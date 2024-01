Adrian Năstase, supărat: ”Ca formă de protest, am decis să retrag toate lucrările”

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat vineri că își retrage tablourile din expoziția „Victor Brauner. Intre oniric si ocult”, găzduită de Muzeul Național de Artă al României, care s-a transformat într-un scandal uriaș cu acuzații de falsuri.

Năstase a făcut anunțul într-o postare pe blog intitulată Forma mea de protest:

Se spune că Deng Xiaoping a avut o anumită strategie în legătură cu evenimentele din Piața Tiananmen . Aceea de a aștepta pentru a-i afla pe cei care îi erau împotrivă . Am decis, initial, să procedez la fel in legătură cu atacurile la adresa lucrărilor Brauner, din colectia mea, incluse în expoziția de la MNAR. Am așteptat, cum era normal, ca direcția muzeului – cea care mi-a solicitat lucrările și care le-a selectat pentru a le expune – sa se pronunte. Au fost patru zile de linșaj mediatic in care am reusit sa fac celebrul test al aviatorilor “friend or foe”. Interesant este că acum au apărut in peisaj și progeniturile unor foști trădători, „experti” ai colectiilor de arta regale disparute din Romania sau au fost reactivate personaje din arhivele CNSAS.

Joi, Muzeul Național de Artă al României a dat un comunicat lămuritor în legătură cu lucrările depuse de mine și expertizele pe care s-au bazat .

As vrea, totusi, să fac unele comentarii suplimentare și să trag unele concluzii .