Donald Trump îi concediază pe ambasadorii numiţi de administraţia Obama

Spre surpriza multora, noul preşedinte american Donald Trump pare dispus să-şi respecte promisiunile din campania electorală. Astfel, ca semnal pentru proiectul său „America, first!”, şi diminuarea implicării SUA în politica altor state, a cerut tuturor ambasadorilor să părăsească birourile încă de aseară! Hans Klemm crede că el nu intră în categoria aceasta.

Informaţia a fost preluată de ziarul britanic „The Independent” şi postată pe site încă din noaptea trecută sub titlul „Donald Trump has fired all foreign US ambassadors with nobody to replace them” (Donald Trump a concediat toți ambasadorii SUA străini fără să-i înlocuiască cineva).





În articolul semnat de Rachael Revesz, corespondentul din New York al publicaţiei, se spune: „Dl Trump a cerut ca fiecare ambasador din țările din întreaga lume, care fusese numit de fostul președinte Barack Obama, să părăsească birourile lor până la amiază zilei de 20 ianuarie, cu o perioadă de grație”. Se precizează, de asemenea, că nu sînt permise excepţii nici măcar pentru ambasadorii care au copii mici în întreţinere!

Primii 80 de ambasadori care au fost eliminaţi au fost cei care aveau misiuni bizare, precum „ambasador pentru problemele globale ale femeilor”. Vor fi incluşi pe lista concediaţilor inclusiv ambasadorii din Germania, Marea Britanie, Canada, China, India, Japonia și Arabia Saudită.





Potrivit cotidianului britanic, prima soţie a lui Donald Trump, Ivana, şi-a manifestat dorinţa de a deveni ambasadorul SUA în ţara sa natală, Cehia, fiind susţinută chiar de preşedintele Cehiei, Milos Zeman: „Nu puteau să trimită un ambasador mai bun din SUA la Praga”.





În această dimineaţă, ambasada SUA în România a comunicat agenţiei Mediafax că „Măsura nu se aplică ambasadorului Hans Klemm, care este diplomat de carieră”!, deşi noul preşedinte al SUA nu a anunţat astfel de excepţii.

Vă prezentăm mai jos textul original al articolului din „The Independent”:





„Shortly after Donald Trump was sworn into office as the 45th President of the United States, all foreign ambassadors were fired and with no concrete replacement ambassadors lined up.

Mr Trump had demanded that every ambassador in countries all over the world, who had been appointed by former President Barack Obama, were told to leave their offices by midday on 20 January and with no grace period.

His transition team had said on 23 December there would be “no exceptions” for ambassadors requesting to extend their postings past Inauguration day, in contrast with other Presidents, even for ambassadors with young children.

It is common policy, however, that politically appointed ambassadors resign at the start of a new administration. It is less common to have no replacements in line.

As many as 80 ambassadors for countries, agencies and issues - such as the ambassador for global women's issues - have been discarded at once.

The move now threatens leaving many countries without Senate-confirmed envoys for months and cutting off a direct line to the President, and some in countries which have sensitive relations to the US.

This includes Germany, the UK and Canada, as well as other critical allies. Also, countries such as China, India, Japan and Saudi Arabia will also be looking for replacements.

The process of replacing politically-appointed ambassadors is a lengthy one carried out by Congress.

Few appointments have been made so far. South Carolina governor Nikki Hayley is ambassador to the United Nations, replacing Samantha Power.

Bankruptcy lawyer David Friedman is ambassador to Israel and Iowa Gov Terry Branstad is ambassador to China.

Mr Trump’s first wife, Ivana Trump, has reportedly expressed her interest in becoming ambassador for the Czech Republic. The President of the Czech Republic, Milos Zeman, expressed his support, saying: "They could not send a better US ambassador to Prague".