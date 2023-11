(VIDEO) Cel mai înalt zgârie-nori din Japonia, inaugurat

Vastul complex imobiliar Azabudai Hills, care include cel mai înalt zgârie-nori din Japonia (330 de metri), a fost inaugurat oficial, vineri, la Tokyo, iar dezvoltatorul său, Mori Building, speră să atragă peste 30 de milioane de vizitatori pe an, transmite AFP.

Acest „oraş în oraş” ar urma să găzduiască 20.000 de angajaţi şi 3.500 de rezidenţi, după ce va fi ocupat în totalitate, potrivit unui comunicat emis de grupul imobiliar nipon Mori Building.

Complexul, care include trei zgârie-nori construiţi în mijlocul spaţiilor verzi, va cuprinde, de asemenea, 150 de restaurante şi magazine, precum şi un nou muzeu de artă digitală imersivă al colectivului japonez teamLab, care urmează să fie deschis în februarie.

Azabudai Hills depăşeşte înălţimea unui zgârie-nori din Osaka (vestul Japoniei), dar nu va rămâne pentru mult timp cea mai înaltă clădire din ţară. Torch Tower, cu o înălţime de 390 de metri, urmează să fie finalizat în 2027-2028, la Tokyo.

În plus, capitala japoneză găzduieşte şi una dintre cele mai înalte structuri din lume, Tokyo SkyTree (un turn nelocuit de 634 de metri), inaugurat în 2012.

Japonia este, însă, departe de înălţimile atinse de zgârie-nori din alte regiuni din Asia şi Orientul Mijlociu. Unul dintre motive este riscul seismic foarte mare din arhipelagul japonez, din cauza căruia clădirile înalte din ţară trebuie să respecte standarde extrem de stricte şi să fie, spre exemplu, dotate cu o bază generoasă, pentru un plus de stabilitate.

I went to a preview of the Azabudai Hills, New landmark in Tokyo. It is currently the tallest office tower in Japan, with numerous stores, restaurants, and a museum. pic.twitter.com/XGCLCeVCqJ

— 森井ユカ Yuka Morii (@yukayuka) November 23, 2023