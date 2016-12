Cum acoperă PSD în 2017 găurile la buget generate de pomenile electorale

Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut premierului Dacian Cioloș să amâne cu un an scăderea TVA-ului cu un punct procentual pe motiv că diminuarea de la 20% la 19% de la 1 ianuarie 2017, așa cum prevede Codul Fiscal, nu ar aduce niciun avantaj nici companiilor dar nici consumatorilor. De asemenea, Dragnea s-a pronunțat împotriva scoaterii supraccizei din prețul carburanților și a eliminării taxe pe stâlp. Asta înseamnă o economie la buget de 6,4 miliarde de lei, bani ce pot fi redirecționați pentru satisfacerea promisiunilor electorale anunțate de PSD pentru anul viitor și anume: creșterea salariului minim; impozit pe venit 0% pentru pensionari la 1 ianuarie 2017 pentru pensiile de sub 2.000 de lei brut; Impozit de 10% din suma care depășește 2.000 de lei pensie; 0% pentru CASS pentru pensionari de la 1 ianuarie 2017; Impozitul pentru transferul proprietății – 0% de la 1 martie 2017 pentru valori mai mici de 200.000 de lei și 3% pentru valori mai mari de 200.000 lei; Impozit pe terenul agricol – 0% , dar 100 lei/ha pentru terenul nelucrat doi ani consecutiv; TVA pentru vânzarea de locuințe – 0% de la 1 martie 2017 etc.

"Sigur, i-am spus domnului Prim Ministru că noi vom aplica strict Programul de Guvernare prezentat în timpul campaniei electorale şi în acest sens i-am solicitat să analizeze posibilitatea prorogării pentru un an a unor prevederi din Codul Fiscal. Astfel, noi avem în program reducerea TVA la 18% de la 1 ianuarie 2018 dar în acelaşi timp păstrarea actualei cote de 20% în 2017 deoarece considerăm că reducerea doar cu 1 punct procentual a TVA-ului în acest an nu va aduce un avantaj nici companiilor dar nici consumatorilor", a declarat Dragnea într-un interviu acordat stiripesurse.ro.

Scăderea cu un punct procentual a TVA de la 1 ianuarie 2017 înseamnă un minus de 2,5 miliarde de lei la buget.

Dragnea a spus că nu este de acord cu scoaterea supraccizei de 7 cenți pe litru din prețul carburanților. "În ceea ce priveşte reducerea accizei la carburanţi, constatăm că deşi preţul petrolului la nivel mondial este la minime istorice, în România preţul la pompă este cel mai mare din UE şi aici vorbim de preţul fără taxe, ceea ce mi se pare foarte greu de explicat. Asta ne face să credem că o reducere a accizei fără o discuţie serioasă cu Consiliul Concurenţei riscă să nu ducă la o reducere a preţului pentru consumatorul final. După ce vom rezolva această situaţie împreună cu Consiliul Concurenţei vom reduce accizele cu 6% de la 1 ianuarie 2018, conform Programului nostru de Guvernare", a mai spus șeful PSD.

În acest moment, preţul mediu al benzinei este, în România, fără taxe (adică fără accize şi TVA) de 2,16 lei pe litru, iar al motorinei de 2,28 lei pe litru, conform datelor statistice din Oil Bulletin, serviciul de statistică al Comisiei Europene. După ce se aplică acciza actuală şi cota actuală de TVA de 20%, litrul de benzină ajunge, la pompă, 5,03 lei, iar cel de motorină 5,01 lei. De la 1 ianuarie însă, taxele trebuiau să scadă. Astfel, supraacciza de 7 eurocenţi pe litru urma să fie eliminată din acciza totală, iar cota de TVA - să scadă cu un punct procentual, de la 20%, la 19%. Eliminarea supraccizei la carburanți generează un minus de 2,9 miliarde de lei la buget.

Totodată, Dragnea s-a arătat împotriva scoaterii taxei pe stâlp de la 1 ianuarie 2017. "Un alt punct al discuţiei (cu premierul Cioloș, n.r.) a fost legat de taxa pe construcţii speciale care va trebui eliminată atunci când marile companii din România vor înţelege că profiturile obţinute în România trebuie plătite aici – mă refer la implementarea Directivei 1164 a CE sau alte măsuri care vor fi aprobate astfel încât companiile să verse impozitele în România dacă ele se realizează aici", a menționat Dragnea. Această taxă aduce anual la buget 1 miliarde de lei.

"De asemenea, introducerea plafonării CASS nu mai corespunde cu Programul nostru de Guvernare unde vizăm o reducere şi o comasare a contribuţiilor pentru toată populaţia şi mediul de afaceri începând cu 1 ianuarie 2018", a mai anunțat Dragnea.

