Silvestru Șoșoacă, ”îngropat” în plângeri. „Așa grasă cum am fost, am fost grasa lui”

Considerat suspect pentru violență domestică și rele tratamente aplicate minorului, Diana Șoșoacă spune despre fostul soț, Silvestru Șoșoacă, că i-ar fi fost deschise în total nu mai puțin de 7 dosare.

„Nimeni nu are dreptul să hărțuiască nici măcar pe internet. Domnul Silvestru Șoșoacă este chel, are burtă, are gușă, are carențe grave de educație. Este un violent, deci care este perfecțiunea domnului Șoșoacă să se raporteze la cât de grasă sunt eu sau cât de frumoasă și urâtă sunt eu.

Până la urmă am fost grasa lui, așa grasă cum am fost, am fost grasa lui. Deci bravo mie că sunt grasă, dar uite cât de grasă sunt eu, am inteligența peste medie, iar IQ-ul lui se raportează exact la nivelul mitocănesc, grobian la care a tratat femeia”, a spus șefa S.O.S.

Procurorii ar fi început urmărirea penală

”Din câte am înțeles, procurorul deja a început urmărirea penală împotriva domnului Silvestru Șoșoacă. Este considerat suspect pentru violență domestică și rele tratamente aplicate minorului. Este unul din cele 7 dosare penale care i-au fost deschise”, a precizat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a mers la Serviciul Omoruri ca să îi facă o nouă plângere penală soțului său, Silvestru Șoșoacă, cu care se află în proces de divorț și căruia îi găsește noi și noi motive după scandalul dintre cei doi și excluderea acestuia din S.O.S.