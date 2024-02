(VIDEO) Un avion s-a prăbușit peste locuințe

Tragedie aviatică. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit joi peste un parc de locuinţe mobile în Clearwater, Florida, în sud-estul SUA, Mai multe persoane au murit, au anunţat autorităţile locale, informează vineri AFP.

„Pot confirma că sunt mai mulţi morţi, atât în aparat, cât şi în interiorul unor locuinţe mobile”, a declarat şeful de pompieri din sector, Scott Ehlers, în cadrul unei conferinţe de presă.

Accidentul s-a produs la orele locale 19:00 (00:00 GMT vineri), la scurt timp după ce un aeroport vecin a primit un mesaj de alertă privind un avion în dificultate, a precizat Ehlers.

Pompierii s-au deplasat rapid spre vastul parc de locuinţe mobile din Bayside Waters şi au putut stinge incendiile cauzate de căderea aparatului de zbor.

Cel puţin trei locuinţe au fost cuprinse de flăcări şi o a patra a încasat impactul direct al avionului, potrivit şefului de pompieri. Locuitorii altor case şi-au putut părăsi în siguranţă locuinţele.

Avionul de mici dimensiuni era un aparat monomotor de tip Beechcraft Bonanza V35, au raportat media locale, citând FAA, agenţia federală însărcinată cu reglementarea aeriană în SUA. Pilotul ar fi semnalat o pană la motor înainte de accident, potrivit aceleiaşi surse.

