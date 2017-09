Cîntecul de "Belină" al baronului Liviu Dragnea, cîntat de Sevil Shhaideh

Nu sînt singurul jurnalist care i-a spus lui Liviu Dragnea că nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru postul de Premier a însemnat începutul sfîrşitului, riscînd să arunce în aer victoria răsunătoare a PSD-ului în toate alegerile din anul 2016. Scriam în „Cotidianul” în 12 decembrie 2016, adică exact a doua zi după alegeri: „Nu cred că Liviu Dragnea este atît de naiv încît să creadă că victoria PSD din aceste alegeri o va face pe Laura Codruţa Kövesi mai pesedistă şi mai îngăduitoare cu liderii partidului sau pe şefii serviciilor secrete să dea „delete” fişierelor adunate în ultimii ani cu informaţii despre aceştia”.

Îmbătat de rezultatul teribil, atît şeful PSD, cît şi ţuţerii din preajma lui (şi nu e vorba doar de colegii de partid, ci şi de pupătorii profesionişti din presă) au ţinut-o langa cu sloganul „Liviu Dragnea - premier”, ignorînd prevederea unui articol de lege care făcea imposibilă acea variantă. Într-un tîrziu, n-a avut încotro şi s-a resemnat.

În loc să treacă senin peste orgoliu, Liviu Dragnea a făcut încă o imensă greşeală: fără să se consulte cu nimeni, nici măcar din partid, a propus-o pe Sevil Shhaideh pentru postul de Prim-ministru, ignorînd încă o dată semnalele din presă care-i spuneau că nu este o variantă de acceptat. Şi de data aceasta, într-un alt tîrziu, s-a resemnat din nou.

Disperat că se face de rîs tocmai cînd era pregătit să apară triumfalist în faţa opiniei publice ca unul dintre marii politicieni ai ţării, Liviu Dragnea a căutat altă persoană care să-i salveze imaginea: Sorin Grindeanu, căruia i-a pus-o în cîrcă şi pe favorita sa Sevil Shhaideh. De la „Sorin în sus, Sorin în jos”, Dragnea a trecut iarăşi la exacerbarea orgoliului său nemăsurat şi şi-a dat jos premierul printr-o moţiune de cenzură care a uimit întreaga planetă.

Cînd, într-un final întîrziat, l-a adus la Palatul Victoria pe Mihai Tudose, la pachet cu aceeaşi Sevil Shhaideh, era previzibil că distinsa doamnă este legată ombilical de Liviu Dragnea. Numai ignorant total să fii, să nu-ţi dai seama că pe cei doi, Liviu Dragnea şi Sevil Shhaideh, nu-i leagă ideologia partidului, ci lanţul de afaceri al firmei Tel Drum, derulat cu succes în perioada cînd favorita şefului PSD lucra pentru Consiliul judeţean Constanţa sau la Ministerul Dezvoltării. Nu fac parte dintre cei care cred că Liviu Dragnea este patronul ascuns al acestei firme cu o celebritate nedorită de nimeni, însă nu am nici o îndoială că palatul său din Alexandria, situat pe două străzi, are măcar cîteva dale în curte care poartă urmele Tel Drum! Chiar presupunînd că Dragnea nu are absolut nici o legătură cu acţionariatul de la Tel Drum, este clar pentru toată lumea că a sprijinit-o, a ajutat-o să-i meargă bine. Poate că a fost doar o formă ridicolă de patriotism local, poate că Tel Drum este cea mai tare firmă de construcţii din lume, dar, şi aşa, Liviu Dragnea trebuia să-şi dea seama că, vînat cum a fost mereu, el va fi ţinta principală în orice anchetă care va viza Tel Drum.

Şi, iată că acum ne-am trezit că Sevil Shhaideh este suspectă tocmai într-un dosar despre Tel Drum! Vînzoleală mare în PSD: Ponta e de vină, Kovesi îşi dă în petec, Maior vrea să preia partidul, toată lumea vrea să schimbe rezultatul alegerilor din 2016! Habar n-am dacă aceste aserţiuni sînt sau nu adevărate, dar ele erau previzibile şi uşor de evitat dacă orgoliul nemăsurat şi aerele de stăpîn ale lui Liviu Dragnea n-ar fi dat peste marginea paharului.

Dar, pe ce fond vine acest dosar? Vă mai amintiţi episodul acela ridicol cu barca, în care jandarmii din Teleorman îi purtau pe braţe pe Dragnea şi Ponta? Ei, acolo este cheia situaţiei de acum în care s-a trezit PSD! Nimeni nu i-a spus atunci lui Liviu Dragnea: „domnu’ preşedinte, apa nu are decît 20 cm, lăsaţi naiba barca aia că vă faceţi de rîs!” Episodul avea loc în 2014, adică tocmai de cînd datează faptele anchetate acum de DNA!

