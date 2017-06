Bețiile în adolescență – risc prematur de deces

Cercetătorii au descoperit că persoanele care obișnuiau să se îmbete în jurul vârstei de 15 ani sunt mai predispuse unei morți premature, decât cele care nu au consumat alcool în adolescență sau care s-au îmbătat pentru prima oară după 17-18 ani, potrivit medicalnewstoday.com. Cercetarea a fost recent publicată în revista Drug and Alcohol Dependence.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, tinerii americani cu vârste între 12 și 20 de ani beau 11% din cantitatea totală de alcool consumată în SUA, deși consumul de alcool de către tinerii sub 21 de ani este interzisă. Potrivit datelor National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 33% din adolescenții de până în 15 ani s-au îmbătat cel puțin o dată. Procentul ajunge la 60% atunci când vine vorba de cei până în 18 ani.

Riscurile provocate de bețiile în adolescență sunt vaste. Nu numai că ar putea degenera în alcoolism în perioada adultă, dar poate împiedica dezvoltarea creierului și poate provoca probleme de sănătate, cum ar fi cele de inimă sau chiar cancer. Pentru un nou studiu, coordonatorul acestuia, Hui Hu, profesor la College of Public Health de la Universitatea din Gainesville (Florida), și colegii acestuia, au căutat să determine cum poate afecta beția riscul de mortalitate la vârste fragede.

Dr. Hu și echipa sa au analizat datele dintre anii 1981și 1983 de la National Institute of Mental Health Epidemiologic Catchment Area Survey, identificând 14.848 adulți care au fost chestionați despre consumul de alcool, inclusiv despre episoade de beție din tinerețe. Apoi, cercetătorii au corelat aceste date cu informații de la National Death Index până în anul 2007, pentru a determina care dintre participanții la chestionar au murit. Astfel, 8% din ei au declarat că s-au îmbătat prima dată înainte de vârsta de 15 ani. Comparativ cu cei care s-au îmbătat prima dată la 15 ani sau mai târziu, cei care au făcut-o mai devreme au fost cu 23% mai expuși unei morți premature. Când comparațiile au fost făcute cu cei care nu au băut deloc în adolescență, riscul a crescut la 47%.

Echipa de cercetători spune că este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege deplin mecanismele din spatele acestor descoperiri, dar dr. Hu crede că este vorba de mai mulți factori.