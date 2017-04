Bușoi, oferta PNL la vremuri noi

Liberalii îl înscăunează sâmbătă, cu acte în regulă, în fruntea celei mai importante organizații a partidului, cea de București, pe Cristian Bușoi, controversatul liberal pe care au fost nevoiți să-l retragă anul trecut din cursa pentru Primăria Capitalei. Consiliul de Coordonare al PNL Bucureşti s-a reunit sâmbătă la Palatul Parlamentului pentru a alege conducerea filialei PNL Bucureşti, iar pentru șefia ohanizației s-a înscris doar Cristian Buşoi, care de altfel și conduce această organizație încă de anul trecut după ce Cătălin Predoiu a demisionat în urma rezultatului dezastruos de la alegerile locale din Capitală.

”Vremea marilor figuri providenţiale a trecut. În PNL trebuie muncă pe stradă cu activiştii şi o bună comunicare în presă. Situaţia PNL în Bucureşti nu e deloc uşoară, dar avem nevoie să ne adunăm forţele”, a declarat Buşoi în deschiderea reuniunii.

Acesta vorbit de greșeli de "implementare" în partid la alegeri, amintind despre și colaborarea cu Dacian Cioloş pe care a numit-o ”neconvingătoare”.

”Am făcut la Bucureşti, ceea ce am decis, în conducerea centrală, să facem în toată ţară. Am urmat decizia de a-l susţine pe domnul Dacian Cioloş în campanie şi am adus în partid oameni noi care să candideze pentru Partidul Naţional Liberal. Din păcate, unele greşeli de implementare de la locale s-au repetat şi la alegerile parlamentare. Colaborarea cu domnul Dacian Cioloş s-a dovedit neconvingătoare, astfel încât PSD a prins avânt să-şi promoveze minicunile şi populismele din acea campanie. Aşa a ajuns domnul Liviu Dragnea, un politician condamnat, să propună un guvern marionetă anti-justiţie care i-a scos pe români în stradă la doar o lună după alegeri”, a precizat Buşoi.

Totodată, el apreciat că dacă preşedintele Klaus Iohannis a găsit susţinere publică în Bucureşti la momentul protestelor împotriva ordonanței 13 şi a Guvernului PSD, iar acest lucru ar arăta că PNL are o bază de creştere în Capitală.

”Oamenii aceştia sunt deschişi către PNL. Trebuie doar ca noi, liderii din Bucureşti ai PNL, să-i recâştigăm. În al doilea rând PNL trebuie să vină cu un proiect economic opus cheltuirii iresponsabile pe care o face PSD şi PNL trebuie să susţină consolidarea clasei de mijloc. În al treilea rând, Bucureştiul a ajuns pe ultimul loc în privinţa modernizării urbane. Când Clujul, Timişoara, Braşovul merg spre Europa, Bucureştiul merge spre Voluntari”, a susținut Buşoi.

Ambițiile politice ale lui Cristian Bușoi nu se opresc însă la șefia organizației de București. Acesta țintește și șefia PNL.

Cristian Bușoi a fost primul candidat al PNL la Primăria Capitalei, cu care președintele Klaus Iohannis s-a și afișat public. A fost retras în cele din urmă din cursă de către liberali.

in curs de actualizare