Anunțul lui Burleanu după eșecul naționalei

Preşedintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a anunțat că va discuta în această săptămână cu selecţionerul Christoph Daum şi cu staful tehnic, despre situaţia lor la cârma echipei naţionale, după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2018.

"Toţi avem partea noastră de vină, toţi cei care am fost implicaţi. Am discutat cu jucătorii, cu staful tehnic voi discuta mâine sau poimâine. Avem nevoie de o schimbare totală în fotbal. Trebuie văzut ce este de făcut, pentru că nişte schimbări doar aşa, de suprafaţă, nu te vor ajuta absolut deloc. Avem nevoie de o profunzime în ceea ce priveşte viitorul dacă ne interesează fotbalul românesc. Avem nevoie de investiţii în stadioane, în infrastructură, în condiţii de antrenament, în condiţii de pregătire pentru jucătorii noştri. Şi eu, şi staful şi jucătorii am simţit în această campanie că putem mai mult. Dar am văzut că nu s-a putut şi nici nu putem să le cerem jucătorilor mai mult, pentru că şi-au dorit să obţină această calificare, dar nu s-a putut pur şi simplu. Dacă în urmă cu 10, 15, 20 de ani ne-am fi implicat mai mult în ceea ce priveşte condiţiile pe care le punem la dispoziţie acestor tineri jucători pe care îi avem astăzi, cred că am fi putut avea pretenţii mai mari. Cred că jucătorii au dat tot ceea ce aveau mai bun ca să obţină această calificare. Am avut pretenţii de la Christoph Daum, că altfel nu-l aduceam în România", a declarat Burleanu.

Naționala de fotbal a României a pierdut luni seară orice șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2018 din Rusia (detalii aici).