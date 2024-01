Tottenham a fixat deja clauza de eliberare pentru Radu Drăgușin!

Devine tot mai limpede faptul că suporterii echipei italiene Genoa trebuie să se obișnuiască de acum cu ideea că foarte curând nu îl vor mai putea aplauda pe fundașul naționalei României, Radu Drăgușin, pentru că pressingul făcut de Tottenham pentru a-l aduce la Londra imediat a devenit de-a dreptul sufocant.

Englezii sunt ajutați acum și de faptul că, deși inițial declarase că nu se grăbește și vrea să prelungească contractul cu Genoa, Drăgușin a refuzat zilele trecute acest lucru, susținând că este pregătit să plece în Premier League. Probabil că transferul ar fi fost deja efectuat dacă Genoa ar fi acceptat oferta londonezilor de 25 milioane de euro. Italienii vor morțiș 30 de milioane și deocamdată doar acesta este motivul pentru care Radu nu îmbracă deja tricoul lui Spurs. Care, în mod paradoxal, deși mutarea nu s-a efectuat deja, i-a și stabilit clauza de eliberare, una fabuloasă pentru un jucător român, de 80 de milioane euro.

Fostul selecționer Victor Pițurcă merge și mai departe, susținând că Radu Drăgușin poate stabili o bornă istorică în viitor, dacă va fi dorit de unul dintre granzii Europei, gen Real Madrid, PSG sau Manchester City, adică transferul său să valoreze o sută de milioane de euro sau chiae peste această cifră.

Antrenorul lui Spurs, Ante Postecoglou, a declarat că speră să îl aibă cât mai repede pe Drăgușin, cu scopul de a-l introduce imediat în echipă, ca urmare a numeroaselor probleme defensive de lot pe care le are. Tottenham nu este un club unde românii să fi reușit să facă performanță, Gică Popescu stând sub durata unui an, Ilie Dumitrescu fiind un fiasco iar Vlad Chiricheș asemenea.