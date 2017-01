CIA și președintele ales se luptă pentru credibilitate

„Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfășurarea unei campanii de influențare a alegerilor prezidențiale din SUA din 2016. Scopurile Rusiei au fost subminarea încrederii publice în procesul democratic din SUA, denigrarea secretarului de stat Clinton, subminarea șanselor sale de a fi aleasă și de a deveni președinte (…) Estimăm că guvernul rus a dezvoltat o preferință clară pentru președintele ales Trump“. Acestea sunt concluziile raportului comunității de informații din SUA prezentate lui Donald Trump de șefii serviciilor secrete, pe 6 ianuarie.

Este de reținut că raportul intitulat „Evaluarea activităților și intențiilor ruse în alegerile din SUA“ a fost oferit presei într-o variantă parțial desecretizată, din care lipsesc dovezile clare care să susțină concluziile de mai sus. În plus, în timp ce CIA si FBI „au o mare încredere în ce privește concluziile, NSA are o încredere moderată“. În plus, raportul nu arată că Moscova a fost sigură de victoria lui Trump și că bloggerii loiali Kremlinului pregătiseră campania „DemocracyRIP“ (Democrație, odihnește-te în pace), previzionând victoria lui Hillary Clinton.

O operațiune coordonată de GRU

Raportul comunității de informații arată ca atacurile cibernetice la care a fost expus Partidul Democrat au fost coordonate de spionajul militar rus (GRU), prin personaje precum Guccifer 2.0, iar informațiile obținute au fost diseminate prin site-urile DCLeaks și WikiLeaks, iar apoi de „trolii“ plătiți de Moscova. Poate cel mai important este că raportul estimează că Rusia pune la cale operațiuni similare cu ocazia alegerilor din alte țări. În 2017 vor avea loc alegeri cruciale în Franța și Germania.

Raportul a fost publicat la doar o săptămână după apariția unui document similar elaborat de Departamentul Securității Interne din SUA și de FBI, care stabilește că Rusia a influențat alegerile prezidențiale și pe baza căruia administrația Obama a luat decizia expulzării a 35 de diplomați ruși. Președintele ales, Donald Trump, a criticat acest prim raport și chiar a ridiculizat serviciile americane. Dupa ce i-a fost prezentat și cel de-al doilea raport, reacția lui Donald Trump a fost mai nuanțată. „Rusia, China și alte țări și grupări încearcă să penetreze infrastructura cibernetică a instituțiilor noastre guvernamentale, ale companiilor și organizațiilor, inclusiv Comitetul Național Democrat“, a declarat Trump, după ce șefii serviciilor secrete i-au prezentat raportul.

Trump: Rusia ne va respecta mai mult

Însă Trump a rămas fidel poziției sale de negare a influenței ruse asupra alegerilor. „A avea o relație bună cu Rusia este un lucru bun, nu ceva rău. Doar «proștii» sau nebunii se pot gândi că asta ar fi rău. Avem destule probleme în lume pentru a mai adăuga una. Când voi fi președinte, Rusia ne va respecta mult mai mult și ambele țări vor colabora, probabil, pentru a rezolva multe dintre problemele mari și arzătoare pe care le are LUMEA“, a scris Trump pe Twitter, sâmbătă, 7 ianuarie. În plus, președintele ales a ținut să spuna: „Nu există absolut nicio dovadă că operațiunile cibernetice au influențat rezultatele alegerilor. Mașinile de vot nu au fost afectate“.

Moscova: Vinovat este Obama

La Moscova, raportul serviciilor americane a fost criticat și ridculizat. „Muntele a dat naștere unui șoricel: toate acuzațiile împotriva Rusiei se bazează pe încredere și presupuneri. În același fel, SUA au fost sigure că Hussein deținea arme de distrugere în masă“, spune Alexei Pușkov, membru în comisia pentru apărare și securitate a camerei superioare a Parlamentului rus. „Procesul democratic nu a fost subminat de Rusia, ci de administrația Obama și presa care a sprijinit-o pe Hillary Clinton în fața lui Trump. Pericolul la adresa democrației este în interiorul Statelor Unite“, adaugă el pe Twitter. Colegul său, Franz Klințevici, toarnă gaz pe foc: „Acționând în favoarea administrației care se va retrage, serviciile secrete americane se expun ridiculizării“.

Zile negre pentru CIA

Președintele Barack Obama îi lasă moștenire lui Donald Trump un instrument puternic împotriva unor potențiale noi agresiuni cibernetice și informative ale Rusiei. Pe ultima sută de metri, administrația Obama a decretat că sistemul electoral american este o „infrastructură critică“ a statului, ceea ce va permite aplicarea unor sancțiuni precum înghețarea activelor din SUA aparținând entităților statale și non-statale implicate în atacuri cibernetice. Rămâne de văzut în ce măsură noul președinte se va folosi de această pârghie, mai cu seamă că agențiile responsabile cu depistarea acestor atacuri sunt tot mai vulnerabile. O serie de publicații americane consideră că CIA, NSA și FBI se află la începutul unei perioade periculoase. CIA este vulnerabilizată de declarațiile președintelui ales, dar și de reforma inițiată de actualul director John Brennan, care îi apropie pe agenții operativi și analiști, o mișcare care poate duce la deconspirarea surselor. „Dacă noua conducere a CIA nu va câștiga încrederea agenților, prima linie de apărare a națiunii va fi in pericol“, scrie Foreign Policy.