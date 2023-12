Simona Halep visează să fie la JO de la Paris!

Hotărât lucru, nu mai avem o Simona Halep șovăielnică, temătoare, apăsată după ce a fost suspendată pe timp de patru ani pentru dopaj. După ce, zilele trecute, Cotidianul a prezentat un prim atac decis din partea celei care a fost liderul mondial la adresa celui în care a avut cea mai mare încredere, Patrick Mouratoglou, iată ca Halep a ridicat și mai sus ștacheta ofensivei sale într-un interviu pentru Paris Match.

Iată o parte dintre răspunsurile Simonei Halep, care consideră că involuntar sau nu este victima încrederii exagerate avute în echipa lui Mouratoglou și că, fără voie sau în alt fel, acesta i-a ruinat o carieră de aproape două decenii.

Echipa mea a recomandat să iau un supliment cu colagen. Am ținut cont de recomandarea lor și, ulterior, s-a dovedit că suplimentul era contaminat cu colagen. Această situație a fost cauzată de faptul că, în locul în care a fost produs acest supliment cu colagen, a existat o contaminare cu o substanță interzisă care n-avea ce căuta acolo.

Nivelul găsit în testul meu de urină, pe 29 august 2022, e mult prea mic pentru ca randamentul meu să fie îmbunătățit. Mai ales că, în ziua respectivă, Roxadustat nu apare și în testul meu de sânge. Cu trei zile înainte, pe 26 august, ambele teste, de urină și de sânge, au fost negative. Și n-am mai avut vreun test pozitiv după cel de urină de pe 29 august. Contaminarea nu e sub semnul îndoielii, iar noi am susținut acest lucru în tribunal.

Un sportiv profesionist e înconjurat de oameni care trebuie să aibă grijă de el, de sănătatea lui, și să-l facă să dea un randament mai bun. Mi-am pus mereu încrederea totală în oamenii cu care am lucrat. Nu sportivul de performanță trebuie să verifice ce conține un supliment.

Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție din partea lui Patrick și sunt recunoscătoare că el și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Da. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment. Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor de fapt, eu sunt singura persoană care plătește prețul: o carieră de 25 de ani distrusă!

A fost pentru prima dată când am luat colagen și nu voi mai lua niciodată așa ceva! Până la acest caz, luam doar minerale și vitamine în cantități foarte mici.

După ce am fost suspendată, în mod provizoriu, în septembrie 2022, am tot fost testată. Aproximativ, o dată la 10 zile. Apoi, din ce în ce mai puțin. Ultimul meu test antidoping a fost, probabil, în aprilie sau mai. Totuși, trebuie să le comunic agenților WADA (n.r. – Agenția Mondială Antidoping) unde mă aflu în fiecare zi. E obligatorie treaba asta, în cazul în care ei vor dori să mă testeze, fără să fiu anunțată înainte. Mă pun la dispoziția lor cu plăcere.

Țin legătura cu psihologul care mergea cu mine în turnee. Ceea ce mă ajută să rămân calmă și să-mi țin starea de anxietate sub control. La modul general, oricând e foarte bine să vorbești cu cineva. Te ajută să te mai descarci, să accepți ce se întâmplă. Chiar dacă, în cazul meu, eu sunt victima unei nedreptăți. Știu că n-am greșit cu nimic și n-am de ce să fiu supărată pe mine. Văzând lucrurile așa, mai scap de insomnie. Pentru că am avut perioade în care nu puteam să dorm. Aveam atacuri de panică. Eu eram copleșită de emoții și când jucam în turnee. Simțeam un gol în stomac. De când am primit această suspendare, trăiesc fiecare zi cu durere și anxietate. Chiar dacă, astăzi, situația e un pic mai bună.

Există o foarte mică posibilitate să reușesc să joc vara viitoare la JO de la Paris E mică, dar există. Așa că, eu cred în această posibilitate și fac tot ce se poate. La 32 de ani, acest gând îmi dă motivație să merg mai departe. Dar nu totul depinde de mine. Dar, indiferent de ce se va întâmpla, eu voi fi aici. În cel mai rău caz, în calitate de spectator. Pentru că va fi ceva magic. Iubesc Parisul. E orașul în care, dincolo de succesul meu sportiv, mă simt bine. Mereu am savurat plimbările de aici. Iubesc arhitectura, oamenii și energia transmisă de acest oraș.

Prefer să nu mă gândesc la cel mai negru scenariu, al retragerii fără a mai putea juca. Ar fi un dezastru. Mai ales că, dacă va fi menținută sancțiunea, nu o să știu ce se va întâmpla în următorii trei ani, cum se va schimba condiția mea fizică. Visul meu e să mă întorc, indiferent de vârstă. Un lucru e cert: Vreau să stabilesc eu cum îmi voi încheia cariera și nu vreau ca acest lucru să se întâmple în altă parte decât pe teren. Cred că, având în vedere munca depusă în toți acești ani, merit acest lucru.