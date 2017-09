Cum descrie ministrul ungar de Externe relația cu Guvernul României

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat într-un interviu acordat Digi 24, difuzat sâmbătă seară, că a găsit un "partener" în actualul guvern român și și-a exprimat "speranţa" că evenimentele de anul viitor prilejuite de Centenar "nu vor da muniţie celor care doresc să joace cartea naţionalistă, nu vor da teren provocărilor şi celor interesaţi de deteriorarea relaţiilor bilaterale".

Iată câteva paragrafe din interviu

Jurnalist: (...) Prima întrebarea se referă la întâlnirea pe care tocmai aţi avut-o cu omologul dvs, Teodor Meleşcanu. Ce aţi discutat?

Peter Szijjarto, ministru de externe al Ungariei: Dl. ministru Meleşcanu m-a invitat să ţin o prezentare în faţa ambasadorilor români prin aceasta a răspuns invitaţiei pe care i-am făcut-o eu anterior. Consider că este o evoluţie nouă în relaţiile bilaterale. Cred că dacă acum cinci ani cineva ar fi spus că ministrul ungar şi român se invită reciproc să ţină prezentări în faţa ambasadorilor lor, atunci probabil că ar fi părut o glumă. Azi vedem în schimb că am reuşit să avansăm pe planul încrederii reciproce, astfel încât să aibă loc astfel de invitaţii. Am trecut prin chestiunile importante ale relaţiilor bilaterale şi bineînţeles, în relaţiile bilaterale româno-ungare există chestiuni nerezolvate care privesc probleme ale comunităţii maghiare din România. Cred însă că aceste probleme vor putea fi rezolvate, cândva, pas cu pas, până realizăm succese comune şi putem întări şi mai mult încrederea reciprocă. Altfel nu vom reuşi. Iar astfel de succese putem obţine în cooperarea transfrontlieră, în dezvoltarea relaţiilor economice, în domeniul energetic, în transport, în cooperarea culturală, rezultatele sunt tot mai bune. Dorim să accelerăm această dezvoltare, şi pe mine mă bucură, vă spun sincer, că am găsit un partener în actualul guvern român.

Jurnalist: În dezvoltarea relaţiilor bilaterale a avut loc o piedică în decembrie anul trecut, când aţi interzis diplomaţilor maghiari să participe la recepţia organizată cu ocazia zilei naţionale a României. Aveţi în vedere acest lucru şi anul acesta?

Peter Szijjarto: Eu nu cred că din punct de vedere al cooperării pragmatice, această decizie ar fi avut vreun efect negativ. Există sensibilităţi naţionale, există sensibilităţi istorice, eu cred că acestea trebuie respectate şi trebuie avute în vedere atunci când clădim relaţii bilaterale. România este în continuare a doua cea mai mare piaţă de export pentru Ungaria, anul trecut am avut exporturi în valoare de 4,6 miliarde euro, iar în primele 5 luni ale acestui an am crescut cu 16%, deci nu există semne că acest lucru ar fi avut un efect negativ asupra cooperării economice.

La fel pe planul cooperării transfrontaliere am stabilit ca dintre cele 10 puncte temporare de trecere a frontierei două vor deveni permanente, conexiunea cu a doua autostradă este în construcţie, iar la finele lui 2019 vom termina porţiunea ungară şi din câte vedem şi auzim, şi pe porţiunea română lucrările vor fi terminate lucrările.

A început în sfârşit, cu un decalaj de câţiva ani, dar mai bine mai târziu decât niciodată, investiţia prin care, de la finalul anului 2019, şi România va putea livra gaz către Ungaria, ceea ce va contribui la creşterea siguranţei noastre energetice.

Interconectarea reţelelor noastre de energie electrică mai necesită doar câteva măsuri pe partea română, deci nu cred că asemenea decizii pot provoca daune dacă cooperarea are baze raţionale. Şi vă pot spune că în privinţa cooperării economice, comerciale există abordări raţionale între cele două ţări.

Jurnalist: Dar anul viitor România sărbătoreşte centenarul Unirii de la 1918 şi aşa cum aţi formulat, există anumite sensibilităţi din partea Ungariei în legătură cu aceasta. La ce ne putem aştepta din partea Ungariei? Dvs, de exemplu, veţi participa la ceremonii?

Peter Szijjarto: Eu cred că sentimentele maghiarilor pe acest plan au fost explicate destul de concis de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, într-un interviu. Speranţa mea este că evenimentele de anul viitor nu vor da muniţie celor care doresc să joace cartea naţionalistă, nu vor da teren provocărilor şi celor interesaţi de deteriorarea relaţiilor bilaterale.