Vestul și Rusia, în aceeași tabără în războiul contra banilor cash

În luna iulie, președintele Federației Ruse a promulgat o lege care permite apariția rublei digitale, emisă de banca centrală. La finalul lunii trecute, viceministrul rus de Finanțe a declarat: ”Rubla digitală este adevărata monedă a secolului 22, în cele din urmă va înlocui banii cash”. Ministrul adjunct Alexei Moiseev a promis că rubla digitală va fi mai comod de folosit decât se întâmplă cu tranzacțiile cu bani cash.

Pentru ca lucrurile să fie limpezi, guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, le-a promis rușilor că nu vor fi niciodată obligați să folosească rublele digitale. Vor decide singuri dacă vor să primească salariul sau pensia în ruble digitale sau nu.

Cuvântul dat de tehnocrata Nabiulina ar trebui să-i liniștească pe ruși că statul nu le va invada viața privată.

În iunie 2023, cu o lună înainte ca Vladimir Putin să semneze legea amintită, Comisia Europeană a anunțat că a elaborat o propunere pentru un cadru legal pentru introducerea unei forme digitale a monedei euro.

Cu doi ani înainte, Banca Angliei a început să studieze posibilitatea introducerii versiunii digitale a lirei sterline.

Ce spune site-ul Băncii Centrale Europene despre moneda digitală? Spune că, ”la fel ca și banii cash, euro digital va aduce incluziune și intimitate în era digitală”. Mai spune că ”ne va face viața mai ușoară”. Că ”zona euro va fi mai robustă, va susține autonomia strategică a UE și suveranitatea monetară, mediul de plăți fiind mai rezilient și mai competitiv”. ”Vrem să combinăm beneficiile banilor emiși de banca centrală cu ușurința modului în care oamenii fac tranzacții în lumea de azi”.

Ce spune Banca Angliei despre moneda digitală? Potrivit Financial Times, aduce aceleași argumente cu Banca Centrala Europeană: incluziune financiară, rapiditatea plăților, siguranță, confort.

Ce spune Ria Novosti, reluând argumentele băncii centrale de la Moscova, despre rubla digitală emisă de Banca Centrală Rusiei. (Notă: pentru că războiul dintre democrație si autocrație a dus la interzicerea Ria Novosti în spațiul UE, deoarece este o brațul propagandistic al Autocrației, informația preluată de aici nu a putut fi verificată).

– Nu este ”descentralizată”, precum criptomonedele. Este emisă și controlată exclusiv de banca centrală.

– Este o altă metodă ușoară de plată.

– Este foarte sigură. Banca centrală a Rusiei ”va asigura fondurile și va bloca imediat tranzacțiile suspecte”.

– Este foarte transparentă. Portofelul digital ia în calcul nu numai istoricul operațiunilor, ci și acțiunea fiecărei ruble”.

– Este programabilă. ”Contactele inteligente vă permit să trimiteți ruble din portofelul digital în alt portofel digital, în anumite condiții”.

– Este atât de comod de folosit, încât nu este nevoie de conexiune la internet.

– Poate fi folosită pentru a plăti pentru bunuri și servicii.

Iată un acord perfect între Anglia, UE și Rusia, în plin război în Ucraina. Autocrația și Democrația sunt de acord cu introducerea monedelor digitale ale băncilor centrale și eliminarea graduală a banilor cash. Așa cum, în ajunul războiului prin procură dintre ele, Democrația și Autocrația au fost de acord cu măștile, drept de circulație în baza codului QR, vaccinare, etc. Judecând în acest fel, am putea spune că am găsit mediatorul perfect al războiului din Ucraina – Forumul Economic Mondial de la Davos, pentru că aici există un Consorțiu de Guvernanță pentru Monedele Digitale, de aici pare să se inspire și regimul Putin, așa cum a făcut-o și în cazul pandemiei covid. Iar argumentele FEM în favoarea monedelor digitale sunt identice cu cele ale Moscovei, Londrei sau ale Băncii Centrale Europene.

Poate fi unul dintre motivele pentru care declarațiile guvernatoarei Nabiulina și ale altor oficiali ruși legate de moneda digitală lipsesc aproape cu desăvârșire din presa vestică. Poate fi chiar motivul pentru care Nabiulina, Tehnocrata, este singurul oficial rus care, în plin război din Ucraina, este lăudat în presa vestică pentru modul în care a reușit să conducă banca centrală printre sancțiunile Vestului.

Poate că nu va trece mult până când criticii monedelor digitale ale băncilor centrale vor fi acuzați că sunt niște idioți utili ai Rusiei, reluând criticile aduse de ruși acestui proiect fără să țină cont de aspectul esențial: temerile nu sunt justificate decât în Autocrație, nu și în Democrație, acolo unde restricționarea folosirii monedei digitale și apariția ”creditelor sociale” din China este imposibilă. Așa să fie?

Presa locala din Rusia scrie altceva. ”Experții cred că introducerea rublei digitale va conduce la un control total din partea statului. Fiecare rublă va avea codul ei. Fiecare rublă va fi marcată, astfel încât vor putea fi urmărite toate tranzacțiile monetare ale rușilor. Autoritățile vor putea afla când cetățenii au primit bani, cui au trimis bani, pentru ce au plătit și ce au cumpărat. În general, viața va fi sub supraveghere digitală, spun economiștii. Viața privată va dispărea pur și simplu ca concept. Pentru autorități va fi mai ușor să pedepsească cetățenii, să restricționeze, să interzică. Cei indezirabili vor putea fi lesne deconectați de la portofelul digital. Nu vor putea avea o casă și nici chiar de mâncare.

Oamenii nu vor mai putea ascunde niciun bănuț. Spre exemplu, în acest moment, cei săraci se descurcă închiriind apartamente fără a plăti vreo taxă, primesc salarii în zona gri a economiei și nu-și dezvăluie veniturile reale, pentru a se califica pentru ajutoarele de star. Economia informală înseamnă circa 30% din PIB-ul Rusiei, iar 20 de milioane de omeni își primesc salariul ”în plic. Odată cu rubla digitală, rușii vor intra într-un lagăr de concentrare. De fapt, va fi la fel cu introducerea codului QR în timpul pandemiei – acum, autoritățile vor termina ceea ce au început atunci, avertizează expertii”, scrie madaganpress.ru.

O organizație pentru protecția valorilor familiei, înființată chiar de către Vladimir Putin prin decret prezidențial, avertizează că ”un lagăr de concentrare electronic are nevoie de bani electronici, care pot fi urmăriți și pot fi blocați oricând. Pentru un control total, rubla digitală poate fi legată de datele biometrice ale persoanelor”.

Vedomosti scrie că, începând de la 1 decembrie 2023, rușii vor putea plăti biometric la metroul din Moscova și pentru bunuri cumpărate online și servicii. Adică vor avea acces la transport sau anumite magazine online dacă vocea și fața le vor fi înregistrate în Sistemul Biometric Unificat. Iar Sistemul Biometric Unificat este gestionat de o companie listată la bursă, în care statul rus nu este nici măcar acționar majoritar.