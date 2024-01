(VIDEO) Sabalenka s-a încoronat iar la Australian Open!

Jucătoarea belarusă Aryna Sabalenka, numărul 2 mondial, a câștigat pentru al doilea an consecutiv trofeul Australian Open.

Sabalenka a trecut sâmbătă, fără emoții, de sportiva chineză Qinwen Zheng, scor 6-3, 6-2.

Aryna Sabalenka este prima sportivă care își apără titlul la antipozi după conaționala sa, Victoria Azarenka (în 2012 și 2013). Sabalenka a câștigat sâmbătă al doilea Grand Slam al carierei fără să cedeze vreun set.

Pentru Qinwen Zheng aceasta a fost prima sa finală de Grand Slam. „Aş fi putut să joc mai bine, e complicat acum pentru mine. Mi-a plăcut mult să joc aici, sper ca data viitoare să o fac mai bine. O felicit pe Arina, merită din plin”, a spus Zheng la ceremonia de premiere.

We are who we are because of those who support and believe in us.

Raw power from @SabalenkaA ! She closes out the point, the game and takes a 6-3 4-1 lead. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DU9pNTfzpJ

Four games played in the second set, three of them belong to @SabalenkaA.

She leads Qinwen Zheng 6-3 3-1 and is inching towards a second #AusOpen title.

Can the No.12 seed rally back into the set and the match? pic.twitter.com/8exgRmmsgC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2024