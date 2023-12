Viral. Avion de pasageri aterizând printre rachete

Un avion de pasageri a aterizat pe aeroportul principal din Israel, în afara Tel Avivului, pe fondul tirurilor intense de rachete.

O înregistrare video cu aeronava apropiindu-se de aeroportul Ben Gurion a fost difuzată de televiziunea israeliană, în timp ce puternicul sistem de apărare antiaeriană Iron Dome al ţării dobora rachetele de pe cerul nopţii.

Înregistrarea video cu rachetele care sunt deviate deasupra Tel Avivului în timp ce avionul aterizează a fost distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare. Nu este clar dacă avionul a fost în pericol acut.

Majoritatea companiilor aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile către Israel după începerea războiului din Gaza, la 7 octombrie.

Însă compania aeriană israeliană El Al continuă să opereze zboruri regulate spre şi dinspre Tel Aviv. El Al a fost prima companie aeriană care şi-a echipat avioanele civile de pasageri cu un sistem de apărare antirachetă, în urmă cu două decenii.

No airline in the world would do this…. EL AL is landing under barrage of rocket attack from Gaza.

Surreal pic.twitter.com/DhQWWbHimd

— Vlad (@vv1968) December 9, 2023