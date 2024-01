S-a pus lacătul în urma lui Buzatu

Cabinetul preşedintelui suspendat al Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui s-a dizolvat după ce doi dintre consilierii personali ai lui Dumitru Buzatu, Alexandru Barbu şi Vlad Gheţu, şi-au anunţat demisia, alţi trei au ales pensionarea şi şefa de cabinet, Ana-Maria Obreja, ar fi optat pentru a rămâne pe un post de funcţionar public pe care fusese angajată.

„De pe data de 7 februarie încetăm raporturile de muncă cu instituţia Consiliului Judeţean. Nu am avut o problemă de legalitate în timpul şederii mele aici ca angajat. O bună bucată de vreme, am avut dintr-o inerţie activităţi chiar şi după ce preşedintele a fost suspendat din funcţie şi în momentul de faţă am încheiat activităţile pe care le puteam desfăşura. Am considerat că nu mai pot fi de folos cetăţeanului cum am fost până acum”, a declarat consilierul Alexandru Barbu.

În repetate rânduri, reprezentanţii PNL şi USR au solicitat lămuriri cu privire la situaţia celor şase consilieri personali rămaşi în funcţii la cabinetul fostului preşedinte al instituţiei, Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mită şi au cerut eliberarea acestora de pe posturi.

Reprezentanţii CJ Vaslui au precizat că legislaţia actuală prevede că persoanele angajate pe post de consilier personal pot fi eliberate din funcţie doar odată cu încetarea mandatului demnitarului, iar în cazul lui Dumitru Buzatu nu este vorba despre o încetare, ci despre o suspendare.