoarea exprimării și eu știu ce vrea să facă ea, mai uită, e normal să uite, dar când spune că nu are nevoie de niciun sprijin, să-și aducă aminte că, fără să ni-l ceară, am fost lângă domnia sa”, a spus Cristian Popescu Piedone, marți seara, la Realitatea PLUS.