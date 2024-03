Serena Williams are o nouă meserie

„M-am gândit că ar fi foarte distractiv să vorbesc despre lucrurile pe care le fac acum, că nu mai joc tenis profesionist. Am început să investesc în multe companii, pasiune pe care o aveam de când eram jucătoare. Investesc în companii aflate la început de drum, în care cred.

Am această latură de antreprenor de când jucam tenis, mereu a fost foarte important pentru mine să am un plan „B”. E o pasiune, a fost foarte important pentru mine să mă dedic rolului de businesswoman. În portofoliul meu personal sunt în prezent peste 85 de companii în care am investit”, a anunțat Serena intr-un tik-tok .