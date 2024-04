Vlad Pascu din închisoare: Eu ştiu cine sunt eu

Aflat în arest de mai bine de opt luni, Vlad Pascu face primele declarații legate de accidentul mortal soldat cu decesul a doi tineri. El susține că are remușcări dar spune și că „tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care eu le-am făcut bune“.

Intr-un fel de interviu acordat lui Marian Ceaușescu via Mihai Pascu, și postat pe FB, Vlad spune:

„Am o grămadă de remușcări. Aş porni pe o altă cale cu totul şi mi-aş face o altă viaţă, în sensul în care ce am făcut până acum, pentru că ştiu că am făcut greşit şi am pierdut nişte timp, s-a întâmplat şi tragedia aceasta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de faţă, aş da orice să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit.

Sunt şi nişte imagini care s-au creat pe baza unor informaţii. Eu ştiu cine sunt eu şi ştiu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care eu le-am făcut bune în viaţa aceasta. Îmi asum fapta respectivă şi încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat şi să reuşesc măcar 10% să fac înapoi ceea ce am stricat. Este într-o suferinţă de care eu nu am cum să-mi dau seama, nu am cum să mă pun în locul lui, dar clar, suferă foarte mult şi pot să înţeleg şi să-mi asum”, a declarat Vlad Pascu.