Dragnea: Turturică să explice cum și-a făcut casă de 800.000 de euro

Update Liderul PSD Liviu Dragnea îi ia la rost pe jurnaliștii Dan Tăpălagă și Dan Turturică după mărturisirile fostului colonel Daniel Dragomir potrivit cărora cei doi au fost în birou la Florian Coldea. Liderul PSD îi cere lui Dan Turturică să explice cum a reușit să își facă o casă de 800.000 de euro, susținând totodată că cei doi ziariști vor să coordoneze justiția.

"Am citit o postare a unui jurnalist, unul dintre cei nominalizați de Daniel Dragomir, care spune că de fapt eu sunt în spatele colonelului Dragomir. Nu sunt. Eu nu am vorbit cu omul ăsta niciodată, nu în sensul că nu aș fi vrut să vorbesc, nu l-am întâlnit, nu am avut cunoștință. Este domnul Turturică, care se vaită că există un plan pe care bineînțeles eu l-am gândit, pentru a distruge instituțiile fundamentale ale statului. Mai era un alt domn, tot din cei trei, domnul Tăpălagă, eu nu prea le-am pronunțat numele până acum la acești doi domni, care vorbea că stă cu dinții înfipți în gâtul nostru. Eu ceea pot să spun și am constatat în ultimii ani, domnul Tăpălagă și alții ca dumnealui au stat și stau în continuare cu dinții înfipți în gâtul justiției, pentru că dumnealor au vrut, s-au auto-desemnat ca cei care trebuie să coordoneze justiția, aduceți-vă aminte, și acum mai fac prin tot felul de editoriale, reportaje, postări, ei spun cine e vinovat, cine nu e vinovat, cine trebuie să meargă la pușcărie, ceartă judecătorii dacă cumva îndrăznesc să ia alte decizii, ceartă procurorii, le spun ce au de făcut, merg la ambasade, în special la Ambasada Statelor Unite și se plâng când au o problemă și le spun și lor ce trebuie să se întâmple în România", a spus Dragnea, la DC News.

El a adăugat că cei doi ziariști "și-au luat această poziție de repere morale și de cinste în România, ceea ce nu e deloc adevărat".

"Domnul Turturică cred că ar fi bine să explice cum a reușit să-și facă o casă de 8 — 900.000 de euro. Ar fi interesant pentru orice jurnalist, ca să vadă care este rețeta de succes să poți să ai o asemenea proprietate în România. Am vorbit cu mulți jurnaliști care au spus am vrea să știm și noi cum a reușit pentru că fiecare vrea să aibă o chestie de genul ăsta", a menționat Dragnea, care, la rândul său, nu a reușit nici până astăzi să explice cum și-a făcut el, ca bugetar, palatul din Teleorman.