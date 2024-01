(VIDEO) Tată la 80 de ani. Actorul Robert De Niro: Este nemaipomenit

Actorul Robert De Niro care are o fiică de doar câteva a calificat experienţa de a fi tată la vârsta de 80 de ani ca fiind ”grozavă”, transmite Reuters. Actorul a anunţat în luna mai anul trecut că a devenit, la vârsta de 79 de ani, pentru cea de-a şaptea oară tată. El a anunţat vestea emoţionantă în timpul unui interviu acordat pentru ET Canada în mai 2023. La momentul respectiv, actorul nu a specificat cine este mama bebeluşului, dar colega sa Kim Cattrall a confirmat la scurt timp după aceea că este vorba despre iubita lui, Tiffany Chen. În aceeaşi lună, De Niro a împărtăşit prima fotografie a fiicei sale cu Gayle King la CBS Mornings şi a precizat că bebeluşul a fost „planificat”.

De Niro, care săptămâna aceasta a obţinut o nouă nominalizare din partea Academiei de film americane graţie rolului secundar din ”Killers of the Flower Moon”, în regia lui Martin Scorsese, şi partenera lui, Tiffany Chen, şi-au botezat fiica Gia, potrivit relatărilor din presă. Numele ei întreg este Gia Virginia Chen-De Niro şi s-a născut la 6 aprilie 2023.

”Toate preocupările şi grijile mele pur şi simplu dispar atunci când mă uit la ea. Aşa că este nemaipomenit”, a declarat De Niro, vizibil emoţionat, într-un interviu pentru publicaţia AARP The Magazine, care se adresează unui public ţintă de peste 50 de ani din Statele Unite.

”Dar ea are un fel foarte adorabil de a te privi, care te absoarbe… Nu ştiu cum o să fie mai târziu, când o să fie mai mare, dar se gândeşte şi observă totul şi priveşte. Este foarte interesant. Aşa că, ştiţi ceva, sunt un tată de 80 de ani şi e minunat şi vreau să fiu cât de mult timp în preajmă… ca să mă bucur de ea”.

De Niro a devenit tată pentru prima dată în 1971, când a adoptat-o pe Drena, fiica primei sale soţii, Diahnne Abbott. Cei doi au avut un fiu, Raphael, împreună înainte de a divorţa. După aceea, De Niro a avut doi fii gemeni, Julian şi Aaron, cu fosta iubită Toukie Smith, şi o fiică, Helen Grace, şi un fiu, Elliot, cu fosta sa soţie Grace Hightower.

Actorul a fost văzut pentru prima dată cu Tiffany Chen în august 2021, după ce s-a despărţit în noiembrie 2018 de fosta soţie Grace Hightower.

De Niro a împlinit 80 de ani pe 17 august 2023. Nu se ştie exact câţi ani are Tiffany Chen. Unele site-uri scriu că ea ar avea în prezent 46 de ani, însă potrivit https://www.celebsweek.com, ea s-ar fi născut în 1985 şi ar avea, deci, 38-39 de ani.

‘I am an 80-year-old dad and it’s great’: Two-time Oscar winner and actor Robert De Niro choked up speaking about his baby daughter in a new interview pic.twitter.com/KybxuOTvw2

— Reuters (@Reuters) January 26, 2024