Slugarnic pe vremea aceea, Dragnea îl purta cu barca pe Primul ministru Victor Ponta, cel care acum declară la DNA că exact în acea perioadă a fost rugat de acesta să semneze HG-ul cu balta „Belina”, printr-un transfer care avea să se finalizeze tocmai în curtea Tel Drum! Ministrul Dezvoltării era atunci Liviu Dragnea, iar secretar de stat era Sevil Shhaideh! Deci, cine este de vină că speculează această coincidenţă? Nu cumva tocmai Liviu Dragnea, care, tocmai pentru că se considera vînat de DNA, trebuia să evite cu orice preţ astfel de legături dubioase? Cum să-ţi ignori propriile vulnerabilităţi, cînd ştii că „oamenii răi” sînt pe urmele tale şi aşteaptă să-ţi pună capul pe butuc?

Sigur că este adevărată teoria unora, care spun că Laura Codruţa Kovesi, deschizînd acest nou dosar, a vrut să acopere scandalul în care chiar ea este implicată după „Cazul Focică”, venit şi el în urma altor scandaluri: sufrageria lui Oprea, Ghiţă şi „La chilia-n poartă”, Portocală-Zdreanţă, înregistrările cu „decaparea” şi „înhăţarea” etc.

Sigur că Laura Codruţa Kovesi face acum exact ce spunea în acea înregistrare: „Să vină călare pe noi şi cu desantu' şi cu inspecţia şi ministerul... şi noi să stăm doar să-ncasăm şi să stăm cu dosarele sub masă? Multă lume ne susţine, dar deja, cum să spun ... trebuie să ieşim! Dacă ne simt că noi nu mai avem curajul, o să se urce cu picioarele pe noi, credeţi-mă! Cumva trebuie să găsim cu toată Secţia 3-4 dosare cu potenţial! Colegii care au sau constată că au... vă ajutăm să ieşiţi cu dosaru' ăla... mai ieşim cu două dosare... Să trecem peste perioada asta grea, că asta e important”.

Dar, dacă se ştia că acestea erau proiectele Laurei Codruţa Kovesi, de ce nu a evitat Liviu Dragnea să treacă prin bătaia puştii? Ce mare brînză era dacă făcea un pas înapoi pentru a nu duce tot focul în curtea PSD, aşa cum se cere oricărui ministru aflat în centrul unui scandal? Ce mare brînză era dacă o lăsa pe Sevil Shhaideh la Constanţa? Acesta este preţul plătit de Liviu Dragnea către cei care i-au cîntat în strună de aproape un an!

Sigur că oricare dintre cititorii noştri ştiu că noi am fi ultimii care să susţină dosarele politice de la DNA, anchetarea selectivă a politicienilor în funcţie de interesele politice ale cuiva sau abuzurile în actul de justiţie. Totuşi:

- nu era Liviu Dragnea prietenul lui Victor Ponta în perioada acesta a numit-o pe Laura Codruţa Kovesi ca şefă a DNA, în ciuda împotrivirii lui Crin Antonescu, a ministrului Mona Pivniceru şi a unei bune părţi a opiniei publice? S-a opus cumva domnul Dragnea?

- nu spunea Liviu Dragnea că nu este de acord cu demiterea Laurei Codruţa Kovesi după scandalul generat de „Cazul Rarinca”, atunci cînd Tăriceanu îi cerea acest lucru preşedintelui Iohannis?

- nu spunea Liviu Dragnea că nu este de acord cu demiterea Laurei Codruţa Kovesi după ce Ordonanţa 13 a fost declarată constituţională de CCR, instituţia care scria în Decizie că şefa DNA a încălcat grav Constituţia?

Zîmbetul acela ironic, pe sub mustaţă, cînd părea să ne sfideze pe toţi cei care ne minunam de reacţiile sale, sper să-l păstreze Liviu Dragnea şi acum, cînd i s-au împlinit multe dintre „pohtele” sale nenumărate.

Acest ultim cîntec de „Belină”, pe care i-l cîntă acum la ureche Sevil Shhaideh, nu este decît încoronarea felului de a fi dintotdeauna pe care l-a afişat Liviu Dragnea în relaţia cu prietenii săi, cu partidul său, cu noi toţi. Este, cum spunea Eminescu în Glossa: „Ca un cântec de sirenă / Lumea-ntinde lucii mreje; / Ca să schimbe-actorii-n scenă / Te momeşte în vârteje.”