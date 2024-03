Firea. “Nu e un premiu de consolare“. Dar ce e?

Gabriela Firea, preşedintele PSD Bucureşti, spune că prezenţa sa pe lista de europarlamentare a coaliţiei PSD – PNL nu este nici premiu de consolare, nici premiu de împăcare şi reprezintă recunoaşterea muncii sale politice şi administrative.

Ea a fost întrebată, joi, dacă locul pe lista de europarlamentare reprezintă un premiu de consolare având în vedere că nu mai candidează la Primăria Capitalei.

“Colegii mei au apreciat activitatea mea din toţi aceşti ani, faptul că am avut rezultate bune la Primăria Capitalei, proiecte care sunt şi acum viabile şi de care se bucură cetăţenii şi cu multe dintre ele chiar se laudă actualul primar. Din păcate cele care au fost lăsate la un anumit stadiu nu au fost finalizate în această perioadă. Nu cred că a fost nici premiu de consolare, nu a fost nici premiu de împăcare, nu a fost altceva decât o recunoaştere a muncii mele politice, administrative”, a declarat Firea.

Ea a mai fost întrebată ce părere are despre Cătălin Cârstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

“Cu domnul doctor Cătălin Cârstoiu am interacţionat când eram primar general, eram în plină pandemie, deşi spitalul coordonat de domnia sa nu face parte din Administraţia Spitalelor, deci nu este coordonat de Primăria Capitalei, ci de Ministerul Sănătăţii, a apelat la mine ca primar general pentru a sprijini acest spital atât de important din ţară să facă rost de consumabile, de anumite tratamente necesare bolnavilor, de tot ceea ce înseamnă infrastructură medicală. De ce? Pentru că mi-a spus spitalele Capitalei care erau în subordinea primăriei şi sunt, erau foarte bine dotate, pentru că ne-am ocupat foarte mult în acea pandemie când ceilalţi erau ascunşi prin dulapuri, inclusiv contracandidatul meu de la acel moment şi am avut o colaborare foarte bună. Ce am apreciat la domnia sa, faptul că se implică, faptul că se zbate şi vrea să facă rost de tot ceea ce are nevoie, chiar dacă nu le avea la dispoziţie şi iată apela la instituţia primarului general pentru a salva pacienţi”, a povestit Firea.

Aceasta a mai fost întrebată ce i-a spus Marcel Ciolacu când a informat-o că nu va candida la Primăria Capitalei. “Că în coaliţie s-a pus problema unui candidat comun, care să aibă posibilitatea, cel puţin la nivel de teorie, să obţină mai multe voturi din ambele bazine, şi cel social-democrat şi cel liberal din Bucureşti şi că este o decizie asumată, luată şi se aşteaptă la o reacţie colegială, ceea ce a şi fost”, a afirmat Firea.

Întrebată dacă Cătălin Cârstoiu are şanse în faţa contracandidaţilor, a răspuns:

“Sută la sută. Cu o alianţă politică atât de puternică în Bucureşti, cu sprijinul nostru, cred că nu se pune problema să nu câştige. Organizaţia Partidul Social Democrat Bucureşti, odată ce s-a luat această decizie politică în coaliţie şi cu toţii am acceptat-o, suntem pregătiţi pentru această campanie, atât pentru a avea un scor foarte bun la alegerile europarlamentare, să contribuim la scorul general, la nivel de ţară, noi, Bucureştiul, împreună cu Ilfovul, sigur, suntem o regiune cu cât mai multe voturi şi de asemenea este o mândrie pentru noi să avem un număr cât mai mare de consilieri municipali şi candidatul”.